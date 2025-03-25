Госдума приняла в первом чтении законопроект о кредитных каникулах для МСП и самозанятых

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит субъектам малого и среднего предпринимательства, а также самозанятым требовать от банков предоставления кредитных каникул сроком до шести месяцев раз в пять лет. При этом финансовое положение заемщика не будет иметь значения.



Правительство получит право устанавливать максимальные суммы кредитов, на которые распространяется этот механизм. На переходный период лимиты составят: для микропредприятий — 60 млн рублей, для малых предприятий — 400 млн рублей, для средних предприятий — 1 млрд рублей, для самозанятых — 10 млн рублей.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Также законопроект устанавливает, что решение о предоставлении кредитных каникул не может быть принято в отношении кредитов с несколькими заемщиками или кредиторами; займов, выданных в рамках госпрограмм, через государственные или некоммерческие МФО, а также МФО — субъекты МСП; кредитов, полученных банками, страховыми компаниями, инвестиционными и пенсионными фондами, ломбардными организациями, участниками игорного бизнеса.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что необходимость кредитных каникул для самозанятых требует обоснования ко второму чтению.

В случае принятия закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.

Еще в начале марта депутаты внесли законопроект, который позволит бизнесменам и самозанятым брать микрозаймы в одной организации. Сейчас закон запрещает выдавать новые займы юрлицам или ИП, если сумма их основного долга перед компанией превышает пять миллионов рублей.

Рената Валеева