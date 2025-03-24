Банк России опубликовал курс валют с 25 марта
Банк России опубликовал официальный курс валют со вторника, 25 марта. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции.
Доллар снизился на 0,77 рубля, евро вырос на 0,1 рубля, юань подешевел на 0,12 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 83,87 рубля;
- евро — 91,53 рубля;
- юань — 11,46 рубля.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.