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Банк России опубликовал курс валют с 25 марта

18:09, 24.03.2025
Банк России опубликовал курс валют с 25 марта
Фото: Анна Сейтумерова

Банк России опубликовал официальный курс валют со вторника, 25 марта. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции.

Доллар снизился на 0,77 рубля, евро вырос на 0,1 рубля, юань подешевел на 0,12 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 83,87 рубля;
  • евро — 91,53 рубля;
  • юань — 11,46 рубля.

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