«Бутербродекс» немного подешевел, несмотря на рост цен на большинство ингредиентов

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Стоимость «Бутербродного индекса», рассчитываемого аналитиками «Чек Индекса» специально для РИА «Новости», снизилась на 0,2 пункта и составила 160,1 пункта.

Несмотря на незначительное снижение индекса, в первой половине марта наблюдался рост среднего чека по большинству компонентов: батон подорожал на 10,6%, ветчина — на 1,9%, кофе — на 1,8%, а сливочное масло и сыр — на 0,4%. Цена на сахар осталась на прежнем уровне.

Единственным компонентом, по которому зафиксировано снижение среднего чека, стали огурцы, подешевевшие сразу на 16,2%.

Напомним, индекс во второй половине февраля не изменился, оставшись на отметке 160,3 пункта.

Рената Валеева