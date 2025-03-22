Казань заняла третье место по размеру дисконта на вторичное жилье

Фото: Рената Валеева

Казань заняла третье место в России по среднему размеру дисконта при продаже вторичного жилья. В первой половине марта 2025 года продавцы в столице Татарстана снижали цену на 6,7% от начальной стоимости квартиры, сообщили в «Известиях».

Лидером по размеру дисконта стал Красноярск, где продавцы уступали покупателям 9,5%. На втором месте находится Москва с дисконтом в 7,3%. В Казани же скидка оказалась выше, чем в Воронеже (6,6%), Ростове-на-Дону (6,5%) и Екатеринбурге (6,1%).

В целом по России средний размер дисконта на вторичное жилье в первой половине марта составил 6,1%. Эксперты отмечают, что это рекордные значения, превышающие показатели сентября 2022 года, когда скидки достигали 6%.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Александр Иванов, ведущий аналитик компании «Этажи», подчеркнул, что за последний год размер дисконта увеличился почти вдвое. В апреле 2024 года продавцы уступали около 3,9% от начальной цены. Он также уточнил, что, несмотря на высокие ипотечные ставки и ограниченный спрос, цены на вторичное жилье продолжают расти. С начала года «вторичка» подорожала на 0,7%.

По словам Иванова, рост цен связан с тем, что продавцы не спешат снижать стоимость до тех пор, пока не найдут подходящий вариант для покупки. Это приводит к тому, что они удерживают цены на своих объектах.

Анастасия Фартыгина