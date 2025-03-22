Налоговая задолженность в Татарстане достигла 11,7 млрд рублей

Фото: Сейтумерова Анна

Задолженность по налогам в Татарстане увеличилась до 11,7 млрд рублей, что на 841 млн больше, чем в начале года. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина республики.

Несмотря на рост задолженности в этом году, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма снизилась на 963 млн рублей.

Наибольшую часть задолженности составляет налог на прибыль, который занимает 38% от общей суммы. Следом идут налог на доходы физических лиц с долей 28% и имущественные налоги физических лиц — 13%. Это говорит о том, что налоговая система республики продолжает испытывать давление, особенно в сфере налога на прибыль.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Некоторые виды налогов показывают положительную динамику. Например, задолженность по налогу на доходы физических лиц снизилась на 444 млн рублей, что составляет 12%. Также уменьшилась задолженность по имущественным налогам — на 327 млн рублей, или 18%.

Однако по налогу на прибыль задолженность возросла на 139,2 млн рублей (3%), а налог на профессиональный доход увеличился на 52,8 млн рублей (33%).

В 15 районах Татарстана зафиксирован рост задолженности, в то время как в 30 районах наблюдается снижение.

Анастасия Фартыгина