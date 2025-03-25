«Он был человеком администрации»: свидетель из дела экс-главы КирМоса рассказал о фиктивном дворнике

Тагир Каримов (крайний справа). Фото: Ирина Плотникова

Сегодня Советский райсуд Казани допросил первых свидетелей по делу бывшего главы двух районов Сергея Миронова. Автослесарь рассказал, что почти два года лишь числился водителем на муниципальном предприятии, а начальник участка МУП «ДРЭУ» признался — по указке покойного начальника годами заполнял фиктивные табели учета рабочего времени на двух отсутствующих работников.

Ни один из допрошенных сегодня свидетелей лично с подсудимым знаком не был. Зато Валерий Зайчиков сообщил — знал водителя его служебной машины — Альберта [Шарапова], тот был клиентом в открытом автослесарем Зайчиковым сервисе. По словам свидетеля, весной 2022-го Альберт предложил ему устроиться водителем иномарки «Форд Мондео» в МУП «Дорожно-ремонтное эксплуатационное управление Кировского района Казани», сказал, что работать будет другой человек. При этом сообщил: если будет обращение от сотрудников районной администрации — им нужно будет помочь.

Валерий Зайчиков. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Зайчиков свидетельствовал — согласился, поскольку хотел наработать официальный трудовой стаж. После оформления получил в банке зарплатную карту и отдал ее Альберту, который привязал счет к номеру своего мобильника. Кто получал зарплату — ему неизвестно. Сегодня же на допросе автослесарь пояснил — водителем в муниципальной организации он числился почти два года, а в действительности отработал примерно месяц.

С его слов, в феврале 2024-го Альберт попросил его выйти на работу, и он согласился. Приходил ежедневно (исключая выходные) к зданию администрации КирМоса и с 13 до 17—18 часов вместе с сотрудником по имени Максим развозил продуктовые наборы в коробках семьям бойцов СВО. В тот же период Альберт вернул его именную банковскую карту с нулевым балансом, но уже в марте на нее несколькими траншами было перечислено порядка 50 тысяч рублей, сообщил свидетель Зайчиков. С его слов, те деньги не тратил, за исключением 1 тысячи рублей, а затем по просьбе Альберта написал заявление об увольнении из ДРЭУ.

Напомним, по версии СК и прокуратуры, схема с фиктивным трудоустройством через ДРЭУ использовалась по указанию обвиняемого в превышении полномочий и злоупотреблении ими Сергеем Мироновым — для оплаты переработки водителям его служебной машины. Общий ущерб по трем эпизодам превышений силовиками оценен в 2,6 млн рублей. Правда, в администрации КирМоса и МУП «ДРЭУ» уверяют — претензий к Миронову не имеют, статус потерпевших получили по решению следователя, при этом начальник юротдела администрации на прошлом заседании заявила — ущерб не причинен. Сам Миронов вину также отрицает. Вопросы свидетелям он сегодня не задавал.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также сегодня суд допросил начальника участка МУП «ДРЭУ» Тагира Каримова, который припомнил — по указанию ныне покойного директора МУП Юрия Карапузова в организацию фиктивно устраивали двух человек — дорожную рабочую Екатерину Златковскую и дворника Рустема Шарапова. Обоих свидетель, по его словам, никогда на работе не видел. С Шараповым же познакомился уже на очной ставке в СК, где тот настаивал — якобы его трудоустройство было настоящим, и даже называл участок, где производил уборку. Каримов на следствии эти слова опровергал и повторял — по указанию начальника заполнял табели учета рабочего времени на Златковскую и Шарапова, которые потом подписывались руководством и направлялись на оплату.

«Карапузов мне сказал, что Шарапов — приближенный к администрации Кировского и Московского района и ругаться, портить с ним отношения неприемлемо. К кому именно приближен — не говорил», — свидетельствовал начальник участка на допросе в СК, отмечая, что назначенный после Карапузова руководитель МУП также знал, что «Шарапов является человеком администрации». «Поэтому я и при нем продолжал вписывать его в табели», — добавил он.

На заседании суда эти слова Каримов подтвердил, однако после уточняющих вопросов — сообщал ли он лично новому начальнику о фиктивном работнике или, может, был свидетелем передачи этой информации — ответил отрицательно.

Следующее заседание суда состоится завтра. Детали двух резонансных процессов бывшего муниципального руководителя — в материале «Реального времени».