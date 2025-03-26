Доходы бюджета Казани за 2024 год превысили 58 млрд рублей
Профицит составил более 3,9 млрд рублей
Доходы бюджета Казани за 2024 год превысили 58 млрд рублей, расходы — 54,1 млрд рублей. Профицит составил более 3,9 млрд рублей. Такие данные озвучил начальник финансового управления исполкома города Ирек Мухаметшин на сессии Казгордумы.
По его словам, за отчетный период наибольшие расходы пришлись на социальную сферу — более 40,2 млрд рублей. Расходы на городское хозяйство — более 5,7 млрд рублей, общегосударственные вопросы — более 8 млрд рублей, обслуживание муниципального долга составили 34,6 млн рублей, прочие — 109,2 млн рублей.
Напомним, в 2025 году бюджет Казани может получить дополнительные доходы в размере более 655,8 млн рублей. Расходы при этом также увеличатся на 527,9 млн рублей.
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