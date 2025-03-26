Доходы бюджета Казани за 2024 год превысили 58 млрд рублей

Профицит составил более 3,9 млрд рублей

Фото: Мария Зверева

Доходы бюджета Казани за 2024 год превысили 58 млрд рублей, расходы — 54,1 млрд рублей. Профицит составил более 3,9 млрд рублей. Такие данные озвучил начальник финансового управления исполкома города Ирек Мухаметшин на сессии Казгордумы.

По его словам, за отчетный период наибольшие расходы пришлись на социальную сферу — более 40,2 млрд рублей. Расходы на городское хозяйство — более 5,7 млрд рублей, общегосударственные вопросы — более 8 млрд рублей, обслуживание муниципального долга составили 34,6 млн рублей, прочие — 109,2 млн рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, в 2025 году бюджет Казани может получить дополнительные доходы в размере более 655,8 млн рублей. Расходы при этом также увеличатся на 527,9 млн рублей.



Галия Гарифуллина