Татарстан вошел в топ-5 регионов России по объему льготной ипотеки в феврале

Татарстан занял пятое место в рейтинге регионов России по объему выданных льготных ипотечных кредитов в феврале 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро.

В феврале в Татарстане был выдан 1001 жилищный льготный кредит на общую сумму 5,1 млрд рублей. Это позволило республике обойти многие другие регионы и уступить лишь Москве, Московской области, Санкт-Петербургу и Краснодарскому краю.

По данным ОКБ, по сравнению с январем, количество выданных льготных ипотек в Татарстане увеличилось на 96%, а их общий объем — на 90%, что свидетельствует о растущей популярности льготных программ среди жителей республики.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Средний размер льготного ипотечного кредита в регионе в феврале составил 5,12 млн рублей, а средний срок кредитования — 291 месяц.

Стоит отметить, что Чувашская Республика в рейтинге за февраль занимает 32-е место с 257 выданными кредитами на 1,21 млрд рублей и средним сроком кредитования в 305 месяцев.

Напомним, Казань расположилась на 46-й строчке в международном рейтинге городов по соотношению цен на недвижимость и доходов населения. Выше оказалась Москва — 37-е место с показателем 17,6 года, Калининград и Санкт-Петербург заняли 52-е и 53-е места (15,7 года). 57-м и 59-м стали Краснодар и Нижний Новгород — 15,5 и 15,4 года соответственно.

Рената Валеева