Глава филиала Роскадастра в Татарстане частично признал вину и получил домашний арест
Ильнуру Хисматуллину и его заму предъявили премиальную аферу на 1,5 млн рублей
Как стало известно «Реальному времени», казанский суд отправил под домашний арест Ильнура Хисматуллина, директора татарстанского филиала кадастровой палаты Росреестра. Ему вменяют аферу на 1,5 млн рублей с уводом премиальных надбавок подчиненных.
Вторым фигурантом этого дела стал заместитель директора Айназ Вафин. У него — подписка о невыезде.
Дело против Хисматуллина и неустановленных лиц возбудили в четвертом отделе Следкома по Татарстану еще 24 марта, по статьям об особо крупном мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, уточнили «Реальному времени» в республиканском следственном управлении.
В УФСБ республики отметили — преступная схема была пресечена силами сотрудников ведомства.
По версии следствия, с октября 2024 года по 13 марта 2025-го директор татарстанского филиала Роскадастра и неустановленные лица организовали начисление завышенных ежемесячных премий по итогам работы сотрудников, однако получатели премиальных надбавок распорядиться полученными средствами не могли и были вынуждены возвращать их наличными. Один из источников отмечает — деньги по указке руководства в кабинет Вафину заносили порядка 20 подчиненных, причем заместитель и директор уже признали вину. Первый полностью, второй — частично.
Расследование дела продолжается.
Справка
Хисматуллин Ильнур Равилевич
Родился 19 октября 1995 г. в с. Большая Атня Атнинского района Республики Татарстан.
Образование
— 2017 г.— Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань.
— 2020 г.— Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань.
Трудовая деятельность:
— 2016—2017 — оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин отдела ведения ЕГРП, гармонизации и верификации данных ЕГРП и ГКН Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан, г. Казань Республики Татарстан.
— 2017—2017 — оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин отдела ведения ЕГРН и повышения качества данных ЕГРН Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан, г. Казань Республики Татарстан.
— 2017—2018 — ведущий специалист — эксперт отдела государственной службы кадров Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан, г. Казань Республики Татарстан.
— 2019—2020 — инженер II категории группы кадастровых и землеустроительных работ филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Татарстан, г. Казань Республики Татарстан.
— 2020—2021 — ведущий инженер отдела обработки документов и обеспечения учетных действий № 1 филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Татарстан, г.Казань Республики Татарстан.
— 2021—2022 — ведущий инженер группы кадастровых и землеустроительных работ филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Татарстан, г. Казань Республики Татарстан.
— 2022 г. — и.о. директора филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Татарстан, г. Казань Республики Татарстан.
— 2023—2023 — начальник Межмуниципального отдела по Буинскому и Дрожжановскому районам Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан, г. Буинск Республики Татарстан.
— 2023—2024 — заместитель начальника отделения по правовым вопросам отделения по Республике Татарстан АО «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ», Средне-Волжский филиал ППК «Роскадастр» отделения по Республике Татарстан, г. Казань.
— 2024— 2024 — помощник директора филиала ППК «Роскадастр» по Республике Татарстан, г. Казань Республики Татарстан.
— С июня 2024 — заместитель директора филиала ППК «Роскадастр» по Республике Татарстан, г. Казань Республики Татарстан.
— С ноября 2024 г. — директор филиала ППК «Роскадастр» по Республике Татарстан, г. Казань Республики Татарстан.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.