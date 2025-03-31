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Глава филиала Роскадастра в Татарстане частично признал вину и получил домашний арест

11:16, 31.03.2025

Ильнуру Хисматуллину и его заму предъявили премиальную аферу на 1,5 млн рублей

Глава филиала Роскадастра в Татарстане частично признал вину и получил домашний арест
Фото: сайт Кадастровой палаты РТ

Как стало известно «Реальному времени», казанский суд отправил под домашний арест Ильнура Хисматуллина, директора татарстанского филиала кадастровой палаты Росреестра. Ему вменяют аферу на 1,5 млн рублей с уводом премиальных надбавок подчиненных.

Вторым фигурантом этого дела стал заместитель директора Айназ Вафин. У него — подписка о невыезде.

Дело против Хисматуллина и неустановленных лиц возбудили в четвертом отделе Следкома по Татарстану еще 24 марта, по статьям об особо крупном мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, уточнили «Реальному времени» в республиканском следственном управлении.

В УФСБ республики отметили — преступная схема была пресечена силами сотрудников ведомства.

По версии следствия, с октября 2024 года по 13 марта 2025-го директор татарстанского филиала Роскадастра и неустановленные лица организовали начисление завышенных ежемесячных премий по итогам работы сотрудников, однако получатели премиальных надбавок распорядиться полученными средствами не могли и были вынуждены возвращать их наличными. Один из источников отмечает — деньги по указке руководства в кабинет Вафину заносили порядка 20 подчиненных, причем заместитель и директор уже признали вину. Первый полностью, второй — частично.

Расследование дела продолжается.

Справка

Хисматуллин Ильнур Равилевич

Родился 19 октября 1995 г. в с. Большая Атня Атнинского района Республики Татарстан.

Образование
— 2017 г.— Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань.
— 2020 г.— Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань.

Трудовая деятельность:
— 2016—2017 — оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин отдела ведения ЕГРП, гармонизации и верификации данных ЕГРП и ГКН Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан, г. Казань Республики Татарстан.
— 2017—2017 — оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин отдела ведения ЕГРН и повышения качества данных ЕГРН Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан, г. Казань Республики Татарстан.
— 2017—2018 — ведущий специалист — эксперт отдела государственной службы кадров Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан, г. Казань Республики Татарстан.
— 2019—2020 — инженер II категории группы кадастровых и землеустроительных работ филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Татарстан, г. Казань Республики Татарстан.
— 2020—2021 — ведущий инженер отдела обработки документов и обеспечения учетных действий № 1 филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Татарстан, г.Казань Республики Татарстан.
— 2021—2022 — ведущий инженер группы кадастровых и землеустроительных работ филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Татарстан, г. Казань Республики Татарстан.
— 2022 г. — и.о. директора филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Татарстан, г. Казань Республики Татарстан.
— 2023—2023 — начальник Межмуниципального отдела по Буинскому и Дрожжановскому районам Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан, г. Буинск Республики Татарстан.
— 2023—2024 — заместитель начальника отделения по правовым вопросам отделения по Республике Татарстан АО «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ», Средне-Волжский филиал ППК «Роскадастр» отделения по Республике Татарстан, г. Казань.
— 2024— 2024 — помощник директора филиала ППК «Роскадастр» по Республике Татарстан, г. Казань Республики Татарстан.
— С июня 2024 — заместитель директора филиала ППК «Роскадастр» по Республике Татарстан, г. Казань Республики Татарстан.
— С ноября 2024 г. — директор филиала ППК «Роскадастр» по Республике Татарстан, г. Казань Республики Татарстан.

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