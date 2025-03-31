Глава филиала Роскадастра в Татарстане частично признал вину и получил домашний арест

Ильнуру Хисматуллину и его заму предъявили премиальную аферу на 1,5 млн рублей

Как стало известно «Реальному времени», казанский суд отправил под домашний арест Ильнура Хисматуллина, директора татарстанского филиала кадастровой палаты Росреестра. Ему вменяют аферу на 1,5 млн рублей с уводом премиальных надбавок подчиненных.

Вторым фигурантом этого дела стал заместитель директора Айназ Вафин. У него — подписка о невыезде.

Дело против Хисматуллина и неустановленных лиц возбудили в четвертом отделе Следкома по Татарстану еще 24 марта, по статьям об особо крупном мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, уточнили «Реальному времени» в республиканском следственном управлении.

В УФСБ республики отметили — преступная схема была пресечена силами сотрудников ведомства.

По версии следствия, с октября 2024 года по 13 марта 2025-го директор татарстанского филиала Роскадастра и неустановленные лица организовали начисление завышенных ежемесячных премий по итогам работы сотрудников, однако получатели премиальных надбавок распорядиться полученными средствами не могли и были вынуждены возвращать их наличными. Один из источников отмечает — деньги по указке руководства в кабинет Вафину заносили порядка 20 подчиненных, причем заместитель и директор уже признали вину. Первый полностью, второй — частично.

Расследование дела продолжается.