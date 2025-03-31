Семак поиздевался над лимитом, а «Рубин» рассыпался за 5 минут
«Зенит» разгромил казанцев, задавив команду Рахимова после перерыва
«Рубин» неудачно съездил в Санкт-Петербург в логово действующего чемпиона России. «Зенит» не оставил шансов казанцам, забив четыре безответных гола во втором тайме. Питерцы воспользовались удалением в составе «Рубина» и разгромили соперника со счетом 4:0. Как Сергей Семак «разобрал» команду Рашида Рахимова после перерыва — читайте в материале «Реального времени».
«Зенит» пошел ва-банк: позвал Орлова
С приходом Сергея Семака у «Зенита» сложилась интересная тенденция в играх против «Рубина» в Санкт-Петербурге. С 2018 года питерская команда чередует победы с поражениями в очном противостоянии с казанцами. По этой схеме в воскресенье должны были побеждать футболисты из Казани, но хозяев такое развитие событий абсолютно не устраивало.
В борьбе за чемпионство «Зенит» уже и так свалился на третью строчку, да и «Краснодар» свой матч 22-го тура в чемпионате выиграл. Питерцы постарались приложить для успешного результата все силы. Даже вернули комментировать Геннадия Орлова на «Матч ТВ», которого в свое время выпроводили на пенсию, ссылаясь на веяния времени. И мэтр комментаторского дела снова оказался у микрофона. Видимо, на фарт.
Подмахнул сопернику и казанский «Рубин». У гостей неожиданно вне заявки на игру остался Мирлинд Даку. Лучший бомбардир казанцев до сих пор не вернулся к тренировкам с командой из-за повреждения. Существовал даже риск, что албанец уйдет на операцию, фактически досрочно завершив сезон. Но подтверждения этой информации пока нет.
Вместо своего лидера на острие атак «Рубин» выставил Марвина Чуни. Сложно назвать его полноценной заменой Даку, прежде всего по причине малой результативности. И без того небольшие шансы на победу казанцев начали таять уже при виде составов.
У «Зенита» тоже было не без сюрпризов. Семак удивил, выставив с первых минут Александра Соболева. Экс-спартаковец откровенно проваливает сезон, однако тренерский штаб чемпиона продолжает доверять нападающему.
Глушенков и Соболев «портили» игру
Пока болельщики «Зенита» потирали руки в связи с отсутствием Даку, питерцы к концу первого тайма сами лишились двоих игроков основы. Начало встречи запомнилось жутким рассечением защитника хозяев Нино. Бразилец и Игорь Вуячичем столкнулись головами, и игрок не смог продолжить игру. Врачи питерцев зашивали Нино прямо на поле, сам футболист был дезориентирован. А ближе к перерыву из-за повреждения руки у хозяев выбыл Максим Глушенков. С учетом того, что футболист только вернулся после перелома, то рисковать его здоровьем никто не стал.
Впрочем, уход Глушенкова мог пойти на пользу именно «Зениту». По ходу первого тайма Максим с трудом делил с Мантуаном и Луисом Энрике позицию на поле. Такой разлад вносил ощутимый перекос в сторону правого фланга, с чем легко справлялась защита «Рубина». С учетом гигантского преимущества хозяев, созданные за 45 минут всего два полумомента у ворот Евгения Ставера — очень мало.
Упрек, в том числе, в сторону Соболева. Решения тренерского штаба «Зенита» по нему и Глушенкову, на неделе до матча, отметившимся неоднозначными высказываниями по Семаку, получились провальными. Оба игрока только портили общую картину питерцев. Хозяева признали свою ошибку уже в перерыве. Глушенкова сменил Матео Кассьерра, а Соболев — Лусиано Гонду. Изменения стали голевыми.
Нам не страшен лимит на легионеров
При этом Семак просто поиздевался над лимитом на легионеров, выпустив всего одного натурального россиянина. Им оказался вратарь Евгений Латышонок. В требуемых правилами трех лимитчиков также вошли экс-бразилец Дуглас Сантос и казахстанец Нуралы Алип. С таким интернациональным составом «Зениту» понадобилось всего восемь минут, чтобы перевернуть игру.
Все началось с неудачной контратаки «Рубина». Велдин Ходжа ужасно сыграл в моменте, когда казанцы убегали в отрыв два на два. Хорват задержался, подождал других партнеров и… практически отдал сопернику. «Зенит» тут же отправил Лусиано Гонду на рандеву со Ставером, который свой эпизод реализовал — 1:0.
Минуту спустя аргентинец должен был удваивать разницу в счете, но попал в штангу. Беды казанцев на этом не закончились, защитник Алексей Грицаенко в центре поля прыгнул шипами вперед на Мантуана и заработал себе удаление. «Рубин» остался в меньшинстве, а Рахимов был просто в бешенстве. Буквально за пару минут игра ушла из рук его команды, как тут не злиться?!
В большинстве «Зенит» свое не упустил. Мантуан ответил казанским обидчикам на поле: получил пас от Луиса Энрике и вогнал мяч в сетку — 2:0. Рахимов принялся освежать оборону, откровенно желая не пропустить еще больше. Но сдержать питерцев не получилось. Кассьерра и Андрей Мостовой довели счет до 4:0.
— А что в этом плохого? Мы нарушаем правила какие-то? Мы будем рады, если наши игроки, или те, которых выпускает академия, будут готовы помогать и решать те задачи, которые стоят перед нашей команды, — резюмировал свое решение по легионерам Семак.
«Рубин» не соперник «Зениту»
Рахимову ничего не оставалось, как признать поражение от «Зенита». Впрочем, несмотря на результат, в чем-то тренер казанцев все же нашел плюсы.
— По первому тайму все складывалось, как нужно. Были дисциплина и организация. Глупость, которую мы совершили — пропустили гол с контратаки. Наверное, это был удар по команде. И тут же мы получили красную карточку. Замена Соболева на Лусиано усложнила нашу задачу? Да (смеется). У нас не получилось контригры. Отсутствие Даку сказалось. У него очень неприятная травма. Думаю, что ему может понадобиться небольшое хирургическое вмешательство, — передает слова Рахимова «Спорт день за днем».
«Зенит» для «Рубина» в нынешнем сезоне стал сущим кошмаром. За четыре игры, с учетом двух матчей в Кубке России, казанцы пропустили от чемпиона 11 голов, проиграв с общим счетом 0:11. Всего же команда Рахимова в четвертый раз за сезон в РПЛ проиграла разгромно. Причем трижды — 0:4, два из них от питерцев.
Для подопечных Семака победа позволила выйти на чистое 2-е место в турнирной таблице. Помог «Спартак», оступившийся в Грозном — сыграли вничью с «Ахматом» (0:0). Теперь «Зениту» необходимо ждать осечки «Краснодара», лидирующего в чемпионате с трехочковым отрывом. При этом через тур лидеры РПЛ сыграют в очном противостоянии. Во многом та игра должна стать определяющей в гонке за чемпионство.
«Рубин» же откровенно доигрывает сезон. В зону стыковых матчей, и тем более в зону вылета, команда вряд ли опустится. Вероятность этого события стремится к нулю. Подняться выше — шансов столько же.
«Зенит» — «Рубин» — 4:0 (0:0, 4:0)
Голы:
1:0 — Гонду (Педро, 51)
2:0 — Мантуан (Луис Энрике, 59)
3:0 — Кассьерра (Луис Энрике, 73)
4:0 — Мостовой (Кассьерра, 74)
Следующий матч «Рубин» проведет в Самаре 5 апреля против «Крыльев Советов» в 13:00 по московскому времени.
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