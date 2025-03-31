Семак поиздевался над лимитом, а «Рубин» рассыпался за 5 минут

«Зенит» разгромил казанцев, задавив команду Рахимова после перерыва

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» неудачно съездил в Санкт-Петербург в логово действующего чемпиона России. «Зенит» не оставил шансов казанцам, забив четыре безответных гола во втором тайме. Питерцы воспользовались удалением в составе «Рубина» и разгромили соперника со счетом 4:0. Как Сергей Семак «разобрал» команду Рашида Рахимова после перерыва — читайте в материале «Реального времени».

«Зенит» пошел ва-банк: позвал Орлова



С приходом Сергея Семака у «Зенита» сложилась интересная тенденция в играх против «Рубина» в Санкт-Петербурге. С 2018 года питерская команда чередует победы с поражениями в очном противостоянии с казанцами. По этой схеме в воскресенье должны были побеждать футболисты из Казани, но хозяев такое развитие событий абсолютно не устраивало.

В борьбе за чемпионство «Зенит» уже и так свалился на третью строчку, да и «Краснодар» свой матч 22-го тура в чемпионате выиграл. Питерцы постарались приложить для успешного результата все силы. Даже вернули комментировать Геннадия Орлова на «Матч ТВ», которого в свое время выпроводили на пенсию, ссылаясь на веяния времени. И мэтр комментаторского дела снова оказался у микрофона. Видимо, на фарт.

Подмахнул сопернику и казанский «Рубин». У гостей неожиданно вне заявки на игру остался Мирлинд Даку. Лучший бомбардир казанцев до сих пор не вернулся к тренировкам с командой из-за повреждения. Существовал даже риск, что албанец уйдет на операцию, фактически досрочно завершив сезон. Но подтверждения этой информации пока нет.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вместо своего лидера на острие атак «Рубин» выставил Марвина Чуни. Сложно назвать его полноценной заменой Даку, прежде всего по причине малой результативности. И без того небольшие шансы на победу казанцев начали таять уже при виде составов.

У «Зенита» тоже было не без сюрпризов. Семак удивил, выставив с первых минут Александра Соболева. Экс-спартаковец откровенно проваливает сезон, однако тренерский штаб чемпиона продолжает доверять нападающему.

Глушенков и Соболев «портили» игру

Пока болельщики «Зенита» потирали руки в связи с отсутствием Даку, питерцы к концу первого тайма сами лишились двоих игроков основы. Начало встречи запомнилось жутким рассечением защитника хозяев Нино. Бразилец и Игорь Вуячичем столкнулись головами, и игрок не смог продолжить игру. Врачи питерцев зашивали Нино прямо на поле, сам футболист был дезориентирован. А ближе к перерыву из-за повреждения руки у хозяев выбыл Максим Глушенков. С учетом того, что футболист только вернулся после перелома, то рисковать его здоровьем никто не стал.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Впрочем, уход Глушенкова мог пойти на пользу именно «Зениту». По ходу первого тайма Максим с трудом делил с Мантуаном и Луисом Энрике позицию на поле. Такой разлад вносил ощутимый перекос в сторону правого фланга, с чем легко справлялась защита «Рубина». С учетом гигантского преимущества хозяев, созданные за 45 минут всего два полумомента у ворот Евгения Ставера — очень мало.

Упрек, в том числе, в сторону Соболева. Решения тренерского штаба «Зенита» по нему и Глушенкову, на неделе до матча, отметившимся неоднозначными высказываниями по Семаку, получились провальными. Оба игрока только портили общую картину питерцев. Хозяева признали свою ошибку уже в перерыве. Глушенкова сменил Матео Кассьерра, а Соболев — Лусиано Гонду. Изменения стали голевыми.

Нам не страшен лимит на легионеров

При этом Семак просто поиздевался над лимитом на легионеров, выпустив всего одного натурального россиянина. Им оказался вратарь Евгений Латышонок. В требуемых правилами трех лимитчиков также вошли экс-бразилец Дуглас Сантос и казахстанец Нуралы Алип. С таким интернациональным составом «Зениту» понадобилось всего восемь минут, чтобы перевернуть игру.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Все началось с неудачной контратаки «Рубина». Велдин Ходжа ужасно сыграл в моменте, когда казанцы убегали в отрыв два на два. Хорват задержался, подождал других партнеров и… практически отдал сопернику. «Зенит» тут же отправил Лусиано Гонду на рандеву со Ставером, который свой эпизод реализовал — 1:0.

Минуту спустя аргентинец должен был удваивать разницу в счете, но попал в штангу. Беды казанцев на этом не закончились, защитник Алексей Грицаенко в центре поля прыгнул шипами вперед на Мантуана и заработал себе удаление. «Рубин» остался в меньшинстве, а Рахимов был просто в бешенстве. Буквально за пару минут игра ушла из рук его команды, как тут не злиться?!

В большинстве «Зенит» свое не упустил. Мантуан ответил казанским обидчикам на поле: получил пас от Луиса Энрике и вогнал мяч в сетку — 2:0. Рахимов принялся освежать оборону, откровенно желая не пропустить еще больше. Но сдержать питерцев не получилось. Кассьерра и Андрей Мостовой довели счет до 4:0.

— А что в этом плохого? Мы нарушаем правила какие-то? Мы будем рады, если наши игроки, или те, которых выпускает академия, будут готовы помогать и решать те задачи, которые стоят перед нашей команды, — резюмировал свое решение по легионерам Семак.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

«Рубин» не соперник «Зениту»

Рахимову ничего не оставалось, как признать поражение от «Зенита». Впрочем, несмотря на результат, в чем-то тренер казанцев все же нашел плюсы.

— По первому тайму все складывалось, как нужно. Были дисциплина и организация. Глупость, которую мы совершили — пропустили гол с контратаки. Наверное, это был удар по команде. И тут же мы получили красную карточку. Замена Соболева на Лусиано усложнила нашу задачу? Да (смеется). У нас не получилось контригры. Отсутствие Даку сказалось. У него очень неприятная травма. Думаю, что ему может понадобиться небольшое хирургическое вмешательство, — передает слова Рахимова «Спорт день за днем».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Зенит» для «Рубина» в нынешнем сезоне стал сущим кошмаром. За четыре игры, с учетом двух матчей в Кубке России, казанцы пропустили от чемпиона 11 голов, проиграв с общим счетом 0:11. Всего же команда Рахимова в четвертый раз за сезон в РПЛ проиграла разгромно. Причем трижды — 0:4, два из них от питерцев.



Для подопечных Семака победа позволила выйти на чистое 2-е место в турнирной таблице. Помог «Спартак», оступившийся в Грозном — сыграли вничью с «Ахматом» (0:0). Теперь «Зениту» необходимо ждать осечки «Краснодара», лидирующего в чемпионате с трехочковым отрывом. При этом через тур лидеры РПЛ сыграют в очном противостоянии. Во многом та игра должна стать определяющей в гонке за чемпионство.

«Рубин» же откровенно доигрывает сезон. В зону стыковых матчей, и тем более в зону вылета, команда вряд ли опустится. Вероятность этого события стремится к нулю. Подняться выше — шансов столько же.

«Зенит» — «Рубин» — 4:0 (0:0, 4:0)

Голы:

1:0 — Гонду (Педро, 51)

2:0 — Мантуан (Луис Энрике, 59)

3:0 — Кассьерра (Луис Энрике, 73)

4:0 — Мостовой (Кассьерра, 74)

Следующий матч «Рубин» проведет в Самаре 5 апреля против «Крыльев Советов» в 13:00 по московскому времени.