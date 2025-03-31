Мошенники под видом сотрудников ЦБ начали угрожать штрафами за «международные счета»

Фото: Арсений Губаев

Мошенническая схема, в которой преступники представляются сотрудниками Банка России, нарастает. Жертвам сообщают о наличии «международного счета» и требуют его закрытия, угрожая штрафами за отказ. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Человек получает электронное письмо с логотипом Банка России и своими данными. В письме говорится о том, что у него есть счет с крупной суммой и что необходимо закрыть его немедленно, иначе грозит штраф.

Мошенники обещают помочь вывести деньги и сохранить процентный доход, но для этого им нужен российский банковский счет жертвы с наибольшей суммой. Они предлагают обсудить детали в ответном письме или через мессенджеры.

Анастасия Фартыгина / realnoevremya.ru

Некоторые письма содержат фишинговые ссылки, где жертвы должны ввести личные данные и банковские реквизиты для «идентификации». В других случаях могут устанавливать вредоносное ПО, которое дает доступ к банковским приложениям.

Если жертва отказывается сотрудничать, мошенники угрожают не только штрафами, но и арестом имущества или взысканием с зарплаты. Полученные данные могут быть использованы для кражи денег или оформления кредитов.

Чтобы защитить себя, важно помнить: сотрудники Банка России не пишут и не звонят людям с предложениями о закрытии счетов. Не стоит отвечать на подозрительные письма или переходить по ссылкам. Рекомендуется установить антивирус и регулярно его обновлять. В случае сомнений лучше самостоятельно позвонить в свой банк по номеру с карты или сайта.

Анастасия Фартыгина