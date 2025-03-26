Банк России опубликовал курс валют с 27 марта
Банк России опубликовал официальный курс валют с четверга, 27 марта. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил позиции.
Доллар вырос на 0,01 рубля, евро подешевел на 0,34 рубля, юань упал на 0,03 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 84,21 рубля;
- евро — 92 рубля;
- юань — 11,52 рубля.
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