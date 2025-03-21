В Центробанке объяснили причину значительных колебаний курса рубля
Значительные колебания курса рубля связаны с резкими изменениями внешних условий. О причинах таких изменений курсов российской валюты рассказал зампред Центробанка России Алексей Заботкин.
— Значительные колебания курса рубля связаны с очень изменчивыми внешними условиями, за рамками этого он достаточно стабилен, — приводит слова Заботкина РИА «Новости».
При этом представитель ЦБ подчеркнул, что пока преждевременно говорить о систематическом изменении рубля.
Курс рубля начал резкие колебания на фоне нормализации диалога между Россией и США. После зимнего превышения 100 рублей за доллар и евро курс снизился почти на 20%.
Ранее Центробанк России оставил в силе ключевую ставку в размере 21%.
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