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В Центробанке объяснили причину значительных колебаний курса рубля

15:47, 21.03.2025
В Центробанке объяснили причину значительных колебаний курса рубля
Фото: Максим Платонов

Значительные колебания курса рубля связаны с резкими изменениями внешних условий. О причинах таких изменений курсов российской валюты рассказал зампред Центробанка России Алексей Заботкин.

— Значительные колебания курса рубля связаны с очень изменчивыми внешними условиями, за рамками этого он достаточно стабилен, — приводит слова Заботкина РИА «Новости».

При этом представитель ЦБ подчеркнул, что пока преждевременно говорить о систематическом изменении рубля.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Курс рубля начал резкие колебания на фоне нормализации диалога между Россией и США. После зимнего превышения 100 рублей за доллар и евро курс снизился почти на 20%.

Ранее Центробанк России оставил в силе ключевую ставку в размере 21%.

Зульфат Шафигуллин

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