ЦБ предупредил о новой мошеннической схеме с «международными счетами»

Фото: Дарья Пинегина

Банк России предупреждает граждан о новой мошеннической схеме, в которой злоумышленники представляются сотрудниками ЦБ и предлагают закрыть некий «международный счет», угрожая штрафами в случае отказа. Об этом сообщили в пресс-службе.

Как работает схема:

Человек получает электронное письмо с логотипом Банка России, содержащее его Ф.И.О. и уведомление о наличии «международного счета» с крупной суммой денег. В письме также содержится угроза штрафа за несвоевременное закрытие счета. Мошенники предлагают «помочь» вывести деньги и сохранить процентный доход, требуя предоставить данные российского банковского счета с наибольшей суммой. Подробности обещают сообщить в ответном письме или через мессенджеры. Некоторые письма содержат фишинговые ссылки на сайты, где требуется ввести личные данные и банковские реквизиты якобы для идентификации и закрытия счета, или вредоносное ПО, которое предоставляет удаленный доступ к банковским приложениям. В случае отказа мошенники угрожают штрафом, арестом имущества или принудительным взысканием с заработной платы.

Предоставленные жертвой сведения используются для хищения денег или оформления кредитов и займов.

Ранее 23-летняя жительница Нижнекамска стала жертвой мошенников, переведя им 886 тысяч рублей под предлогом продления договора на обслуживание с сотовым оператором.



Рената Валеева