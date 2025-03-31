ЦБ предупредил о новой мошеннической схеме с «международными счетами»
Банк России предупреждает граждан о новой мошеннической схеме, в которой злоумышленники представляются сотрудниками ЦБ и предлагают закрыть некий «международный счет», угрожая штрафами в случае отказа. Об этом сообщили в пресс-службе.
Как работает схема:
- Человек получает электронное письмо с логотипом Банка России, содержащее его Ф.И.О. и уведомление о наличии «международного счета» с крупной суммой денег. В письме также содержится угроза штрафа за несвоевременное закрытие счета.
- Мошенники предлагают «помочь» вывести деньги и сохранить процентный доход, требуя предоставить данные российского банковского счета с наибольшей суммой. Подробности обещают сообщить в ответном письме или через мессенджеры.
- Некоторые письма содержат фишинговые ссылки на сайты, где требуется ввести личные данные и банковские реквизиты якобы для идентификации и закрытия счета, или вредоносное ПО, которое предоставляет удаленный доступ к банковским приложениям.
- В случае отказа мошенники угрожают штрафом, арестом имущества или принудительным взысканием с заработной платы.
Предоставленные жертвой сведения используются для хищения денег или оформления кредитов и займов.
Ранее 23-летняя жительница Нижнекамска стала жертвой мошенников, переведя им 886 тысяч рублей под предлогом продления договора на обслуживание с сотовым оператором.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.