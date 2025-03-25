Банк России опубликовал курс валют с 26 марта
По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил позиции
Банк России опубликовал официальный курс валют со среды, 25 марта. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил позиции.
Доллар вырос на 0,32 рубля, евро — на 0,82 рубля, юань — на 0,10 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 84,19 рубля;
- евро — 92,34 рубля;
- юань — 11,56 рубля.
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