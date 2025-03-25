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Экономика

Банк России опубликовал курс валют с 26 марта

18:16, 25.03.2025

По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил позиции

Банк России опубликовал курс валют с 26 марта
Фото: Сейтумерова Анна

Банк России опубликовал официальный курс валют со среды, 25 марта. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил позиции.

Доллар вырос на 0,32 рубля, евро — на 0,82 рубля, юань — на 0,10 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 84,19 рубля;
  • евро — 92,34 рубля;
  • юань — 11,56 рубля.

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