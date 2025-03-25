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Кредиторы ликвидированного «Автоградбанка» из Челнов получат допвыплаты от АСВ

12:56, 25.03.2025
Кредиторы ликвидированного «Автоградбанка» из Челнов получат допвыплаты от АСВ
Фото: Елизавета Пуншева

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) направит 390,2 млн рублей на дополнительные выплаты кредиторам АО «Автоградбанк» из Набережных Челнов, находящегося в процессе ликвидации.

Данные средства позволят удовлетворить 91,28% требований кредиторов третьей очереди, включенных в реестр требований кредиторов, общая сумма которых составляет 3,87 млрд рублей.

Как сообщает АСВ, увеличение размера выплат стало возможным благодаря поступлению в конкурсную массу банка средств, полученных в результате погашения задолженности заемщиками кредитной организации и реализации ее недвижимого имущества.

Выплаты начнутся 2 апреля 2025 года.

Напомним, 17 июня 2024 года Банк России принял решение об отзыве лицензии у АО «Автоградбанк». По величине активов кредитная организация занимала 218-е место в банковской системе России. Клиенты начали получать выплаты с 20 июня. Страховая ответственность агентства предварительно оценивалась в размере 2,38 млрд рублей. Вкладчикам вернули 370 млн рублей.

Рената Валеева

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