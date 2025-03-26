В феврале 2025 года годовая инфляция в Татарстане выросла до 10,65%

Фото: Анастасия Фартыгина

В феврале 2025 года годовая инфляция в Татарстане выросла до 10,65%, что выше январского показателя в 10,03%. Этот рост превысил средние значения по Приволжскому федеральному округу (10,30%) и по всей России (10,06%). Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка.

Основной причиной увеличения инфляции стало повышение издержек производителей и поставщиков.

В частности, переработчики и поставщики молока, мяса и рыбы столкнулись с ростом расходов на оплату труда, упаковку и логистику. Эти дополнительные затраты были перенесены на конечные цены. В результате годовой прирост цен на продовольственные товары составил 13,62%, увеличившись с 12,42% в январе.

Реальное время / realnoevremya.ru

Цены на непродовольственные товары также продолжили расти — в феврале они увеличились на 5,82% по сравнению с 5,46% в предыдущем месяце. Это связано с высоким спросом на множество товаров, что позволило производителям закладывать в цены возросшие затраты.

Сфера услуг также не осталась в стороне: годовой прирост цен составил 13,50%, немного увеличившись с 13,34% в январе. Фитнес-центры и медицинские учреждения повысили стоимость своих услуг из-за увеличения затрат на зарплаты и аренду. Кроме того, рост турпотока привел к повышенному спросу на автобусные экскурсии.

В целом по России рост цен в феврале оказался ниже, чем в январе, что объясняется укреплением рубля и замедлением роста цен в некоторых категориях товаров и услуг. Однако годовая инфляция все еще значительно превышает целевой уровень в 4%, что указывает на необходимость поддержания высоких процентных ставок для стабилизации ситуации.

Напомним, что Банк России прогнозирует снижение годовой инфляции до 7—8 процентов в 2025 году и возвращение к целевому уровню в 4% в 2026 году. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ «Динамика потребительских цен» по итогам февраля.



Анастасия Фартыгина