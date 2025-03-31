Новости экономики

19:22 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Банк России опубликовал курс валют с 1 апреля

18:12, 31.03.2025

По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил позиции

Банк России опубликовал курс валют с 1 апреля
Фото: Сейтумерова Анна

Банк России опубликовал официальный курс валют со вторника, 1 апреля. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил позиции.

Доллар вырос на 1,82 рубля, евро — на 2,77 рубля, юань — на 0,26 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 85,5 рубля;
  • евро — 92,43 рубля;
  • юань — 11,71 рубля.

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Экономика

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть675
  • Нижнекамскнефтехим95.05
  • Казаньоргсинтез85
  • КАМАЗ113.5
  • Нижнекамскшина49.7
  • Таттелеком0.756