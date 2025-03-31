Банк России опубликовал курс валют с 1 апреля
По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил позиции
Банк России опубликовал официальный курс валют со вторника, 1 апреля. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил позиции.
Доллар вырос на 1,82 рубля, евро — на 2,77 рубля, юань — на 0,26 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 85,5 рубля;
- евро — 92,43 рубля;
- юань — 11,71 рубля.
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