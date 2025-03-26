Российский ВВП достиг 200 трлн рублей в 2024 году, увеличившись вдвое за четыре года
По итогам 2024 года валовой внутренний продукт (ВВП) России превысил 200 трлн рублей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в своем отчете о работе правительства в Госдуме. Он уточнил, что за последние четыре года этот показатель увеличился почти вдвое.
— Наш ВВП по итогам 2024 года впервые преодолел отметку в 200 трлн рублей в номинальном выражении, — сказал Мишустин.
- Он добавил, что основным двигателем роста стал внутренний спрос, как потребительский, так и инвестиционный. Вложения в основной капитал увеличились почти на 7,5% за год.
Премьер-министр подчеркнул, что успехи в экономике — это заслуга граждан и трудовых коллективов отечественных компаний.
— Такой успех — в первую очередь заслуга наших граждан, — заявил Мишустин.
Также Мишустин акцентировал внимание на слаженной работе правительства, Центрального банка и парламента, а также на вовлечении экспертного и делового сообщества в процесс принятия решений.
Также премьер-министр сообщил, что в 2024 году реальные располагаемые доходы россиян увеличились на 8,5%.
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