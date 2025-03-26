Масло из Аргентины, помидоры из Туркмении, творог из Белоруссии

На фоне резкого подорожания масла и другой молочной продукции Россия расширила импорт из зарубежных стран

Фото: Динар Фатыхов

Россия кратно увеличила ввоз сливочного масла из Аргентины и Уругвая на фоне беспрецедентного роста цен в стране. Об этом сообщил сегодня Россельхознадзор РФ со ссылкой на данные системы ФГИС «ВетИС».

По данным ведомства, импорт сливочного масла из Аргентины вырос в 5,6 раза, из Уругвая — в 2 раза, и впервые начали завозить сливочное масло из Ирана. Правда, в абсолютном выражении объемы поставок в страну пока невелики, чтобы повлиять на снижение его стоимости на полке. С начала года ввезено по 2 тысячи тонн масла из Аргентины и Ирана, а из Уругвая — одна тысяча тонн, зафиксировал Россельхознадзор.



Реальное время / realnoevremya.ru

Однако в ведомстве указывают на кратное увеличение объемов поставок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Белоруссия поставляет творог. «Весь ввозимый в Россию творог белорусского происхождения. С начала года из Белоруссии в РФ поставлено 16,6 тыс. тонн творога», — говорится в сообщении. Кроме того, Белоруссия и Казахстан стали основными поставщиками мороженого. По данным ФГИС «ВетИС», с начала года импортировано 2,1 тыс. тонн из Белоруссии и 1,4 тыс. тонн из Казахстана.

Туркмения и Азербайджан являются лидерами по поставкам томатов в страну. Из Туркмении ввезено почти 30 тыс. тонн, из Азербайджана — 28,7 тыс. тонн. Всего РФ импортировала 124,9 тыс. тонн помидоров. Кроме того, в 2,1 раза выросли поставки лука и чеснока.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Рост цен на продукты питания в стране стал основным вызовом в работе правительства РФ, сообщил сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета в Госдуме. «Перед отчетом мы проводили встречи с фракциями, и практически на всех были вопросы, которые особенно волнуют людей. И среди них, конечно, рост цен», — признался он.

Ввоз продуктов из дружественных стран с обнулением пошлин на импорт сливочного масла, мяса, картофеля, моркови, яблок стал одной из мер по недопущению резкого подорожания продовольствия. «Где нужно было дополнительно насытить рынок, временно расширяли импорт», — отметил премьер-министр.

Рост цен на местные продукты в России Михаил Мишустин объяснил наценками посредников.

Добавим, что в январе этого года вице-премьер России Дмитрий Патрушев предупреждал производителей молочной продукции о готовности расширить импорт продукции из зарубежных стран, если розничные цены в стране будут расти. «Если ситуация будет складываться не в пользу стабильности собственного рынка, у нас есть рычаги влияния. В том числе они касаются возможных экспортных ограничений, — говорил он. Тогда он пообещал дать молочной отрасли завидные субсидии, каких нет ни у кого в АПК, но взамен попросил не задирать цены. «Совершенно непонятно, на каком основании росли цены на сливочное масло», — возмущался он. В Татарстане цены на сливочное масло и другие молочные продукты выросли на 40%.

Луиза Игнатьева