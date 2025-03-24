Россияне смогут оплачивать услуги в Турции с помощью QR-кодов через отечественные банки

Фото: Максим Платонов

Россияне смогут легко оплачивать услуги в Турции, используя QR-коды через приложения российских банков. Об этом сообщил посол Турции в России Танжу Билгич на встрече с туроператорами, передали в ТАСС.

— Идет работа по внедрению технологии оплаты с помощью QR-кода в Турции. Этим занимаются частные компании, и правительство Турции активно поддерживает этот процесс, — уточнил Билгич.

Кроме того, посол рассказал о специальных картах Letim, которые также можно использовать для расчетов в Турции.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Недавно появились компании, заключившие соглашения с российскими банками, что позволяет пополнять эти карты со счетов российских банков. Комиссия за пополнение минимальна, — добавил он.

По словам Билгича, перевести деньги на счет можно быстро через мобильное приложение Letim, что значительно упрощает жизнь российских туристов в Турции.

Напомним, что спрос на отдых в майские праздники 2025 года увеличился на 68% по сравнению с прошлым годом. Средний чек на поездки в Турцию вырос с 194 тыс. до 237 тыс. рублей, в Египет — с 204 тыс. до 283 тыс. рублей. Внутри страны 6% туристов намерены провести майские праздники на отечественных курортах, с ростом цен на поездки, например в Сочи, где средняя стоимость достигла 103 тыс. рублей.



Анастасия Фартыгина