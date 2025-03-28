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В Доме правительства Татарстана обсудили инновационные проекты в нефтегазовой отрасли

18:23, 28.03.2025
В Доме правительства Татарстана обсудили инновационные проекты в нефтегазовой отрасли
Фото: Динар Фатыхов

Под руководством раиса Татарстана Рустама Минниханова состоялось заседание совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг». В мероприятии принял участие замминистра промышленности и торговли республики Марат Минибаев.

  • Сергей Харинцев, заведующий кафедрой оптики и нанофотоники КФУ, рассказал о современной фотонике как технологии лечения онкологических заболеваний.
  • Аспирантка КНИТУ Регина Гаффанова представила проект бифункционального реагента на основе олео-ПАВ для повышения нефтеотдачи пластов.
  • Анастасия Папушкина, старший аналитик Межотраслевого экспертно-аналитического центра, рассказала о развитии технологий умных микроконтейнеров для нефтегазовой отрасли.
  • Юрий Гущин, коммерческий директор АО «Северсталь-инфоком», представил программное обеспечение «Надежность» и модуль RBI.
  • Искандер Марданов, директор по развитию АО «Атомдата-Иннополис», рассказал о ЦОД «Иннополис» как технологическом каркасе для бизнеса.

Напомним, что недавно раис Татарстана Рустам Минниханов провел заседание совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг», где обсуждали новые идеи технологических компаний.

Матвей Гавриков

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