В Доме правительства Татарстана обсудили инновационные проекты в нефтегазовой отрасли
Под руководством раиса Татарстана Рустама Минниханова состоялось заседание совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг». В мероприятии принял участие замминистра промышленности и торговли республики Марат Минибаев.
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- Искандер Марданов, директор по развитию АО «Атомдата-Иннополис», рассказал о ЦОД «Иннополис» как технологическом каркасе для бизнеса.
Напомним, что недавно раис Татарстана Рустам Минниханов провел заседание совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг», где обсуждали новые идеи технологических компаний.
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