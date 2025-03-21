Цены на нефть Brent превысили $72 за баррель на фоне ожиданий сокращения предложения

Мировые цены на нефть демонстрируют рост в ходе торгов в пятницу на фоне ожиданий сокращения предложения после сообщений о расширении санкций США против нефтяного сектора Ирана и планов компенсации избыточной добычи странами ОПЕК+.



По состоянию на 18.02 мск стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на $0,08 (0,11%) и достигла отметки $72,08 за баррель на лондонской бирже ICE Futures.

Фьючерсы на нефть WTI на май на торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали на $0,22 (0,32%), до $68,29 за баррель.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Рост цен на нефть обусловлен усилением геополитической напряженности и ожиданиями дальнейшего сокращения предложения на мировом рынке. В частности, стало известно о расширении санкционного давления со стороны США в отношении иранского нефтяного сектора.

Также страны ОПЕК+ продолжают придерживаться ранее согласованного курса на ограничение добычи для поддержания стабильных цен на энергоносители.



Матвей Гавриков