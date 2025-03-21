Банк России сохранил ограничения на перевод средств за границу

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Банк России продлил ограничения на перевод средств за рубеж еще на шесть месяцев. Они будут действовать с 1 апреля до 30 сентября 2025 года, говорится в сообщении регулятора.

— Граждане России и физические лица — нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более 1 млн долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте, — подчеркнули в ЦБ.

Будут действовать и лимиты на перечисления через системы денежных переводов — за месяц они не должны превышать $10 тыс. или эквивалент в другой иностранной валюте.

— Сохраняется запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физических лиц — нерезидентов из недружественных стран, а также для юридических лиц из таких государств. Это ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц, — добавили в регуляторе.



Напомним, сегодня Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. В текущем году годовая инфляция снизится до 7—8%, в 2026-м вернется к 4% и будет находиться на цели в дальнейшем, прогнозирует регулятор.

— Если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели, Банк России рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки, — говорится в сообщении.

Галия Гарифуллина