Российская таможня за год перечислила в бюджет 7,35 трлн рублей

Фото: Динар Фатыхов

По итогам 2024 года Федеральная таможенная служба (ФТС) перечислила в бюджет 7,35 трлн рублей. Показатель оказался на 11% выше прошлогодних перечислений таможенников. С отчетом выступил глава ведомства Валерий Пикалев, чьи слова передает «Интерфакс».

Размер перечисленных таможенных сборов стал максимальным по сравнению с прошлыми периодами. При этом ФТС не достигла прогнозного задания почти на 71 млрд рублей, что составляет менее 1%.

По итогам 2025 года ведомство рассчитывает увеличить размер перечисленных в бюджет таможенных сборов на 10% — до 8,167 трлн рублей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Согласно данным Приволжского таможенного управления, с начала 2024 года по декабрь таможенные органы Приволжского региона перечислили в федеральный бюджет свыше 190 млрд рублей.



Зульфат Шафигуллин