Дилму Роуссефф переизбрали главой Нового банка развития БРИКС
Дилма Роуссефф была переизбрана главой Нового банка развития БРИКС. Об этом она сообщила в интервью газете O Globo.
— Меня переизбрали, правление одобрило это единогласно, — цитирует Роуссефф издание.
Россия предложила продлить председательство Бразилии в банке, а также сохранить Роуссефф на посту президента.
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