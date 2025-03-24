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Дилму Роуссефф переизбрали главой Нового банка развития БРИКС

09:11, 24.03.2025
Дилму Роуссефф переизбрали главой Нового банка развития БРИКС
Фото: Мария Зверева

Дилма Роуссефф была переизбрана главой Нового банка развития БРИКС. Об этом она сообщила в интервью газете O Globo.

— Меня переизбрали, правление одобрило это единогласно, — цитирует Роуссефф издание.

Россия предложила продлить председательство Бразилии в банке, а также сохранить Роуссефф на посту президента.

Анастасия Фартыгина

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