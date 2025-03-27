Экс-водитель бывшего главы КирМоса рассказал суду, как шеф подарил ему десятки тысяч рублей

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня показания в суде Казани по делу экс-руководителя администрации двух районов Казани Миронова дал его бывший водитель Альберт Шарапов. Он подтвердил схему с выплатой доплат за переработку путем фиктивного трудоустройства брата, отца и знакомого и высказал предположение — Миронов об этом знал, передает с заседания журналист «Реального времени».

На допрос свидетель пришел со своим адвокатом Павлом Мазуренко, который защищал Шарапова еще в статусе подозреваемого-обвиняемого по этому делу. Позднее его преследование было прекращено.

На уточняющие вопросы защиты Альберт Шарапов пояснял — лично вопросы о трудоустройстве родственников с Мироновым не обсуждал, о схеме узнал от помощника главы — на тот момент Артура Кисилева.

Рабочий день водителя служебной машины должен был заканчиваться в 18 часов, но фактически переработки имели место каждый день. «По 4—5—6 часов», — заверил суд свидетель.

При этом на вопросы защиты, были ли дополнительные выплаты со стороны Миронова лично, Шарапов отвечал утвердительно. И речь шла далеко не о символических суммах:

— В связи с празднованием Сабантуя Миронов выдавал средства порядка 15 тысяч? — интересовался адвокат Николай Соколов.

«Да. Порядка 5—10 тысяч», — отвечал Шарапов. И далее отвечал утвердительно о схожих выплатах в 10—15 тысяч на 9 Мая, 30 августа, в день выборов, день проведения гастрофестиваля в Казани, на день рождения самого водителя, на Масленицу. Также он подтвердил получение от ныне подсудимого суммы порядка 35 тысяч рублей перед своим отпуском и еще 20 тысяч перед отпуском самого Миронова.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

«По вашей просьбе Миронов Вам помощь в ипотеке оказывал — порядка 100 тысяч рублей?» — «Да», — сообщил суду в ответ на вопрос защитника бывший водитель главы. А в перерыве уточнил «Реальному времени», возврат ипотечной помощи не предусматривался.

За счет каких средств производились эти выплаты, в суде пока не оговаривалось. Возможно, эти вопросы сторона обвинения поднимет в ходе допроса подсудимого.

Напомним, по версии СК и прокуратуры, схема с фиктивным трудоустройством через ДРЭУ использовалась по указанию обвиняемого в превышении полномочий и злоупотреблении ими Сергеем Мироновым — для оплаты переработки водителям его служебной машины. Общий ущерб по трем эпизодам превышений силовиками оценен в 2,6 млн рублей. Правда, в администрации КирМоса и МУП «ДРЭУ» уверяют — претензий к Миронову не имеют, статус потерпевших получили по решению следователя, при этом начальник юротдела администрации на прошлом заседании заявила — ущерб не причинен.

Кроме зарплатных эпизодов подсудимому вменяют злоупотребление полномочиями при выдаче распоряжения задним числом о перепланировке помещений матери Миронова, уже сданных в аренду сети «Пятерочка». Вину по делу он полностью отрицает

Детали резонансного дела — в материале «Реального времени».