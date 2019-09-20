В Госсовете Татарстана выбрали глав комитетов и комиссий

Государственный совет Татарстана на первой сессии шестого созыва избрал новых глав профильных комитетов.

Так, экс-глава «Татмедиа» Айрат Зарипов возглавил комитет по образованию, культуре, науке и национальным вопросам, бывший министр земельных и имущественных отношений РТ Азат Хамаев — комитет по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике, экс-глава Зеленодольского района Александр Тыгин — комитет по жилищной политике и инфраструктурному развитию, замгендиректора АО «Связьинвестнефтехим» Лутфулла Шафигуллин — комитет по экономике, инвестициям и предпринимательству стал.

На должностях остались глава комитета по законности и правопорядку Шакир Ягудин, руководитель комитета по госстроительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин, глава комитета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин, глава комитета по социальной политике Светлана Захарова.

Комиссию по установлению идентичности текстов законов Республики Татарстан на татарском и русском языках возглавила Римма Ратникова, комиссию по соблюдению Правил этики депутата Госсовета — Марат Ахметов, комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Госсовета РТ — Юрий Камалтынов.

Ранее Госсовет Татарстана назначил заместителей главы республиканского парламента. Должности заняли экс-глава Минсельхоза Татарстана Марат Ахметов, Татьяна Ларионова (она занимала эту должность и в Госсовете пятого созыва), а также Юрий Камалтынов, глава фракции «Единая Россия» в Госсовете.

Также сегодня Госсовет избрал и главу республиканского парламента — им в шестой раз стал Фарид Мухаметшин.