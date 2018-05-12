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Общая информация

Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям (Татмедиа) — исполнительный орган государственной власти республики специальной компетенции (ведомством), осуществляющий полномочия по вопросам государственного управления в сфере печати и массовых коммуникаций республики.

Агентство организовано в целях установления эффективного взаимодействия органов государственной власти и общества, реализации принципа открытости информации для граждан, защиты их информационных прав, дальнейшего развития средств массовой информации всех форм собственности, издательской и полиграфической деятельности в Республике Татарстан.

Руководитель — Зарипов Айрат Ринатович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
  • Телефон: (843) 570-31-22
  • Email: ra.tatmedia@tatar.ru
  • Сайт: http://www.tatmedia.ru

Дата последнего обновления: 12.05.2018

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