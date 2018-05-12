Татмедиа

Общая информация

Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям (Татмедиа) — исполнительный орган государственной власти республики специальной компетенции (ведомством), осуществляющий полномочия по вопросам государственного управления в сфере печати и массовых коммуникаций республики.

Агентство организовано в целях установления эффективного взаимодействия органов государственной власти и общества, реализации принципа открытости информации для граждан, защиты их информационных прав, дальнейшего развития средств массовой информации всех форм собственности, издательской и полиграфической деятельности в Республике Татарстан.



Руководитель — Зарипов Айрат Ринатович

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