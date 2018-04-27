МО Черемшанский муниципальный район РТ
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Общая информация
Центром муниципального образования «Черемшанский район» является село Черемшан. В Черемшанском районе 48 населённых пунктов в составе 18 сельских поселений
Структура органов местного самоуправления района: Глава района, Совет района, Руководство Совета, Палаты района, Исполнительный комитет.
Руководитель — Давлетшин Фердинат Мидхатович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Черемшан
- Адрес: 423100, РТ, Черемшанский район, с. Черемшан, ул. Советская, 32
- Телефон: (84396) 2-59-00
- Email: cheremshan@tatar.ru
- Сайт: cheremshan.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 27.04.2018