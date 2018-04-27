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МО Черемшанский муниципальный район РТ

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МО Черемшанский муниципальный район РТ

Общая информация

Центром муниципального образования «Черемшанский район» является село Черемшан. В Черемшанском районе 48 населённых пунктов в составе 18 сельских поселений

Структура органов местного самоуправления района: Глава района, Совет района, Руководство Совета, Палаты района, Исполнительный комитет.

Руководитель — Давлетшин Фердинат Мидхатович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Черемшан
  • Адрес: 423100, РТ, Черемшанский район, с. Черемшан, ул. Советская, 32
  • Телефон: (84396) 2-59-00
  • Email: cheremshan@tatar.ru
  • Сайт: cheremshan.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 27.04.2018

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