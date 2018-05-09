Нугаев Камиль Асгатович

Общая информация

Родился 2декабря 1956 года в с. Иске-Рязяп Куйбышевского района Татарской АССР.

Образование:

1978 год — Казанский сельскохозяйственный институт (специальность «агрономия»)

1999 год — Поволжская академия госслужбы (специальность «государственное и муниципальное управление» )

Трудовая деятельность:



В 1978 — 1980 гг. — главный агрономом совхоза «Ленинская искра» Рыбно-Слободского района.

В 1980 — 1982 гг. — главный агроном колхоза им. Чапаева.

В 1982 — 1985 гг. — заведующий сельскохозяйственным отделом Куйбышевского райкома КПСС.

В 1985 — 1988 гг. — директор племзавода «КИМ».

В 1988 — 1995 гг. — председатель РАПО, начальник райсельхозуправления, первый заместитель главы администрации.

В 1995 — 2005 гг. — председатель Спасского районного Совета народных депутатов Республики Татарстан — глава администрации района.

С 2006 г. — глава муниципального образования «Спасский муниципальный район» РТ.

Дата последнего обновления: