Нугаев Камиль Асгатович
Общая информация
Родился 2декабря 1956 года в с. Иске-Рязяп Куйбышевского района Татарской АССР.
Образование:
1978 год — Казанский сельскохозяйственный институт (специальность «агрономия»)
1999 год — Поволжская академия госслужбы (специальность «государственное и муниципальное управление» )
Трудовая деятельность:
В 1978 — 1980 гг. — главный агрономом совхоза «Ленинская искра» Рыбно-Слободского района.
В 1980 — 1982 гг. — главный агроном колхоза им. Чапаева.
В 1982 — 1985 гг. — заведующий сельскохозяйственным отделом Куйбышевского райкома КПСС.
В 1985 — 1988 гг. — директор племзавода «КИМ».
В 1988 — 1995 гг. — председатель РАПО, начальник райсельхозуправления, первый заместитель главы администрации.
В 1995 — 2005 гг. — председатель Спасского районного Совета народных депутатов Республики Татарстан — глава администрации района.
С 2006 г. — глава муниципального образования «Спасский муниципальный район» РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 422840, Спасский район, г. Булгар, ул. Пионерская, 19
- Телефон: (84347) 3-03-92
- Email: bulgar.sovet@tatar.ru
- Сайт: spasskiy.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 09.05.2018