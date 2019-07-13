События недели: арест мужа Луизы Хайруллиной, конкурсное производство на КЗСК и увольнение работников «Форд Соллерс»

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

Фото: Максим Платонов

На неделе супруг беглой кассирши из Башкирии Луизы Хайруллиной в эфире телеканала «Россия 1» попросил у россиян денег в долг, чтобы вернуть похищенные из банка 24,5 млн рублей. К знаковым событиям уходящих 7 дней в промышленности следует отнести увольнение 760 работников компании «Форд Соллерс» с выплатой компенсации и введение конкурсного производства на КЗСК. Кроме того, в Татарстане завершилось выдвижение кандидатов в депутаты Госсовета РТ шестого созыва. Об этих и других событиях — в недельном обзоре «Реального времени».

Мужа беглой кассирши отправили под домашний арест

В Главном следственном управлении МВД по Республике Башкортостан допросили задержанную кассиршу Луизу Хайруллину, подозреваемую в хищении 24,5 млн рублей, и ее мужа как возможного соучастника преступления. Как выяснилось, деньги из банка выносили частями в течение нескольких месяцев. Возможно, на бегство из города вместе с семьей женщину сподвигла грядущая большая ревизия в «Россельхозбанке».

Супруг беглой кассирши Марат Хайруллин попросил у россиян денег в долг для возмещения ущерба банку. Такое заявление он сделал в эфире передачи Андрея Малахова на телеканале «Россия 1». Хайруллин предложил неравнодушным гражданам перевести любую сумму на счет своей жены. Напомним, в середине недели Хайруллина задержали в аэропорту Уфы и отправили под домашний арест на 2 месяца.

Супруг беглой кассирши Марат Хайруллин попросил у россиян денег в долг для возмещения ущерба банку. Такое заявление он сделал в эфире передачи Андрея Малахова. Фото bash.news

«Форд Соллерс» уволил 760 работников

Компенсации при увольнении получили 760 сотрудников компании «Форд Соллерс», оставшаяся часть персонала будет обслуживать закрывшиеся завод в Набережных Челнах и елабужский завод по производству двигателей. С 1 июля в ОЭЗ «Алабуга», где остается действующее производство Ford Transit, заработало реструктурированное совместное предприятие «Форд Соллерс». Контрольный пакет акций теперь принадлежит российской компании «Соллерс», оставшиеся 49% — американскому концерну.

Выборы в Госсовет РТ шестого созыва на старте



В Татарстане завершилось выдвижение кандидатов в депутаты Госсовета РТ шестого созыва. Центризбирком заверил республиканские списки от 11 партий (всего — 250 кандидатов). В одномандатных округах выдвинулись 296 человек, из них 105 — самовыдвиженцы. Эксперты отмечают, что кандидаты стали больше внимания уделять социальным вопросам.



Регистрация всех участников избирательной кампании завершится ко 2 августа.

В «Татагролизинге» обнаружили хищение средств и зерна



Последняя ревизия в АО «Татагролизинг» обернулась уголовным делом с ущербом под 70 млн рублей. В хищении средств и зерна на эту сумму обвиняют бывшего владельца обанкротившейся агропромышленной корпорации «Союз» Флера Гайфуллина. По версии следствия, он умышленно завысил объемы реальных поставок по бартеру, а затем получил с обманутого АО разницу через арбитраж. Бизнесмен же утверждает, что сам стал жертвой обмана.



Последняя ревизия в АО «Татагролизинг» обернулась уголовным делом с ущербом под 70 млн рублей

Анкара отозвала дипломата из Татарстана

11 июля генконсул Турции в Казани Ахмет Садык Доган объявил о своем уходе, сославшись на истекающий двухлетний срок полномочий. Правда, на самом деле этот срок закончится только в январе 2020 года, а дипломат уедет уже в ближайшие недели.

— Я уверен, что следующие генконсулы будут вносить свой вклад в развитие как российско-турецких, так и татарстано-турецких отношений. Казань и Татарстан для нас имеют очень важное значение. Быть генконсулом, турецким дипломатом в России — большая честь, — заявил журналистам Ахмет Садык Доган.

На КЗСК вводят конкурсное производство



Новый внешний управляющий Казанского завода синтетического каучука, который к 17 июля обязан представить план внешнего управления арбитражу, продолжил гнуть линию на целенаправленное банкротство предприятия. На собрании кредиторов КЗСК Ольга Рущицкая вынесла на обсуждение заключение о невозможности представления плана внешнего управления и ходатайствовала о направлении в суд заявления о банкротстве КЗСК.

Новый внешний управляющий Казанского завода синтетического каучука, который к 17 июля обязан представить план внешнего управления арбитражу, продолжил гнуть линию на целенаправленное банкротство предприятия. Фото Рината Назметдинова

Александр Гомзин пожаловался из СИЗО на ухудшение здоровья

В нарушении нескольких законов обвинили в конце недели сотрудников УФСИН Татарстана и УЭБ и ПК МВД Татарстана адвокаты Александра Гомзина. На заседании Верховного суда РТ они рассказали: директора ОКБ им. Симонова, носителя государственной тайны, поместили в одну камеру с гражданином Украины, рецидивистом и душевнобольным. По мнению защиты, таким образом на обвиняемого в мошенничестве на полмиллиарда рублей оказывают давление. Арестованный заявил о невиновности и резком ухудшении здоровья с потерей 15 кг, а еще обвинил следователей в клевете.

Отголоски махинаций бывшего менеджера ТТС



Схемы арестованного в январе бывшего менеджера ТТС Айрата Файзуллина ударили по клиентам компании месяцы спустя. Некоторые покупатели участвовали в покупке новых авто через трейд-ин с участием автомобилей третьих лиц, основываясь на высоком доверии к самой компании. После этого правоохранительные органы пришли уже за новыми машинами и изъяли их как вещдоки.

Схемы арестованного в январе бывшего менеджера ТТС Айрата Файзуллина ударили по клиентам компании месяцы спустя

В казанском зоопарке умер медведь-долгожитель Кучум



Бурому медведю было 39 лет, в дикой природе представители этого вида доживают максимум до 33 лет. Поэтому смотрители опасались, что Кучум, перенесший не один инсульт, не переживет и эту зиму. В последние годы в его рацион вводили витамины, состояние медведя старались поддерживать ветврачи, но возраст взял свое. До переезда в зоопарк «Река Замбези», новую часть которого обещают достроить к августу, а начать перевозить зверей в октябре, мишка не дожил совсем немного.