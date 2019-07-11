В тени предшественника: почему Анкара отозвала дипломата из Татарстана?

Генконсул Турции в Казани неожиданно заявил об уходе, хотя до конца его двухлетнего срока полномочий остается еще полгода

Фото: Максим Платонов

Сегодня на брифинге, посвященном торговому сотрудничеству Татарстана и Турции, генконсул этой страны в Казани сделал неожиданное заявление. Ахмет Садык Доган объявил о своем уходе, сославшись на истекающий двухлетний срок полномочий. Правда, на самом деле этот срок закончится только в январе 2020 года, а дипломат уезжает уже в ближайшие недели. Что же стоит за решением Анкары отозвать дипломата, как оценивают его вклад в нашей республике и кто сможет его заменить — подробнее в материале «Реального времени».



Возвращение в Турцию



Разговор с журналистами о развитии торгово-экономических связей Татарстана и Турции завершился сенсацией — генконсул этой страны в Казани Ахмет Садык Доган неожиданно заявил о своем уходе.

— Я хотел бы с вами попрощаться, потому что срок моих полномочий в Казани закончился. В течение нескольких недель я возвращаюсь в Турцию. Это такой сюрприз для вас, — пошутил генконсул, заметив, какую реакцию вызвали его слова у представителей прессы. — Я уверен, что следующие генконсулы будут вносить свой вклад в развитие как российско-турецких, так и татарстано-турецких отношений. Казань и Татарстан для нас имеют очень важное значение. Быть генконсулом, турецким дипломатом в России — большая честь.

Ахмет Садык Доган добавил, что Россия — важный партнер для Турции и в его стране ценят сотрудничество с ней: «Я всегда поддерживал развитие этих отношений и очень горд, что поработал в этой должности». При этом генконсул отметил, как важно было вести эту работу именно в Татарстане:

— Важность Татарстана для нас заключается в первую очередь в наших тесных культурно-исторических связях. Отношения с Татарстаном как с субъектом РФ вносят важный вклад в развитие отношений Турции и России в целом. Поэтому я уезжаю с очень приятными впечатлениями.

Разговор с журналистами о развитии торгово-экономических связей Татарстана и Турции завершился сенсацией — Ахмет Садык Доган неожиданно заявил о своем уходе. Фото Максима Платонова

Уезжает досрочно

Доган добавил, что во время работы ему посчастливилось посетить и другие регионы, Россию он назвал «очень сильной и могучей страной». Поволжье отметил за богатство природных ресурсов, развитое сельское хозяйство, но лучшие впечатления, по его словам, у него оставили уровень образования, культуры и искусства. Отвечая на вопрос о планах на будущее, дипломат сообщил, что пока возвращается в Анкару — в МИД.

Ахмет Садык Доган дал понять, что знает своего преемника, но не стал называть его прессе, пока его кандидатуру не согласуют с принимающей стороной. Выходит, последнее слово за Татарстаном?

— Не совсем так, это совместное согласование с МИД РФ, мы тут только одна из сторон, пока в силу дипломатических обязательств фамилия не озвучивается, — сообщила «Реальному времени» официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

Доган занял пост генконсула Турции в Казани 15 января 2018 года, то есть менее двух лет назад, и возвращается в Анкару досрочно. Сам генконсул пояснил это требованием законодательства своей страны — турецким дипломатам запрещено находиться за границей более пяти лет. Дескать, с учетом его работы в дипмиссии в Болгарии до Татарстана этот срок уже вышел. В Софии он был первым советником посольства Турции с 2014 по 2017 год.

«Кандидатура нового генконсула — это совместное согласование с МИД РФ, мы тут только одна из сторон, пока в силу дипломатических обязательств фамилия не озвучивается», — сообщила Лилия Галимова. Фото Максима Платонова

— Турция на сегодняшний день является одним из самых надежных наших партнеров. И, безусловно, важную роль в выстраивании дипломатических, деловых связей играет фигура генерального консула. Мы благодарны господину Ахмету Садыку Догану за его личное участие в укреплении наших взаимоотношений. Такая последовательная работа ведется с момента основания Генерального консульства Турции в Казани, с 1996 года. Свидетельством активной совместной работы являются показатели внешнеторгового оборота с Турцией. По итогам 2018 года он достиг 313,9 миллиона долларов США. Объем иностранных инвестиций из Турецкой Республики составил 46 млн долларов, из них прямые инвестиции — 23 млн долларов, — прокомментировали нашему изданию работу турецкого дипломата в казанском Кремле.

«Не смог до конца влиться в нашу среду»

Примечательно, что предшественнику Догана — Турхану Дилмачу, турецкие законы не мешали работать в России на протяжении восьми лет: сначала в посольстве своей страны в Москве (2010—2014 гг.), затем в Генконсульстве в Казани (2014—2018 гг.). Что же кроется на самом деле за скорым отъездом нынешнего генконсула? Сам он свое заявление об уходе завершил несколько странной дипломатической формулировкой:

— Мы всегда поддерживаем развитие наших отношений, всегда работаем в этом направлении и не отступаем от цели. А если вы не можете добиться цели, нужно менять не цель, а план работы — тогда все получится.

Востоковед Азат Ахунов отмечает, что МИД Турции, назначая и снимая разных людей в различных диппредставительствах, учитывает мнение самих дипломатов и местных элит. Он не исключает, что нынешний генконсул Турции сам попросил перевести его на новое место. Не исключено, что его работой могли быть недовольны либо в Анкаре, либо в Казани.



Азат Ахунов не исключает, что нынешний генконсул Турции сам попросил перевести его на новое место. Его работой могли быть недовольны либо в Анкаре, либо в Казани. Фото islam-today.ru

— Садык Доган не смог до конца влиться в нашу среду, — подчеркивает наш собеседник. — И назначение в Казань, возможно, его самого тяготило, в отличие от его предшественников. Здесь были генконсулы, которые работали и по году, а некоторые оставались на три срока.

Так, по словам Ахунова, предыдущий генконсул Турхан Дильмач, «прикипел» к Татарстану и не горел желанием уезжать из республики. Здесь он наладил тесные связи с бизнесменами, деятелями культуры и властями. Когда обострились российско-турецкие отношения, Дильмач смог сохранить лицо и вместе с руководством РТ сохранить турецкий бизнес в регионе.

— Доган какое-то время находился в тени своего предшественника, их, конечно, сравнивали. От него ждали самостоятельных шагов. Но чего-то заметного не было сделано: для этого нужно находиться дольше. В России проекты реализуются небыстро — это связано с нашей бюрократией. С его стороны не видно было желания активизировать культурную жизнь: выйти с предложениями о проведении выставок, концертов, сотрудничества в области науки. Не так заметно прошел в Татарстане Год Турции. От него ждали прорыва в области бизнеса. Видимо, не прошел процесс привыкания, — нашел эксперт недочеты в работе дипломата.

По мнению Ахунова, Казань выступала посредником между Москвой и Анкарой. Но поскольку Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган решают все вопросы напрямую, роль Генконсульства в столице РТ стала отходить на второй план.

Предыдущий генконсул Турхан Дильмач, «прикипел» к Татарстану и не горел желанием уезжать из республики. Здесь он наладил тесные связи с бизнесменами, деятелями культуры и властями. Фото Олега Тихонова

Прохладный ветер Башкирии

В консульский округ турецкого представительства в Казани входят шесть регионов ПФО: Татарстан, Башкортостан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл и Самарская область. По предварительным оценкам, здесь проживают 3,5 тыс. турецких граждан.

Если с руководством Татарстана Садык-бей встречался довольно часто на разных площадках, то с соседней Башкирией у него дела шли не столь гладко. Так, в конце прошлого года он нанес свой первый официальный визит в Уфу. Как рассказал дипломат в интервью «Реальному времени» по приезде в Казань, в башкирской столице он встретился с деловыми кругами республики, председателем ЦДУМ Талгатом Таджуддином, посетил университеты, мечеть, санаторий.

Что касается встреч с руководством региона, ему удалось лишь побеседовать с премьер-министром Рустэмом Мардановым, который в те дни покидал свой пост и переходил на новое место работы в Екатеринбург. Как выяснилось, у назначенного в Башкирии «башлыка» Радия Хабирова, который в свое время обучался в Турции, в тот день времени на турка не нашлось.

— Это дипломатическая практика: генконсулы встречаются с руководителями регионов, которые относятся к их консульскому округу. Генконсул всегда рад встретиться с первым лицом Башкирии. Правительство республики об этом знает. Надеюсь, в следующий раз это будет возможно, — тактично объяснил нашему корреспонденту Доган эту ситуацию.

Если с руководством Татарстана Садык-бей встречался довольно часто на разных площадках, то с соседней Башкирией у него дела шли не столь гладко. Фото cdum.ru

Судя по всему, за полтора года работы в ПФО встречи с Хабировым у него так и не состоялось, во всяком случае, официальной. И на информационных ресурсах органов власти Башкортостана нет ни одного упоминания об этом. С другой стороны, в последние годы в Уфе стало заметно китайское экономическое и политическое влияние, что не может не беспокоить государства, которые достаточно давно работают в Уфе.

В республике уже много лет вполне успешно работают турецкие компании, которые не закрывались даже в период российско-турецкого политического обострения. В первую очередь это два завода — «Русджам» (производство стеклотары) и «Эфес Пилснер» (пивоварение). Кроме того, в Уфе и других городах присутствует турецкий средний и малый бизнес, который представлен в производстве текстиля, пищевой промышленности, общепите и др. Турция закупает в Башкирии продукцию нефтехимической промышленности. В свою очередь, в регион поставляются текстиль и детали машиностроения. Однако более 70% оборота приходится на экспорт из Башкортостана.

Преемник: с постсоветского пространства, знающий русский язык

Кого Турция назначит в Казань? Нынешний генконсул и его предшественник работали на постсоветском пространстве (Россия, Украина, Казахстан), женаты на русских, владеют русским языком. Не исключено, что Анкара поддержит этот тренд и переведет в Казань человека, трудившегося в СНГ.

— Татарстан и Башкортостан — это особые регионы, важные для Турции, — продолжает Ахунов. — Поэтому здесь нужен человек активный, который должен с любовью относиться к этой земле, понимать местное население. Здесь не должно быть высокомерного отношения к татарам и башкирам — как к младшим братьям. И руководство Татарстана готово поддержать любые проекты Турции, которые принесут пользу региону и обеим странам, если к республике будут относиться как к равноправному партнеру.



Россия, находящаяся в условиях западных санкций, нуждается в иностранных инвестициях. И главам регионов дана установка привлекать их. Турция, по мнению эксперта, является хорошим подспорьем в этом деле. Поэтому президент Татарстана Рустам Минниханов и врио главы Башкирии Радий Хабиров заинтересованы в активном посреднике из Анкары. Новый генконсул должен занять определенное положение в среде местных элит.