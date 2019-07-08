Отец сбежавшей кассирши Хайруллиной: «Дети будут жить у меня. Дом Луизы стоит закрытый»

23 миллиона рублей из банка пропали не разом, их выносили частями — в течение нескольких месяцев?

Фото: скриншот видео "Россия 1"

В Главном следственном управлении МВД по Республике Башкортостан допросили задержанную кассиршу Луизу Хайруллину, подозреваемую в хищении 23 млн рублей, и ее мужа как возможного соучастника преступления. Как выяснило «Реальное время», деньги из банка могли пропасть не разом, их, вероятно, выносили частями в течение нескольких месяцев. Возможно, на бегство из города вместе с семьей женщину сподвигла грядущая большая ревизия в «Россельхозбанке». Сейчас следствие изучает версии и допрашивает беглую кассиршу, которая пока не дает показаний и все время плачет. «Реальное время» выяснило новые подробности расследования и дальнейшую судьбу детей башкирских Бонни и Клайда.

Как вынесли 23 миллиона

Почему нет точной цифры, сколько именно миллионов исчезло из банка? Компетентный источник пояснил, что пропали деньги не только в рублях, но и в американских долларах и евро. А курс валюты, как известно, постоянно меняется. Соответственно, сколько денег пропало на данный момент, сказать можно лишь приблизительно.



«К тому же крупные суммы нужно заранее заказывать. Для чего банковский сотрудник должен накануне составить заявку и подписать ее у своего руководства. Просто так забрать из кассы наличку, да еще в таком размере, невозможно», — пояснил источник.



По одной из версий, деньги пропали не все сразу, они исчезали частями в течение нескольких месяцев. Возможно, поводом для бегства кассирши послужила грядущая ревизия в банке.

— Женщина находится в Главном следственном управлении МВД по Республике Башкортостан. Следователи проводят необходимые процессуальные действия, по окончании которых женщина, в соответствии с решением суда, будет заключена под стражу. Решение в отношении ее мужа будет принято по результатам проверки на причастность его к преступлению, — сообщала в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк.



По словам спикера, расследование уголовного дела продолжается при оперативном сопровождении Управления уголовного розыска МВД по РБ и Управления ФСБ РФ по РБ. Устанавливаются все обстоятельства преступления и местонахождение похищенных средств.



«Дети будут жить у меня, — пояснил Рамиль Муллахметов. — Дом Луизы стоит закрытый». Фото: скриншот видео

Встреча с внучками

Кассира и ее семью доставили в Уфу в пятницу вечером. Вместе с журналистами оперативников встречал и отец Луизы — Рамиль Муллахметов. Жалко было смотреть на пожилого мужчину, который нервно переминался с ноги на ногу в ожидании внучек.



— Региночка! Иди умница ко мне, — закричал он старшей 12-летней внучке, едва ее увидел. Они крепко обнялись и заплакали.



— Дети будут жить у меня, — пояснил Рамиль Муллахметов. — Дом Луизы стоит закрытый. Я живу в своей квартире в Салавате. 23 мая я ждал дома, когда придет Луиза с детьми, и мы будем отмечать день рождения Регины. Но никто не пришел. На следующее утро я пошел к Луизе на работу, в банк. Там мне сказали, что она отпросилась с ребенком в больницу. В три часа дня я еще раз пришел в банк. Дочери там не было. После этого я поехал на дачу, там ее тоже не оказалось. Вечером мне позвонили из банка с вопросом, где Луиза. Я сказал, что не знаю, и обратился в полицию.



Отец Луизы опроверг информацию, что во время розыска Хайруллиной ему звонила внучка: «Никто не звонил, никакая внучка — это все придумали журналисты. Вообще, они много чего придумали». На вопрос, не звонил ли он сам Луизе, отец ответил уклончиво, мол, не знал ее номера телефона.



Вечером 5 июля Рамиль Муллахметов вместе с другими родственниками Луизы в сопровождении представителей органов увез внучек в Салават.

27 мая в полицию обратился представитель банка и сообщил, что из кассы пропали более 20 миллионов рублей. Фото ufa.bezformata.com

Башкирские Бонни и Клайд

Напомним, что 27 мая в полицию обратился представитель банка и сообщил, что из кассы пропало более 20 миллионов рублей. Под подозрение попала кассир банка Луиза Хайруллина, 1983 года рождения, которая в тот же день исчезла вместе с мужем, свекром и двумя дочками 7 и 12 лет.

В результате розыскных мероприятий сотрудников полиции Башкортостана, Татарстана и оперативников УФСБ по РБ 4 июля семья Хайруллиных вместе с детьми была задержана на съемной квартире в Казани. «Группа захвата не стала ломать железную входную дверь, а решила подождать, когда кто-нибудь выйдет из квартиры, — сообщил источник. — Вышла сама Луиза. В итоге задержание прошло без лишнего шума. Похищенных денег у них не нашли. Первое время Луиза постоянно плакала, и были опасения, что у нее могут возникнуть суицидальные мысли. Потом женщина замкнулась в себе и замолчала».



На следующий день, 5 июля, чета Хайруллиных с детьми была доставлена в подразделение полиции города Уфы. Там их ожидал отец Луизы Рамиль Муллахметов.

Как стало известно нашему изданию, подозреваемая останется под арестом — такое постановление суд вынес заочно. В отношении мужа Хайруллиной — Марата — решение будет принято позже, пока что его отпустили домой. Если будет доказана его причастность к преступлению, ему как сообщнику также грозит серьезный срок. В отношении самой Луизы возбуждено уголовное дело по статье «Хищение, присвоение в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 160 УК РФ), ей светит наказание до 10 лет лишения свободы.

Семья Хайруллиных вместе с детьми была задержана на съемной квартире в Казани. Фото Александра Артемьева

«Были ли деньги, если были — то почему их не нашли?»

Детский омбудсмен Башкортостана Милана Скоробогатова сообщила о том, что временным опекуном детей стал их дедушка. По словам омбудсмена, за семьей закреплены медики и психологи, а в зависимости от оценки состояния детей при необходимости будут привлечены и другие специалисты.

— Власти города Салавата готовы обеспечить летний отдых девочек, — продолжила спикер. — Главное сегодня — создать для них хорошую, здоровую детскую среду.

Тем временем громким делом о похищенных миллионах заинтересовались некоторые башкирские общественники. Они настаивают на объективном расследовании, обещают взять дело под общественный контроль и готовы на благотворительных началах нанять для Луизы адвокатов. «Надо разобраться: были ли деньги, если были — то почему их не нашли? Вряд ли за месяц можно было потратить такую огромную сумму. И самое главное, почему обеспеченные люди, у которых был достаток, собственный дом, работа, вдруг решились на такой поступок, (если они действительно его совершили). Очень важно понять причину. Если это предвестник чего-то нехорошего, тогда может пора обратить на это внимание?» — говорят они.

Вокруг резонансного побега башкирских Бонни и Клайда по-прежнему много вопросов. Почему Хайруллины укрылись именно в Казани? Участвовали ли в ее побеге родственники или друзья? Как кассирше удалось вынести из отделения банка столь крупную сумму в рублях и иностранной валюте? И, главное, — где деньги? «Реальное время» продолжает следить за развитием событий.