Как в Уфе задерживали мужа беглой кассирши Луизы Хайруллиной — видео

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Появилось видео задержания в аэропорту Уфы супруга кассира из Салавата Луизы Хайруллиной, подозреваемой в краже более 20 млн рублей, Марата Хайруллина. Ролик предоставлен «Реальному времени» МВД России.

Ранее МВД сообщило, что Хайруллин подозревается в соучастии в краже. По версии органа предварительного следствия, мужчина неоднократно приезжал в банк, где работала жена, и получал от нее похищенные деньги, в том числе иностранную валюту. В дальнейшем он вносил денежные средства на личный счет и расходовал, делая ставки на результаты спортивных состязаний.

Сегодня Хайруллин прибыл в столицу Башкирии из Москвы, где давал интервью программе «Пусть говорят» на Первом канале. Там он подтвердил информацию, обнародованную в Сети, о том, что начал играть на спортивных тотализаторах, в результате чего загнал семью в долги. А деньги из сейфа банка похищались его супругой в течение двух лет.