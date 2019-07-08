«Заводы выставили на продажу, но...»: «Форд Соллерс» покинули 760 человек

Фото: Максим Платонов

Как стало известно «Реальному времени», компенсации при увольнении получили 760 сотрудников компании «Форд Соллерс», еще часть остаются обслуживать закрывшиеся в Елабуге заводы. С 1 июля в ОЭЗ «Алабуга», где остается действующим производство Ford Transit, заработало реструктурированное совместное предприятие «Форд Соллерс». Контрольный пакет акций (51%) теперь принадлежит российской компании «Соллерс», а 49% — американскому концерну. Подробнее о том, что сейчас происходит на обновленном предприятии «Форс Соллерс» — в нашем материале.

Консервация производств

«Форд Соллерс» покинула рынок легковых автомобилей России к концу июня, сосредоточившись на производстве коммерчески успешной модели — Ford Transit более 55 модификаций. С 1 июля на базе елабужского завода заработало реструктуризированное совместное предприятие.

Производство легковых автомобилей Ford Fiesta и Ford EcoSport на Набережночелнинском заводе, а также двигателей на елабужском — прекращено. По словам пресс-секретаря «Форд Соллерс» в Татарстане Индиры Салимгараевой, часть рабочих, оставшихся на предприятии, занимается обслуживанием и консервацией оборудования, поддержкой предприятия: «Производство завершилось, но часть сотрудников осталась работать. Точное количество не назову, потому что процесс продолжается. 1 июля начали переводить часть сотрудников на елабужский завод «Форд Соллерс» на территории ОЭЗ «Алабуга» (где ранее производили Ford Explorer и Ford Kuga и осталось производство Transit) на обновленное совместное предприятие, а другая часть сотрудников осталась для поддержки оборудования и консервации».

По ее словам, как только работы по консервации оборудования и производства будут завершены полностью, уйдут и оставшиеся сотрудники. Но когда это произойдет, пока неизвестно.



Производство легковых автомобилей Ford Fiesta и Ford EcoSport на Набережночелнинском заводе, а также двигателей на елабужском — прекращено. Фото Максима Платонова

От 5 до 12 окладов

Реструктуризация потребовала от компании пойти на увольнение около 1000 сотрудников, из которых порядка 850 работало на челнинском заводе. В минувший четверг официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова на брифинге прокомментировала вопрос трудоустройства рабочих «Форда». Она сообщила, что, помимо программы добровольного увольнения, по которой, согласно закону, предприятие обязано выплатить сотрудникам компенсацию в размере от 5,5 до 12 месячных окладов, есть программа трудоустройства, по которой брало на себя социальные обязательства СП «Форд».

«Максимальное количество людей трудоустроены, переведены», — заявила Галимова, но не стала вдаваться в подробности относительно компаний, принявших уволившихся рабочих. «Реальному времени» она сообщила, что уволены с компенсацией 760 рабочих.

По словам Галимовой, рабочие не останутся без работы — нехватка специалистов ощущается на многих татарстанских предприятиях. Правительство Татарстана проработало варианты по обеспечению высококвалифицированными кадрами в Закамской зоне предприятия КИП «Мастер» КАМАЗ, где есть потребность в специалистах.

Как поясняет Салимгараева, процесс перевода работников только начался. «Часть сотрудников пока осталась на заводе, часть ушла по программе добровольного увольнения», — уточняет она.

Компенсация выплачивается в зависимости от стажа работы: если человек проработал в компании до 5 лет, то получает минимальные выплаты — 5,5 месячного оклада. Если стаж больше 10 лет, то, соответственно, 10—11 окладов. У кого стаж работы более 15 лет, получит 12 окладов. Впрочем, учитывая, что завод был запущен в 2008 году, последних среди работников предприятия, очевидно, не было.



Собеседница издания не стала раскрывать количество сотрудников, работающих на обновленном предприятии.

Расходы на реструктуризацию

27 июня на сайте раскрытия информации было опубликовано решение совета директоров ПАО «Соллерс» о покупке 51% уставного капитала Ford Sollers Netherlands B.V. у американской корпорации. Стоимость сделки — 75 млн долларов. ФАС, как сообщается на сайте ведомства, сделку одобрила, поскольку сделка направлена на перепрофилирование бизнеса Ford на территории России, а доля компаний на рынке в сегменте легкового коммерческого транспорта не изменится.

Поскольку предприятие сумело выплатить весь многомиллиардный долг перед ВЭБ.РФ, продавать заводы, на которых завершилось производство, будут на торгах. О закрытии долга впервые сообщило на ПМЭФ руководство предприятия, также информацию подтвердил глава ВЭБа Игорь Шувалов (госкорпорация выдала предприятию кредит на 39 млрд рублей в 2011 году для развития).

1 июля начали переводить часть сотрудников на елабужский завод «Форд Соллерс» на территории ОЭЗ «Алабуга» (где ранее производили Ford Explorer и Ford Kuga, и осталось производство Transit). Фото Максима Платонова

Ранее Ford сообщал о том, что в случае реструктуризации потребуется выплатить 200 млн долларов, основная часть которых пойдет на выплаты компенсаций рабочим и прекращение контрактов с поставщиками. «Поскольку сотрудники еще не все уволены — мы их увольняем поэтапно — поэтому понятно, что не все еще получили эти деньги. То есть часть получили, часть продолжает получать, часть получит чуть позже, когда будет увольняться».

Завершение расчетов с поставщиками Салимгараева комментировать не стала в силу коммерческой тайны.

Продажа заводов

Как писало ранее «Реальное время», заместитель гендиректора ПАО «Соллерс» Зоя Каика сообщала журналистам о ведущихся переговорах по продаже. По ее словам, договаривается американская сторона, поэтому она не стала комментировать кандидатов на покупку. На тот момент договоренность не была достигнута.

В конце июня стало известно о том, что заводы выставят на торги. Об этом, в частности, высказывался глава федерального Минпромторга Денис Мантуров: «В Набережных Челнах и во Всеволожске Ford полностью погасил кредит перед Внешэкономбанком, поэтому на сегодняшний день процедура реализации этих заводов Ford будет проводиться по существующей процедуре через объявление торгов», — приводят цитату СМИ. Министр не прокомментировал возможных участников торгов.

Денис Мантуров: «В Набережных Челнах и во Всеволожске Ford полностью погасил кредит перед Внешэкономбанком, поэтому на сегодняшний день процедура реализации этих заводов Ford будет проводиться по существующей процедуре через объявление торгов». Фото kremlin.ru

«Да, заводы выставили на продажу, но пока ведутся только переговоры с теми компаниями, которые заинтересованы. Их названия мы сейчас озвучивать не можем, это наша конфиденциальная информация. Но переговоры ведутся», — подтвердила Салимгараева. По мнению экспертов, опрошенных Finanz.ru, на покупку могут претендовать Hyundai и Volkswagen, а стоимость заводов не превысит 3—4 млрд рублей, во многом из-за ситуации с продажами легковых автомобилей, показавших максимальный спад за последние 2 года.

«Реальное время» направило запрос в пресс-службу КАМАЗа относительно трудоустроенных рабочих, по получении ответа он будет опубликован.