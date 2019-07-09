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На предвыборном старте: желающим занять кресло в Госсовете Татарстана закрыли приемное окно

14:15, 09.07.2019

В одномандатных округах выдвинулись 296 кандидатов: 105 самовыдвиженцев и 191 представитель партий

На предвыборном старте: желающим занять кресло в Госсовете Татарстана закрыли приемное окно Фото: Максим Платонов

В Татарстане завершилось выдвижение кандидатов в депутаты Госсовета РТ шестого созыва. Как сообщили сегодня «Реальному времени» в Центризбиркоме, ЦИКом заверены республиканские списки кандидатов от 11 партий. При этом эксперты отмечают, что кандидаты стали больше внимания уделять социальным программам. Подробнее о претендентах на кресло в татарстанском парламенте, новшествах и интригах кампании — в нашем материале.

Все кандидаты определятся ко 2 августа

Кампания по выдвижению кандидатов в татарстанские парламентарии завершилась в минувшие выходные. Накануне ЦИК республики заверил списки от 11 партий, хотя всего уведомления подали 12 политических объединений:

  • четыре региональных отделения парламентских партий: ЛДПР, «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия»;
  • региональные отделения семи партий: «Яблоко», «Партия ветеранов России», «Партия Роста», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», Коммунистическая партия коммунистов России (КПКР), «Родина», «Общественная организация политической партии «Российский общенародный союз».

При этом партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными» выдвинула список кандидатов непосредственно, поскольку региональное отделение данной партии не зарегистрировано на территории республики, пояснили нашему изданию в ЦИК. Таким образом, по единому избирательному округу выдвинули списки кандидатов 11 политических партий, по одномандатным округам — девять.

— Сейчас мы на этапе регистрации списков от региональных отделений парламентских партий «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия», которым не нужно собирать подписные листы. Для всех остальных срок подачи этих листов завершается 24 июля. После чего еще 10 дней отводится на их регистрацию, то есть уже ко 2 августа определятся все участники избирательной кампании, — сообщила «Реальному времени» пресс-секретарь ЦИК РТ Альфия Алимова.

Меньше политики, больше «социалки»

Казанский политолог Андрей Тузиков обратил внимание, насколько изменилась повестка у кандидатов по сравнению с прошлыми выборами в Госсовет Татарстана:

— Бо́льшую долю предвыборной программы теперь занимают социально ориентированные заявления: приведение в порядок дворов, обустройство территории города, образование и другие, — отмечает эксперт. — В словах кандидатов стало меньше большой политики и больше ориентации на повседневность.

Их темы, по его словам, «выглядят заземленно», поскольку публичной политике необходимо отвечать на запросы населения: невозможно игнорировать то, что волнует избирателя, — в первую очередь социально-экономические проблемы. Кроме того, наш собеседник заметил еще одну деталь.

— Определенный интерес населения к выборам проявился в связи с праймериз [«Единой России»]. Этот шаг нетрадиционный. В праймериз мог принять участие любой человек, необязательно член партии. Из первых трех мест в списке членом партии является только Фарид Мухаметшин, остальные двое не состоят в «Единой России», — добавил Тузиков.

Всего в день выборов для татарстанцев будут работать 2762 участка. Еще 49 УИКов будут оборудованы в местах временного пребывания граждан — больницах, вокзалах и аэропортах.

Как сообщало «Реальное время», предстоящие выборы обойдутся бюджету в 306 млн рублей. Значительную часть этой суммы направят на оплату труда 24 тысяч работников избиркомов. Впервые на выборах в татарстанский парламент можно будет проголосовать не на своем участке без открепительных удостоверений — благодаря системе «Мобильный избиратель». На каждом участке могут находиться до 25 наблюдателей.

Кандидатам расширяют возможности агитации. Так, не прошедшие 3-процентный барьер на прошлых выборах теперь могут бесплатно размещать в СМИ материалы и участвовать в теледебатах. Агитационная кампания начнется 10 августа.

По полсотни единороссов со справроссами, тридцатка коммунистов и четыре десятка от ЛДПР

По данным Центризбиркома РТ, сведения о заверенных списках кандидатов в депутаты Госсовета республики и количестве кандидатов в составе списков выглядят следующим образом:

  1. ТРО ПП «Коммунистическая партия коммунисты России» — 10 кандидатов (24 июня 2019 года);
  2. ТРО ВПП «Единая Россия» — 55 кандидатов (28 июня 2019 года);
  3. ТРО ПП «Партия ветеранов России» — 12 кандидатов (1 июля 2019 года);
  4. РО ПП «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Республике Татарстан — 10 кандидатов (1 июля 2019 года);
  5. ТРО ПП ЛДПР — Либерально-демократической партии России — 40 кандидатов (3 июля 2019 года);
  6. ТРО ПП «Коммунистическая партия Российской Федерации» — 30 кандидатов (5 июля 2019 года).
  7. РО ПП «Справедливая Россия» в Республике Татарстан — 48 кандидатов (8 июля 2019 г.);
  8. РО в Республике Татарстан Всероссийской политической партии «Партия Роста» — 12 кандидатов (8 июля 2019 г.);
  9. РО в Республике Татарстан общественной организации — ПП «Российский общенародный Союз» (РОС) — 5 кандидатов (8 июля 2019 г.);
  10. РО ВПП «Родина» в Республике Татарстан — 6 кандидатов (8 июля 2019 г.);
  11. ПП «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными» — 22 кандидата (8 июля 2019 г.)
Список кандидатов, выдвинутых политическими партиями на выборах в Госсовет РТ, 2019 год

ФИО

Дата рождения

Партия

Номер в общесубъектовой части, региональной группе

1

Патрин Артем Александрович

15.04.1987

Политическая партия "Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными"

1

2

Мугтасимов Роберт Ибрагимович

18.04.1985

Политическая партия "Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными"

2

3

Куликова Любовь Владимировна

17.01.1988

Политическая партия "Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными"

3

4

Лебедев Сергей Константинович

08.02.1984

Политическая партия "Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными"

4

5

Мугтасимова Олеся Ибрагимовна

05.10.1983

Политическая партия "Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными"

5

6

Загриев Раиль Камилевич

13.04.1986

Политическая партия "Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными"

6

7

Кадыралиева Регина Адгамовна

27.05.1989

Политическая партия "Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными"

7

8

Габитов Эльмар Саетханович

23.03.1977

Политическая партия "Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными"

8

9

Михайлова Екатерина Владимировна

28.10.1983

Политическая партия "Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными"

9

10

Валеев Адель Раисович

11.02.1984

Политическая партия "Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными"

10

11

Исамов Рустам Бахтиерович

04.10.1979

Политическая партия "Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными"

11

12

Зайцев Михаил Федорович

14.08.1976

Политическая партия "Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными"

12

13

Миронычева Екатерина Георгиевна

21.10.1977

Политическая партия "Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными"

13

14

Жуков Андрей Юрьевич

08.07.1981

Политическая партия "Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными"

14

15

Ахметов Айдар Артемович

17.01.1998

Политическая партия "Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными"

15

16

Емельянов Евгений Валентинович

04.06.1968

Политическая партия "Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными"

16

17

Типтярева Лилия Фердинантовна

02.11.1976

Политическая партия "Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными"

17

18

Ахунов Алмаз Гадилевич

06.05.1986

Политическая партия "Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными"

18

19

Ахатов Айнур Фаридович

04.08.1983

Политическая партия "Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными"

19

20

Кадыралиев Артур Маратович

07.03.1984

Политическая партия "Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными"

20

21

Махмутов Марат Магсумович

01.06.1977

Политическая партия "Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными"

21

22

Ахметов Артем Анварович

30.10.1977

Политическая партия "Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными"

22

23

Коробченко Олег Владимирович

12.05.1977

Региональное отделение в Республике Татарстан Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА"

1

24

Нигматулин Руслан Рависович

11.05.1987

Региональное отделение в Республике Татарстан Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА"

2

25

Теселкин Андрей Викторович

14.05.1968

Региональное отделение в Республике Татарстан Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА"

3

26

Загидуллина Гульшат Альбертовна

10.08.1976

Региональное отделение в Республике Татарстан Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА"

4

27

Павликов Михаил Сергеевич

12.10.1954

Региональное отделение в Республике Татарстан Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА"

5

28

Майорова Наталья Васильевна

01.09.1970

Региональное отделение в Республике Татарстан Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА"

6

29

Морозов Сергей Геннадьевич

04.09.1981

Региональное отделение в Республике Татарстан Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА"

7

30

Мурзаханов Альберт Рифкатович

22.02.1979

Региональное отделение в Республике Татарстан Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА"

8

31

Шайдуллин Василь Исмагилович

21.04.1964

Региональное отделение в Республике Татарстан Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА"

9

32

Миннебаев Рашит Шакирович

20.10.1957

Региональное отделение в Республике Татарстан Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА"

10

33

Миннебаев Рамил Рафикович

18.08.1962

Региональное отделение в Республике Татарстан Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА"

11

34

Хусаинов Марат Ибрагимович

02.04.1970

Региональное отделение в Республике Татарстан Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА"

12

35

Никитин Сергей Николаевич

10.01.1962

Региональное отделение в Республике Татарстан ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ"

1

36

Тимофеева Екатерина Геннадьевна

03.11.1973

Региональное отделение в Республике Татарстан ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ"

2

37

Кормаков Александр Викторович

09.03.1957

Региональное отделение в Республике Татарстан ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ"

3

38

Граник Игорь Рафаилович

25.04.1974

Региональное отделение в Республике Татарстан ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ"

4

39

Граник Вера Андреевна

07.10.1980

Региональное отделение в Республике Татарстан ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ"

5

40

Бородин Евгений Анатольевич

08.11.1973

Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА" в Республике Татарстан

1

41

Юсупзянов Эдуард Рамилевич

25.11.1981

Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА" в Республике Татарстан

2

42

Мусин Ринат Самигуллович

15.06.1973

Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА" в Республике Татарстан

3

43

Гатин Марат Рамзилевич

29.05.1984

Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА" в Республике Татарстан

4

44

Биктяшев Владислав Юрьевич

03.12.1991

Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА" в Республике Татарстан

5

45

Султанова Алсу Габдулмазитовна

26.11.1986

Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА" в Республике Татарстан

6

46

Смирнов Виталий Николаевич

01.12.1950

Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Республике Татарстан

1

47

Латыпов Зиннур Ямгеевич

30.11.1946

Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Республике Татарстан

2

48

Маркин Олег Анатольевич

05.10.1961

Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Республике Татарстан

3

49

Галиулов Радик Нигметович

01.12.1949

Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Республике Татарстан

4

50

Артемьева Ирина Ювенальевна

04.12.1959

Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Республике Татарстан

5

51

Асхадуллин Хайдар Гайфуллович

25.07.1959

Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Республике Татарстан

6

52

Нуриахметов Рустем Нургадеевич

24.01.1957

Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Республике Татарстан

7

53

Кириллов Александр Михайлович

23.03.1959

Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Республике Татарстан

8

54

Низамов Анвар Закиевич

29.03.1961

Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Республике Татарстан

9

55

Ситко Сергей Юрьевич

13.04.1951

Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Республике Татарстан

10

56

Бильгильдеева Рушания Габдулахатовна

09.01.1966

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

1

57

Тимербулатова Виктория Николаевна

25.10.1984

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

2

58

Зиганшин Рустэм Бахтигараевич

21.04.1965

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

3

59

Судыкин Сергей Николаевич

25.04.1980

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

4

60

Шамсутдинов Рузаль Ринатович

08.03.1985

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

5

61

Файзрахманова Юлия Ильдаровна

21.10.1979

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

6

62

Сираев Ильнар Рашитович

31.01.1984

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

7

63

Чирков Дмитрий Валерьевич

30.05.1976

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

8

64

Шабаева Татьяна Николаевна

23.01.1983

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

9

65

Зайнуллин Ислам Камилевич

02.05.1995

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

10

66

Сабирьянов Артур Ринатович

29.06.1985

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

11

67

Осипов Алексей Геннадьевич

09.06.1976

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

12

68

Романова Елена Евгеньевна

29.08.1982

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

13

69

Шайдуллин Ринат Маратович

20.02.1987

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

14

70

Зиганшин Самат Амирович

06.03.1967

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

15

71

Добронравов Глеб Вячеславович

31.10.1983

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

16

72

Зыков Сергей Александрович

19.01.1980

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

17

73

Муковнин Максим Юрьевич

26.12.1976

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

18

74

Мингазов Закарий Ильясович

11.10.1957

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

19

75

Миронов Александр Андреевич

29.03.1997

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

20

76

Драгунова Екатерина Николаевна

10.05.1972

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

21

77

Булавко Юлия Александровна

22.08.1987

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

22

78

Иванова Анастасия Андреевна

15.03.1985

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

23

79

Моисеев Александр Валерьевич

29.06.1985

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

24

80

Давыдов Алексей Иванович

28.09.1987

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

25

81

Просвирнин Роман Иванович

05.08.1983

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

26

82

Хисматуллин Рамиль Рашитович

10.03.1983

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

27

83

Магзанов Салават Исмагилович

10.09.1963

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

28

84

Барсуков Владислав Николаевич

23.10.1996

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

29

85

Марфина Людмила Викторовна

09.03.1983

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

30

86

Сафина Алсу Наильевна

29.05.1984

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

31

87

Сбитнева Елена Андреевна

22.01.1996

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

32

88

Васильев Кирилл Максимович

05.11.1990

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

33

89

Ахмадуллина Рамиля Дамировна

18.11.1986

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

34

90

Сафин Алмаз Аглямович

28.04.1983

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

35

91

Ситько Алексей Захарьевич

17.08.1977

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

36

92

Бурханова Альбина Рифатовна

11.09.1978

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

37

93

Сафина Динара Наилевна

17.02.1986

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

38

94

Фасахов Реяз Гумерович

16.05.1987

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

39

95

Блажко Елена Максимовна

14.06.1988

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

40

96

Галеева Люция Эльфатовна

11.06.1983

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

41

97

Хусайнов Ильсур Минлеахматович

13.11.1985

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

42

98

Тазиева Венера Наилевна

20.06.1983

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

43

99

Галеев Рафаэль Рамисович

04.06.1979

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

44

100

Старостин Максим Сергеевич

21.12.1979

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

45

101

Гизатуллин Альберт Халимович

04.03.1985

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

46

102

Борисов Павел Анатольевич

03.06.1977

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

47

103

Гильманов Руслан Рафаилевич

24.03.1993

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

48

104

Бикмуллин Тимур Альбертович

16.02.1968

Татарское региональное отделение Политической партии "ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ"

1

105

Андреев Максим Валентинович

10.11.1977

Татарское региональное отделение Политической партии "ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ"

2

106

Макаров Анатолий Николаевич

29.04.1962

Татарское региональное отделение Политической партии "ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ"

3

107

Давлетгареев Булат Кадимович

29.09.1973

Татарское региональное отделение Политической партии "ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ"

4

108

Миннегалиев Илсур Нургалиевич

04.05.1966

Татарское региональное отделение Политической партии "ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ"

5

109

Ахметзянов Фоат Шайхутдинович

03.02.1944

Татарское региональное отделение Политической партии "ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ"

6

110

Ибрагимов Гамаль Махмутович

07.04.1983

Татарское региональное отделение Политической партии "ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ"

7

111

Федотов Владимир Николаевич

23.12.1956

Татарское региональное отделение Политической партии "ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ"

8

112

Кириченко Светлана Михайловна

08.08.1967

Татарское региональное отделение Политической партии "ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ"

9

113

Ягофаров Анис Адипович

01.01.1973

Татарское региональное отделение Политической партии "ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ"

10

114

Бачурин Сергей Викторович

16.03.1963

Татарское региональное отделение Политической партии "ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ"

11

115

Мухамадеева Руфия Рафкатовна

01.10.1967

Татарское региональное отделение Политической партии "ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ"

12

116

Мухаметшин Фарид Хайруллович

22.05.1947

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

1

117

Чагин Владимир Геннадьевич

05.01.1970

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

2

118

Насырова Альбина Мунировна

26.01.1986

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

3

119

Ахметов Марат Готович

16.06.1954

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

4

120

Аминов Ильшат Юнусович

27.07.1963

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

5

121

Маврина Лилия Николаевна

07.08.1965

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

6

122

Камалтынов Юрий Зимелевич

11.03.1957

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

7

123

Хамаев Азат Киямович

30.12.1955

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

8

124

Ларионова Татьяна Петровна

02.07.1955

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

9

125

Якунин Леонид Александрович

19.06.1951

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

10

126

Ягудин Шакир Шахмедович

24.01.1947

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

11

127

Зарипов Айрат Ринатович

08.08.1962

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

12

128

Кузьмичева Елена Ивановна

09.04.1970

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

13

129

Мухаметзянов Рауфаль Сабирович

10.11.1949

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

14

130

Нугаев Камиль Асгатович

02.12.1956

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

15

131

Вавилов Владимир Владимирович

06.11.1953

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

16

132

Шамсутдинов Айдар Ильдарович

26.11.1976

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

17

133

Савицких Николай Владимирович

05.04.1960

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

18

134

Латыпова Муслима Хабриевна

07.11.1951

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

19

135

Захарова Светлана Михайловна

30.07.1972

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

20

136

Егоров Иван Михайлович

21.01.1961

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

21

137

Кондратьев Андрей Станиславович

01.05.1969

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

22

138

Салахов Мякзюм Халимулович

13.07.1951

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

23

139

Зайдуллин Ркаил Рафаилович

23.01.1962

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

24

140

Тухватуллин Рамиль Чингизович

02.10.1966

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

25

141

Абдуллазянов Эдвард Юнусович

08.04.1957

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

26

142

Тыгин Александр Васильевич

18.05.1973

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

27

143

Глушков Геннадий Николаевич

11.11.1963

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

28

144

Чубаров Александр Анатольевич

27.07.1962

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

29

145

Воронова Ольга Михайловна

03.06.1968

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

30

146

Набиева Алсу Рустэмовна

12.03.1979

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

31

147

Багаутдинов Фаниль Фиргатович

11.07.1980

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

32

148

Каримов Габделхай Юсупович

01.08.1961

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

33

149

Кудерметова Ляля Ринатовна

03.06.1965

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

34

150

Сыровацкий Михаил Федорович

06.05.1977

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

35

151

Садриев Камиль Гайнетдинович

04.01.1954

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

36

152

Рыбакова Людмила Николаевна

18.08.1974

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

37

153

Галеев Марат Гадыевич

01.01.1946

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

38

154

Бикеев Игорь Измаилович

07.09.1974

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

39

155

Тарханова Алсу Абдрахмановна

03.01.1953

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

40

156

Хадеев Тахир Галимзянович

15.11.1951

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

41

157

Славутский Александр Яковлевич

27.11.1947

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

42

158

Вострикова Светлана Анатольевна

30.08.1970

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

43

159

Ганиев Ильшат Газимович

03.01.1954

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

44

160

Зиатдинов Айрат Ильгизарович

07.10.1977

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

45

161

Власов Валерий Александрович

20.09.1953

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

46

162

Янгиров Вадим Ильфатович

07.10.1987

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

47

163

Минакова Елена Анатольевна

23.12.1977

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

48

164

Шамсутдинов Раиль Рафаэлевич

01.10.1984

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

49

165

Романов Дмитрий Сергеевич

07.07.1990

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

50

166

Сидоров Виктор Владимирович

20.09.1986

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

51

167

Саетова Алсу Шакирзяновна

15.10.1988

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

52

168

Конов Максим Васильевич

24.08.1984

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

53

169

Бариев Динар Раилович

23.03.1990

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

54

170

Шимина Нина Константиновна

18.11.1990

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

55

171

Миргалимов Хафиз Гаязович

14.08.1954

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

1

172

Прокофьев Артём Вячеславович

31.12.1983

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

2

173

Комисаров Александр Владимирович

20.04.1974

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

3

174

Атласов Николай Михайлович

03.08.1976

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

4

175

Сафин Фадбир Магусович

04.02.1950

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

5

176

Гарифуллин Мансур Зайдуллович

14.04.1960

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

6

177

Ягудин Альберт Ахметвагизович

11.04.1961

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

7

178

Натальин Валерий Владимирович

11.05.1961

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

8

179

Фасахиев Даниял Шакирович

26.11.1951

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

9

180

Серов Алексей Александрович

24.11.1979

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

10

181

Савельев Алексей Сергеевич

20.05.1983

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

11

182

Гилязов Хаким Миргалимович

18.05.1955

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

12

183

Валиуллин Ильшат Ришатович

24.08.1983

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

13

184

Владимиров Виктор Иванович

09.06.1941

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

14

185

Бортяков Антон Витальевич

22.02.1974

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

15

186

Халимдарова Динара Львовна

28.02.1995

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

16

187

Алеев Альмир Энесович

16.12.1982

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

17

188

Гарифзянова Фания Фарисовна

06.10.1964

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

18

189

Виноградов Сергей Николаевич

17.06.1983

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

19

190

Юсупова Лилия Абдулахатевна

14.06.1994

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

20

191

Мердеев Александр Константинович

21.01.1963

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

21

192

Муленков Владимир Владимирович

19.07.1968

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

22

193

Дементьев Алексей Валентинович

19.09.1975

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

23

194

Мухина Татьяна Александровна

10.11.1980

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

24

195

Мраков Станислав Вячеславович

20.07.1984

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

25

196

Гаимов Рашит Хамитович

16.01.1951

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

26

197

Чигаров Илья Александрович

03.06.1995

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

27

198

Камалова Любовь Олеговна

13.10.1985

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

28

199

Затин Анвар Раисович

19.08.1983

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

29

200

Фахрутдинов Рамиль Фарукович

11.06.1961

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

30

201

Сурчилов Владимир Валерьевич

03.09.1976

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

1

202

Габдрахманов Марсель Маликович

15.10.1961

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

2

203

Егоров Александр Николаевич

29.11.1983

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

3

204

Гузаиров Адель Ильгизарович

13.06.1990

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

4

205

Михайлов Радик Сергеевич

28.12.1984

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

5

206

Гуськов Сергей Евгеньевич

25.09.1976

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

6

207

Краснов Роман Олегович

22.09.1981

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

7

208

Андреев Роман Александрович

30.12.1987

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

8

209

Алейников Валерий Вячеславович

09.07.1987

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

9

210

Никандров Георгий Геннадьевич

22.10.1990

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

10

211

Колосов Андрей Васильевич

23.08.1985

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

11

212

Габдрахманова Рауфа Зинатулловна

10.09.1967

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

12

213

Агишев Марат Абдуллаевич

19.08.1962

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

13

214

Панфилов Вячеслав Александрович

25.06.1973

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

14

215

Садыков Азат Рамилевич

04.01.1984

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

15

216

Новиков Дмитрий Алексеевич

22.04.1989

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

16

217

Андреева Татьяна Владимировна

04.12.1983

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

17

218

Филюшина Людмила Анатольевна

09.02.1967

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

18

219

Михайлова Ирина Николаевна

03.12.1978

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

19

220

Сахапов Ильсур Ислямович

16.01.1987

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

20

221

Мубаракшин Булат Аминович

09.09.1973

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

21

222

Александрова Любовь Николаевна

08.01.1981

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

22

223

Балобанов Артём Юрьевич

12.10.1981

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

23

224

Власов Сергей Александрович

19.10.1973

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

24

225

Постников Валерий Валентинович

01.02.1973

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

25

226

Евсеев Кирилл Евгеньевич

10.10.1993

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

26

227

Сафиуллин Руслан Альбертович

21.04.1987

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

27

228

Башков Дмитрий Александрович

05.12.1978

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

28

229

Булдина Ксения Олеговна

09.02.1983

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

29

230

Наматова Светлана Юрьевна

13.08.1988

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

30

231

Украинский Максим Александрович

02.05.1976

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

31

232

Пархоменко Наталья Викторовна

23.03.1982

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

32

233

Сунгатуллина Раузалия Камиловна

22.07.1971

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

33

234

Гуськов Вячеслав Евгеньевич

04.01.1980

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

34

235

Волчкова Анастасия Германовна

05.12.1991

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

35

236

Вахитов Адель Раилевич

25.11.1990

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

36

237

Гимадеев Ринат Ибрагимович

01.08.1958

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

37

238

Мурин Андрей Семенович

06.06.1990

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

38

239

Фархутдинов Рунар Мифтахетдинович

17.03.1990

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

39

240

Хабибуллин Руслан Ильсурович

28.09.1983

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

40

241

Валиев Альфред Ракибович

13.04.1964

ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ"

1

242

Гурьева Татьяна Ивановна

24.01.1960

ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ"

2

243

Новиков Дмитрий Николаевич

04.12.1974

ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ"

3

244

Потанкин Андрей Петрович

26.07.1978

ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ"

4

245

Зайцев Сергей Михайлович

11.08.1989

ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ"

5

246

Садыков Роберт Гарипович

03.07.1941

ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ"

6

247

Новиков Василий Николаевич

06.06.1980

ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ"

7

248

Манохина Александра Александровна

27.09.1946

ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ"

8

249

Щелыков Николай Иванович

23.05.1952

ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ"

9

250

Иосипов Евгений Константинович

27.07.1944

ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ"

10

Сегодня по состоянию на 11 часов дня, по данным системы ГАС «Выборы», в одномандатных избирательных округах всего выдвинулись 296 кандидатов, 105 самовыдвиженцев и 191 представитель девяти политических партий: «Справедливая Россия» — 45, «Яблоко» — 1, ЛДПР — 46, КПРФ — 47, ЕР — 41, «Партия Роста» — 1, «Коммунисты России» — 6, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — 3, «Родина» — 1. По единому округу — 250, по одномандатным округам — 296. Итого: 546 кандидатов.

Сведения о кандидатах, выдвинутых по одномандатным (многомандатным) избирательным округам на выборах в Госсовет РТ, 2019 год
ФИОДатаСубъект выдвижения№ округа

1

Коробченко Олег Владимирович

12.05.1977

Региональное отделение в Республике Татарстан Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА"

20

2

Мусин Ринат Самигуллович

15.06.1973

Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА" в Республике Татарстан

32

3

Керпель Вера Иосифовна

31.03.1985

Региональное отделение Политической партии "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" в Республике Татарстан

31

4

Асхадуллин Хайдар Гайфуллович

25.07.1959

Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Республике Татарстан

11

5

Нуриахметов Рустем Нургадеевич

24.01.1957

Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Республике Татарстан

50

6

Ситко Сергей Юрьевич

13.04.1951

Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Республике Татарстан

2

7

Ахмадуллина Рамиля Дамировна

18.11.1986

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

41

8

Барсуков Владислав Николаевич

23.10.1996

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

44

9

Бильгильдеева Рушания Габдулахатовна

09.01.1966

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

10

10

Блажко Елена Максимовна

14.06.1988

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

19

11

Булавко Юлия Александровна

22.08.1987

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

8

12

Васильев Кирилл Максимович

05.11.1990

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

35

13

Галеев Рафаэль Рамисович

04.06.1979

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

40

14

Давыдов Алексей Иванович

28.09.1987

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

38

15

Добронравов Глеб Вячеславович

31.10.1983

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

23

16

Драгунова Екатерина Николаевна

10.05.1972

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

26

17

Зайнуллин Ислам Камилевич

02.05.1995

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

39

18

Зиганшин Рустэм Бахтигараевич

21.04.1965

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

2

19

Зиганшин Самат Амирович

06.03.1967

Региональное отделение Политической партии"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

48

20

Зыков Сергей Александрович

19.01.1980

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

43

21

Иванова Анастасия Андреевна

15.03.1985

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

16

22

Магзанов Салават Исмагилович

10.09.1963

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

20

23

Марфина Людмила Викторовна

09.03.1983

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

14

24

Мингазов Закарий Ильясович

11.10.1957

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

37

25

Миронов Александр Андреевич

29.03.1997

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

27

26

Михеев Альмир Александрович

19.07.1977

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

4

27

Моисеев Александр Валерьевич

29.06.1985

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

9

28

Муковнин Максим Юрьевич

26.12.1976

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

7

29

Нуриев Руслан Илхомович

09.04.1993

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

17

30

Осипов Алексей Геннадьевич

09.06.1976

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

21

31

Просвирнин Роман Иванович

08.08.1983

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

5

32

Романова Елена Евгеньевна

29.08.1982

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

24

33

Сабирьянов Артур Ринатович

29.06.1985

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

13

34

Сафин Алмаз Аглямович

28.04.1983

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

1

35

Сафина Алсу Наильевна

29.05.1984

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

50

36

Сафина Динара Наилевна

17.02.1986

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

18

37

Сбитнева Елена Андреевна

22.01.1996

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

49

38

Сираев Ильнар Рашитович

31.01.1984

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

25

39

Ситько Алексей Захарьевич

17.08.1977

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

47

40

Старостин Максим Сергеевич

21.12.1979

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

42

41

Судыкин Сергей Николаевич

25.04.1980

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

32

42

Тазиева Венера Наилевна

20.06.1983

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

36

43

Файзрахманова Юлия Ильдаровна

21.10.1979

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

30

44

Фасахов Реяз Гумерович

16.05.1987

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

46

45

Хасанов Рифат Аухатович

08.12.1981

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

22

46

Хисматуллин Рамиль Рашитович

10.03.1983

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

6

47

Хусайнов Ильсур Минлеахматович

13.11.1985

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

34

48

Чирков Дмитрий Валерьевич

30.05.1976

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

12

49

Шабаева Татьяна Николаевна

23.01.1983

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

31

50

Шайдуллин Ринат Маратович

20.02.1987

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

11

51

Шамсутдинов Рузаль Ринатович

08.03.1985

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

3

52

Аглиев Ильдус Куттусович

25.08.1962

Самовыдвижение

46

53

Алтынбаев Рафгат Закиевич

21.09.1948

Самовыдвижение

17

54

Арефьев Виктор Александрович

12.08.1969

Самовыдвижение

48

55

Арисов Андрей Геннадьевич

24.12.1969

Самовыдвижение

3

56

Атаулин Ильнур Шавкатович

23.10.1989

Самовыдвижение

8

57

Бадыков Ринат Ризатдинович

27.10.1969

Самовыдвижение

36

58

Белоног Андрей Валерьевич

21.06.1969

Самовыдвижение

2

59

Бердников Дмитрий Николаевич

13.08.1967

Самовыдвижение

5

60

Бердников Дмитрий Николаевич

13.08.1967

Самовыдвижение

7

61

Бердников Дмитрий Николаевич

13.08.1967

Самовыдвижение

14

62

Бердников Дмитрий Николаевич

13.08.1967

Самовыдвижение

3

63

Бердников Дмитрий Николаевич

13.08.1967

Самовыдвижение

8

64

Бердников Дмитрий Николаевич

13.08.1967

Самовыдвижение

9

65

Бердников Дмитрий Николаевич

13.08.1967

Самовыдвижение

4

66

Бердников Дмитрий Николаевич

13.08.1967

Самовыдвижение

11

67

Бердников Дмитрий Николаевич

13.08.1967

Самовыдвижение

2

68

Бердников Дмитрий Николаевич

13.08.1967

Самовыдвижение

15

69

Бердников Дмитрий Николаевич

13.08.1967

Самовыдвижение

10

70

Бердников Дмитрий Николаевич

13.08.1967

Самовыдвижение

1

71

Бердников Дмитрий Николаевич

13.08.1967

Самовыдвижение

6

72

Бердников Дмитрий Николаевич

13.08.1967

Самовыдвижение

13

73

Бердников Дмитрий Николаевич

13.08.1967

Самовыдвижение

16

74

Бердников Дмитрий Николаевич

13.08.1967

Самовыдвижение

12

75

Бикеев Ильдар Наилович

12.06.1975

Самовыдвижение

40

76

Бойкова Надежда Николаевна

05.09.1974

Самовыдвижение

24

77

Брюханов Александр Михайлович

27.12.1985

Самовыдвижение

18

78

Бутылин Максим Анатольевич

27.03.1998

Самовыдвижение

7

79

Валиуллин Раушан Фаизович

18.01.1984

Самовыдвижение

20

80

Вишневский Тимур Дмитриевич

14.06.1991

Самовыдвижение

11

81

Володин Виктор Васильевич

19.06.1940

Самовыдвижение

16

82

Газизов Руслан Рифкатович

05.07.1980

Самовыдвижение

27

83

Гайнетдинов Айрат Фархетдинович

28.02.1981

Самовыдвижение

9

84

Гатауллин Фарид Гали-Хайдарович

26.08.1968

Самовыдвижение

29

85

Гаязов Раиль Райнурович

02.04.1989

Самовыдвижение

47

86

Гибадуллин Ренат Вилданович

12.01.1960

Самовыдвижение

50

87

Гизатуллина Мадина Мирсаяповна

19.03.1959

Самовыдвижение

31

88

Гиззатуллин Талгат Рифкатович

12.10.1949

Самовыдвижение

30

89

Гладких Александр Андреевич

08.05.1987

Самовыдвижение

30

90

Горохов Никита Станиславович

24.09.1985

Самовыдвижение

12

91

Делян Артур Маркосович

03.02.1967

Самовыдвижение

8

92

Дмитриев Тимур Владимирович

13.05.1985

Самовыдвижение

4

93

Елантьев Андрей Владимирович

10.09.1971

Самовыдвижение

19

94

Ельцов Дмитрий Викторович

22.02.1976

Самовыдвижение

10

95

Закиев Фарит Васимович

20.11.1954

Самовыдвижение

13

96

Закупнев Владимир Андреевич

26.05.1953

Самовыдвижение

32

97

Зарипов Алмаз Робертович

08.02.1977

Самовыдвижение

44

98

Зиннуров Марат Язкарович

19.03.1969

Самовыдвижение

28

99

Исхаков Рамиль Ильясович

05.06.1972

Самовыдвижение

32

100

Кашапов Азат Наилевич

30.11.1994

Самовыдвижение

2

101

Козлов Андрей Александрович

12.08.1978

Самовыдвижение

13

102

Кропотов Денис Анатольевич

08.09.1977

Самовыдвижение

13

103

Кузнецова Елена Валерьевна

14.05.1970

Самовыдвижение

26

104

Курбатова Гузелия Фатыховна

02.11.1976

Самовыдвижение

38

105

Курицын Александр Федорович

25.12.1954

Самовыдвижение

23

106

Леронов Лемон Леронович

11.11.1961

Самовыдвижение

43

107

Мадьярова Айсылу Минневасилевна

24.05.1987

Самовыдвижение

43

108

Мельникова Татьяна Владимировна

14.06.1964

Самовыдвижение

31

109

Мингалимов Рузиль Галиевич

23.01.1985

Самовыдвижение

17

110

Миндубаев Айрат Ирекович

08.08.1990

Самовыдвижение

3

111

Минигулов Фарид Гертович

18.05.1966

Самовыдвижение

5

112

Мистахов Ренат Искандерович

12.09.1975

Самовыдвижение

31

113

Мустафин Артур Тагирович

14.10.1988

Самовыдвижение

14

114

Мухамадеев Нариман Галиахметович

13.10.1949

Самовыдвижение

37

115

Мухаметзянов Равиль Тимершинович

26.02.1955

Самовыдвижение

50

116

Мухаметшина Римма Марселевна

10.09.1972

Самовыдвижение

33

117

Налетов Денис Александрович

08.03.1987

Самовыдвижение

13

118

Никитин Дмитрий Сергеевич

26.06.1979

Самовыдвижение

3

119

Новикова Валерия Ивановна

24.10.1975

Самовыдвижение

21

120

Нуриахмет Галишан Закирянович

30.12.1938

Самовыдвижение

9

121

Печенкин Александр Вячеславович

23.01.1977

Самовыдвижение

34

122

Победин Ростислав Рашевич

21.08.1961

Самовыдвижение

2

123

Рамазанов Альберт Вильданович

17.09.1983

Самовыдвижение

14

124

Родионова Яна Тодыровна

01.04.1982

Самовыдвижение

7

125

Румянцев Дмитрий Юрьевич

09.11.1987

Самовыдвижение

13

126

Рыбушкин Николай Николаевич

04.12.1954

Самовыдвижение

1

127

Сабируллова Евгения Гумаровна

18.11.1988

Самовыдвижение

4

128

Сагетдинов Айдар Фаитович

02.01.1991

Самовыдвижение

5

129

Сайфуллин Ринат Раисович

12.03.1960

Самовыдвижение

39

130

Салимов Ленар Наилович

07.05.1977

Самовыдвижение

3

131

Сафин Марс Ирегович

09.01.1973

Самовыдвижение

37

132

Сафиуллин Ильназ Равилевич

12.03.1987

Самовыдвижение

25

133

Селезнева Валентина Алексеевна

02.03.1953

Самовыдвижение

35

134

Сульженко Станислав Геннадьевич

19.08.1975

Самовыдвижение

22

135

Тагиров Ильбар Газизянович

03.01.1989

Самовыдвижение

42

136

Фатрахманов Марат Ильзинатович

04.08.1983

Самовыдвижение

45

137

Фахрутдинов Рамиль Ринатович

11.04.1984

Самовыдвижение

41

138

Филиппов Андрей Сергеевич

03.07.1988

Самовыдвижение

6

139

Филиппов Фарит Валиуллович

27.06.1970

Самовыдвижение

49

140

Хазиев Алмаз Ильдарович

28.07.1974

Самовыдвижение

10

141

Хайруллин Артур Насыхуллович

12.09.1992

Самовыдвижение

44

142

Хайруллин Ильфат Зуфарович

28.12.1993

Самовыдвижение

1

143

Халиков Рафаэль Завдатович

23.02.1958

Самовыдвижение

14

144

Хамитов Марат Эдуардович

20.06.1996

Самовыдвижение

10

145

Ханипов Алям Хамзинович

20.02.1954

Самовыдвижение

39

146

Хасанов Рустем Ринатович

10.03.1980

Самовыдвижение

8

147

Хасбиуллин Ильдар Хадиятуллович

04.08.1978

Самовыдвижение

20

148

Чернов Валерий Геннадьевич

23.10.1950

Самовыдвижение

17

149

Шайдуллин Рустем Асгатович

25.05.1959

Самовыдвижение

1

150

Шаймуратов Ильшат Габделхаевич

20.02.1960

Самовыдвижение

37

151

Шамилов Ильдар Асхатович

02.01.1956

Самовыдвижение

21

152

Шмуклерман Алексей Леонидович

06.07.1969

Самовыдвижение

31

153

Юнусов Ильгиз Хамзович

18.10.1985

Самовыдвижение

17

154

Ягудин Шамил Габдулхаевич

20.09.1952

Самовыдвижение

35

155

Якупов Руслан Рефгатович

14.06.1979

Самовыдвижение

15

156

Якшин Александр Владимирович

18.09.1972

Самовыдвижение

17

157

Абдулхаков Рустам Рифгатович

25.04.1983

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

10

158

Абдульзянов Артур Рашидович

02.11.1968

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

6

159

Ахметов Рамиль Уелович

07.10.1967

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

2

160

Барышев Леонид Анатольевич

03.11.1973

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

22

161

Бикмурзин Азат Шаукатович

01.01.1969

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

25

162

Валиев Фоат Валиевич

20.02.1955

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

44

163

Вольфсон Илья Светославович

08.06.1981

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

14

164

Гайзатуллин Ринат Рауфович

19.09.1957

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

41

165

Галиев Марат Ибрагимович

03.06.1976

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

49

166

Гарифуллин Халит Махмутович

11.01.1960

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

34

167

Гафиятуллин Нияз Мансурович

14.08.1986

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

11

168

Гафуров Ильшат Рафкатович

01.08.1961

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

45

169

Гиззатуллин Руслан Загитович

30.07.1974

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

26

170

Егоров Андрей Юрьевич

28.08.1967

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

12

171

Емельянов Геннадий Егорович

01.01.1957

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

37

172

Заббарова Роза Шарифулловна

19.02.1960

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

13

173

Зиганшин Азат Ильдусович

05.04.1973

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

50

174

Мингалимов Марсель Завидович

02.10.1971

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

17

175

Мугерман Роман Борисович

12.10.1981

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

23

176

Музипова Гульнара Альбертовна

10.05.1972

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

24

177

Мухамадеев Рустам Набиуллович

14.09.1952

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

39

178

Мухаметшин Альберт Ахатович

13.07.1966

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

16

179

Нефёдов Николай Валерьевич

17.02.1975

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

38

180

Николаев Олег Юрьевич

16.05.1971

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

19

181

Нугайбеков Ренат Ардинатович

16.08.1970

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

28

182

Нуриев Марат Абдулхаевич

14.05.1966

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

7

183

Нурмухаметов Фанис Вагизович

18.11.1981

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

15

184

Ратникова Римма Атласовна

01.05.1955

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

47

185

Салихов Ирек Фаритович

18.06.1979

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

33

186

Самаренкин Дмитрий Анатольевич

03.06.1969

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

48

187

Созинов Алексей Станиславович

31.12.1963

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

3

188

Солуянов Дмитрий Юрьевич

01.04.1971

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

9

189

Сулейманов Раис Ахтямович

29.09.1969

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

40

190

Сулейманов Рифнур Хайдарович

25.04.1963

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

32

191

Тимергалеева Рузиля Равильевна

13.08.1971

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

30

192

Фомичёв Андрей Геннадьевич

06.02.1960

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

18

193

Хабибрахманов Азат Гумерович

05.12.1975

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

27

194

Хабибуллин Альберт Галимзянович

02.08.1958

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

43

195

Халимов Рустам Хамисович

01.01.1965

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

29

196

Шафигуллин Лутфулла Нурисламович

14.05.1955

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

46

197

Шафигуллин Ринат Ильдусович

30.03.1968

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

36

198

Алеев Альмир Энесович

16.12.1982

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

15

199

Андреянов Борис Алексеевич

14.09.1957

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

44

200

Бортяков Антон Витальевич

22.02.1974

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

16

201

Валеева Инна Равилевна

26.03.1973

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

2

202

Виноградов Сергей Николаевич

17.06.1983

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

11

203

Гайфутдинов Шамил Ибраевич

24.08.1959

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

19

204

Гарифзянова Фания Фарисовна

06.10.1964

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

47

205

Гилязов Хаким Миргалимович

18.05.1955

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

39

206

Гумеров Алмаз Мунирович

01.01.1984

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

43

207

Дементьев Алексей Валентинович

19.09.1975

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

7

208

Ефремов Родион Владиславович

07.10.1980

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

14

209

Жеребов Владимир Константинович

14.03.1953

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

23

210

Затин Анвар Раисович

19.08.1983

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

13

211

Зяббаров Рудольф Фермагелович

03.02.1974

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

35

212

Ильин Михаил Анатольевич

14.03.1985

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

4

213

Камалов Ильдус Хабибович

01.01.1944

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

22

214

Камалова Любовь Олеговна

13.10.1985

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

6

215

Комисаров Александр Владимирович

20.04.1974

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

9

216

Лапко Александр Вячеславович

20.02.1974

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

27

217

Летфуллин Марсель Тальгатович

15.02.1997

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

40

218

Ляпунов Михаил Алексеевич

24.11.1990

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

37

219

Матрухов Сергей Александрович

01.09.1959

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

38

220

Мердеев Александр Константинович

21.01.1963

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

31

221

Мраков Станислав Вячеславович

20.07.1984

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

49

222

Мухина Татьяна Александровна

10.11.1980

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

20

223

Натальин Валерий Владимирович

11.05.1961

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

32

224

Савельев Алексей Сергеевич

20.05.1983

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

30

225

Сагидуллин Роберт Загитович

31.01.1944

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

17

226

Садыков Азат Мухамадиярович

01.08.1967

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

33

227

Садыков Шовкат Нематуллаевич

02.01.1971

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

28

228

Сафин Фадбир Магусович

04.02.1950

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

10

229

Серов Алексей Александрович

24.11.1979

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

8

230

Тухватуллин Миннесагит Рифович

20.02.1967

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

42

231

Фахрутдинов Рамиль Фарукович

11.06.1961

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

41

232

Филиппов Алексей Сергеевич

17.11.1976

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

12

233

Хабибуллин Динар Дамирович

30.01.1985

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

48

234

Хакимова Нурия Хафизовна

25.10.1948

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

46

235

Халимдарова Динара Львовна

28.02.1995

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

3

236

Ханафина Ляйля Ямиловна

05.02.1979

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

50

237

Хузиев Булат Газинурович

09.09.1987

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

21

238

Чигаров Илья Александрович

03.06.1995

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

36

239

Шарафутдинова Рузиля Нургаязовна

14.11.1960

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

29

240

Юрова Татьяна Алексеевна

24.11.1955

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

1

241

Юсупов Айдар Абдулахатевич

29.04.1990

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

18

242

Ягудин Альберт Ахметвагизович

11.04.1961

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

24

243

Ягудин Рифнур Загитович

14.05.1948

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

26

244

Абрамин Сергей Вячеславович

23.03.1988

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

8

245

Агишев Марат Абдуллаевич

19.08.1962

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

45

246

Алейников Валерий Вячеславович

09.07.1987

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

38

247

Александрова Любовь Николаевна

08.01.1981

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

25

248

Андреев Роман Александрович

30.12.1987

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

31

249

Андреева Татьяна Владимировна

04.12.1983

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

2

250

Антонов Сергей Алексеевич

23.01.1964

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

12

251

Балобанов Артём Юрьевич

12.10.1981

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

17

252

Башков Дмитрий Александрович

05.12.1978

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

21

253

Булдина Ксения Олеговна

09.02.1983

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

34

254

Власов Сергей Александрович

19.10.1973

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

20

255

Габдрахманов Марсель Маликович

15.10.1961

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

13

256

Галятова Карина Марселевна

01.02.1992

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

10

257

Гузаиров Адель Ильгизарович

13.06.1990

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

37

258

Гуськов Вячеслав Евгеньевич

04.01.1980

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

30

259

Гуськов Сергей Евгеньевич

25.09.1976

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

24

260

Евсеев Кирилл Евгеньевич

10.10.1993

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

28

261

Егоров Александр Николаевич

29.11.1983

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

7

262

Завьялов Евгений Викторович

10.08.1974

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

22

263

Игизбаева Гульфия Тимербаевна

01.03.1978

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

50

264

Ильичев Сергей Иванович

17.04.1973

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

1

265

Колосов Андрей Васильевич

23.08.1985

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

19

266

Краснов Роман Олегович

22.09.1981

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

11

267

Курмашова Ольга Валерьевна

14.05.1968

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

32

268

Ланкила Денис Марселевич

16.07.1998

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

35

269

Михайлов Радик Сергеевич

28.12.1984

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

47

270

Наматова Светлана Юрьевна

13.08.1988

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

49

271

Никандров Георгий Геннадьевич

22.10.1990

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

4

272

Новиков Дмитрий Алексеевич

22.04.1989

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

46

273

Панфилов Вячеслав Александрович

25.06.1973

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

36

274

Постников Валерий Валентинович

01.02.1973

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

18

275

Рафиков Рамиль Сабитович

08.07.1986

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

14

276

Сабиров Алмаз Альфретович

22.10.1978

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

9

277

Садыков Азат Рамилевич

04.01.1984

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

39

278

Сафиуллин Руслан Альбертович

21.04.1987

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

26

279

Сахапов Ильсур Ислямович

16.01.1987

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

40

280

Спиридонов Тимур Львович

06.04.1977

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

3

281

Сунгатуллина Раузалия Камиловна

22.07.1971

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

6

282

Сурчилов Владимир Валерьевич

03.09.1976

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

15

283

Сурчилова Анастасия Владимировна

27.11.1973

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

16

284

Украинский Максим Александрович

02.05.1976

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

23

285

Фархутдинов Рунар Мифтахетдинович

17.03.1990

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

43

286

Филюшина Евгения Геннадьевна

16.07.1990

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

5

287

Хапаев Артем Александрович

04.08.1991

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

41

288

Шабалкин Артем Геннадьевич

18.09.1997

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

29

289

Шарафиев Эдуард Сулейманович

13.02.1984

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

42

290

Аюпов Динар Хамбольевич

14.09.1964

ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ"

25

291

Валиев Альфред Ракибович

13.04.1964

ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ"

1

292

Ганюшин Василий Владимирович

04.05.1982

ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ"

2

293

Гурьева Татьяна Ивановна

24.01.1960

ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ"

21

294

Зайцев Сергей Михайлович

11.08.1989

ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ"

9

295

Новиков Василий Николаевич

06.06.1980

ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ"

8

296

Щелыков Николай Иванович

23.05.1952

ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ"

7
Тимур Рахматуллин, Василя Ширшова
Татарстан
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