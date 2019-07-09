На предвыборном старте: желающим занять кресло в Госсовете Татарстана закрыли приемное окно

В одномандатных округах выдвинулись 296 кандидатов: 105 самовыдвиженцев и 191 представитель партий

Фото: Максим Платонов

В Татарстане завершилось выдвижение кандидатов в депутаты Госсовета РТ шестого созыва. Как сообщили сегодня «Реальному времени» в Центризбиркоме, ЦИКом заверены республиканские списки кандидатов от 11 партий. При этом эксперты отмечают, что кандидаты стали больше внимания уделять социальным программам. Подробнее о претендентах на кресло в татарстанском парламенте, новшествах и интригах кампании — в нашем материале.

Все кандидаты определятся ко 2 августа



Кампания по выдвижению кандидатов в татарстанские парламентарии завершилась в минувшие выходные. Накануне ЦИК республики заверил списки от 11 партий, хотя всего уведомления подали 12 политических объединений:

четыре региональных отделения парламентских партий: ЛДПР, «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия»;

региональные отделения семи партий: «Яблоко», «Партия ветеранов России», «Партия Роста», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», Коммунистическая партия коммунистов России (КПКР), «Родина», «Общественная организация политической партии «Российский общенародный союз».

При этом партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными» выдвинула список кандидатов непосредственно, поскольку региональное отделение данной партии не зарегистрировано на территории республики, пояснили нашему изданию в ЦИК. Таким образом, по единому избирательному округу выдвинули списки кандидатов 11 политических партий, по одномандатным округам — девять.

— Сейчас мы на этапе регистрации списков от региональных отделений парламентских партий «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия», которым не нужно собирать подписные листы. Для всех остальных срок подачи этих листов завершается 24 июля. После чего еще 10 дней отводится на их регистрацию, то есть уже ко 2 августа определятся все участники избирательной кампании, — сообщила «Реальному времени» пресс-секретарь ЦИК РТ Альфия Алимова.

Меньше политики, больше «социалки»

Казанский политолог Андрей Тузиков обратил внимание, насколько изменилась повестка у кандидатов по сравнению с прошлыми выборами в Госсовет Татарстана:

— Бо́льшую долю предвыборной программы теперь занимают социально ориентированные заявления: приведение в порядок дворов, обустройство территории города, образование и другие, — отмечает эксперт. — В словах кандидатов стало меньше большой политики и больше ориентации на повседневность.

Их темы, по его словам, «выглядят заземленно», поскольку публичной политике необходимо отвечать на запросы населения: невозможно игнорировать то, что волнует избирателя, — в первую очередь социально-экономические проблемы. Кроме того, наш собеседник заметил еще одну деталь.

— Определенный интерес населения к выборам проявился в связи с праймериз [«Единой России»]. Этот шаг нетрадиционный. В праймериз мог принять участие любой человек, необязательно член партии. Из первых трех мест в списке членом партии является только Фарид Мухаметшин, остальные двое не состоят в «Единой России», — добавил Тузиков.

Всего в день выборов для татарстанцев будут работать 2762 участка. Еще 49 УИКов будут оборудованы в местах временного пребывания граждан — больницах, вокзалах и аэропортах.

Как сообщало «Реальное время», предстоящие выборы обойдутся бюджету в 306 млн рублей. Значительную часть этой суммы направят на оплату труда 24 тысяч работников избиркомов. Впервые на выборах в татарстанский парламент можно будет проголосовать не на своем участке без открепительных удостоверений — благодаря системе «Мобильный избиратель». На каждом участке могут находиться до 25 наблюдателей.

Кандидатам расширяют возможности агитации. Так, не прошедшие 3-процентный барьер на прошлых выборах теперь могут бесплатно размещать в СМИ материалы и участвовать в теледебатах. Агитационная кампания начнется 10 августа.

По полсотни единороссов со справроссами, тридцатка коммунистов и четыре десятка от ЛДПР

По данным Центризбиркома РТ, сведения о заверенных списках кандидатов в депутаты Госсовета республики и количестве кандидатов в составе списков выглядят следующим образом:

ТРО ПП «Коммунистическая партия коммунисты России» — 10 кандидатов (24 июня 2019 года); ТРО ВПП «Единая Россия» — 55 кандидатов (28 июня 2019 года); ТРО ПП «Партия ветеранов России» — 12 кандидатов (1 июля 2019 года); РО ПП «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Республике Татарстан — 10 кандидатов (1 июля 2019 года); ТРО ПП ЛДПР — Либерально-демократической партии России — 40 кандидатов (3 июля 2019 года); ТРО ПП «Коммунистическая партия Российской Федерации» — 30 кандидатов (5 июля 2019 года). РО ПП «Справедливая Россия» в Республике Татарстан — 48 кандидатов (8 июля 2019 г.); РО в Республике Татарстан Всероссийской политической партии «Партия Роста» — 12 кандидатов (8 июля 2019 г.); РО в Республике Татарстан общественной организации — ПП «Российский общенародный Союз» (РОС) — 5 кандидатов (8 июля 2019 г.); РО ВПП «Родина» в Республике Татарстан — 6 кандидатов (8 июля 2019 г.); ПП «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными» — 22 кандидата (8 июля 2019 г.)

Список кандидатов, выдвинутых политическими партиями на выборах в Госсовет РТ, 2019 год

Сегодня по состоянию на 11 часов дня, по данным системы ГАС «Выборы», в одномандатных избирательных округах всего выдвинулись 296 кандидатов, 105 самовыдвиженцев и 191 представитель девяти политических партий: «Справедливая Россия» — 45, «Яблоко» — 1, ЛДПР — 46, КПРФ — 47, ЕР — 41, «Партия Роста» — 1, «Коммунисты России» — 6, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — 3, «Родина» — 1. По единому округу — 250, по одномандатным округам — 296. Итого: 546 кандидатов.

Сведения о кандидатах, выдвинутых по одномандатным (многомандатным) избирательным округам на выборах в Госсовет РТ, 2019 год

№ ФИО Дата Субъект выдвижения № округа 1 Коробченко Олег Владимирович 12.05.1977 Региональное отделение в Республике Татарстан Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА" 20 2 Мусин Ринат Самигуллович 15.06.1973 Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА" в Республике Татарстан 32 3 Керпель Вера Иосифовна 31.03.1985 Региональное отделение Политической партии "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" в Республике Татарстан 31 4 Асхадуллин Хайдар Гайфуллович 25.07.1959 Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Республике Татарстан 11 5 Нуриахметов Рустем Нургадеевич 24.01.1957 Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Республике Татарстан 50 6 Ситко Сергей Юрьевич 13.04.1951 Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Республике Татарстан 2 7 Ахмадуллина Рамиля Дамировна 18.11.1986 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 41 8 Барсуков Владислав Николаевич 23.10.1996 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 44 9 Бильгильдеева Рушания Габдулахатовна 09.01.1966 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 10 10 Блажко Елена Максимовна 14.06.1988 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 19 11 Булавко Юлия Александровна 22.08.1987 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 8 12 Васильев Кирилл Максимович 05.11.1990 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 35 13 Галеев Рафаэль Рамисович 04.06.1979 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 40 14 Давыдов Алексей Иванович 28.09.1987 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 38 15 Добронравов Глеб Вячеславович 31.10.1983 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 23 16 Драгунова Екатерина Николаевна 10.05.1972 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 26 17 Зайнуллин Ислам Камилевич 02.05.1995 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 39 18 Зиганшин Рустэм Бахтигараевич 21.04.1965 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 2 19 Зиганшин Самат Амирович 06.03.1967 Региональное отделение Политической партии"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 48 20 Зыков Сергей Александрович 19.01.1980 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 43 21 Иванова Анастасия Андреевна 15.03.1985 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 16 22 Магзанов Салават Исмагилович 10.09.1963 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 20 23 Марфина Людмила Викторовна 09.03.1983 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 14 24 Мингазов Закарий Ильясович 11.10.1957 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 37 25 Миронов Александр Андреевич 29.03.1997 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 27 26 Михеев Альмир Александрович 19.07.1977 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 4 27 Моисеев Александр Валерьевич 29.06.1985 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 9 28 Муковнин Максим Юрьевич 26.12.1976 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 7 29 Нуриев Руслан Илхомович 09.04.1993 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 17 30 Осипов Алексей Геннадьевич 09.06.1976 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 21 31 Просвирнин Роман Иванович 08.08.1983 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 5 32 Романова Елена Евгеньевна 29.08.1982 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 24 33 Сабирьянов Артур Ринатович 29.06.1985 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 13 34 Сафин Алмаз Аглямович 28.04.1983 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 1 35 Сафина Алсу Наильевна 29.05.1984 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 50 36 Сафина Динара Наилевна 17.02.1986 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 18 37 Сбитнева Елена Андреевна 22.01.1996 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 49 38 Сираев Ильнар Рашитович 31.01.1984 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 25 39 Ситько Алексей Захарьевич 17.08.1977 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 47 40 Старостин Максим Сергеевич 21.12.1979 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 42 41 Судыкин Сергей Николаевич 25.04.1980 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 32 42 Тазиева Венера Наилевна 20.06.1983 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 36 43 Файзрахманова Юлия Ильдаровна 21.10.1979 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 30 44 Фасахов Реяз Гумерович 16.05.1987 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 46 45 Хасанов Рифат Аухатович 08.12.1981 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 22 46 Хисматуллин Рамиль Рашитович 10.03.1983 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 6 47 Хусайнов Ильсур Минлеахматович 13.11.1985 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 34 48 Чирков Дмитрий Валерьевич 30.05.1976 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 12 49 Шабаева Татьяна Николаевна 23.01.1983 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 31 50 Шайдуллин Ринат Маратович 20.02.1987 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 11 51 Шамсутдинов Рузаль Ринатович 08.03.1985 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 3 52 Аглиев Ильдус Куттусович 25.08.1962 Самовыдвижение 46 53 Алтынбаев Рафгат Закиевич 21.09.1948 Самовыдвижение 17 54 Арефьев Виктор Александрович 12.08.1969 Самовыдвижение 48 55 Арисов Андрей Геннадьевич 24.12.1969 Самовыдвижение 3 56 Атаулин Ильнур Шавкатович 23.10.1989 Самовыдвижение 8 57 Бадыков Ринат Ризатдинович 27.10.1969 Самовыдвижение 36 58 Белоног Андрей Валерьевич 21.06.1969 Самовыдвижение 2 59 Бердников Дмитрий Николаевич 13.08.1967 Самовыдвижение 5 60 Бердников Дмитрий Николаевич 13.08.1967 Самовыдвижение 7 61 Бердников Дмитрий Николаевич 13.08.1967 Самовыдвижение 14 62 Бердников Дмитрий Николаевич 13.08.1967 Самовыдвижение 3 63 Бердников Дмитрий Николаевич 13.08.1967 Самовыдвижение 8 64 Бердников Дмитрий Николаевич 13.08.1967 Самовыдвижение 9 65 Бердников Дмитрий Николаевич 13.08.1967 Самовыдвижение 4 66 Бердников Дмитрий Николаевич 13.08.1967 Самовыдвижение 11 67 Бердников Дмитрий Николаевич 13.08.1967 Самовыдвижение 2 68 Бердников Дмитрий Николаевич 13.08.1967 Самовыдвижение 15 69 Бердников Дмитрий Николаевич 13.08.1967 Самовыдвижение 10 70 Бердников Дмитрий Николаевич 13.08.1967 Самовыдвижение 1 71 Бердников Дмитрий Николаевич 13.08.1967 Самовыдвижение 6 72 Бердников Дмитрий Николаевич 13.08.1967 Самовыдвижение 13 73 Бердников Дмитрий Николаевич 13.08.1967 Самовыдвижение 16 74 Бердников Дмитрий Николаевич 13.08.1967 Самовыдвижение 12 75 Бикеев Ильдар Наилович 12.06.1975 Самовыдвижение 40 76 Бойкова Надежда Николаевна 05.09.1974 Самовыдвижение 24 77 Брюханов Александр Михайлович 27.12.1985 Самовыдвижение 18 78 Бутылин Максим Анатольевич 27.03.1998 Самовыдвижение 7 79 Валиуллин Раушан Фаизович 18.01.1984 Самовыдвижение 20 80 Вишневский Тимур Дмитриевич 14.06.1991 Самовыдвижение 11 81 Володин Виктор Васильевич 19.06.1940 Самовыдвижение 16 82 Газизов Руслан Рифкатович 05.07.1980 Самовыдвижение 27 83 Гайнетдинов Айрат Фархетдинович 28.02.1981 Самовыдвижение 9 84 Гатауллин Фарид Гали-Хайдарович 26.08.1968 Самовыдвижение 29 85 Гаязов Раиль Райнурович 02.04.1989 Самовыдвижение 47 86 Гибадуллин Ренат Вилданович 12.01.1960 Самовыдвижение 50 87 Гизатуллина Мадина Мирсаяповна 19.03.1959 Самовыдвижение 31 88 Гиззатуллин Талгат Рифкатович 12.10.1949 Самовыдвижение 30 89 Гладких Александр Андреевич 08.05.1987 Самовыдвижение 30 90 Горохов Никита Станиславович 24.09.1985 Самовыдвижение 12 91 Делян Артур Маркосович 03.02.1967 Самовыдвижение 8 92 Дмитриев Тимур Владимирович 13.05.1985 Самовыдвижение 4 93 Елантьев Андрей Владимирович 10.09.1971 Самовыдвижение 19 94 Ельцов Дмитрий Викторович 22.02.1976 Самовыдвижение 10 95 Закиев Фарит Васимович 20.11.1954 Самовыдвижение 13 96 Закупнев Владимир Андреевич 26.05.1953 Самовыдвижение 32 97 Зарипов Алмаз Робертович 08.02.1977 Самовыдвижение 44 98 Зиннуров Марат Язкарович 19.03.1969 Самовыдвижение 28 99 Исхаков Рамиль Ильясович 05.06.1972 Самовыдвижение 32 100 Кашапов Азат Наилевич 30.11.1994 Самовыдвижение 2 101 Козлов Андрей Александрович 12.08.1978 Самовыдвижение 13 102 Кропотов Денис Анатольевич 08.09.1977 Самовыдвижение 13 103 Кузнецова Елена Валерьевна 14.05.1970 Самовыдвижение 26 104 Курбатова Гузелия Фатыховна 02.11.1976 Самовыдвижение 38 105 Курицын Александр Федорович 25.12.1954 Самовыдвижение 23 106 Леронов Лемон Леронович 11.11.1961 Самовыдвижение 43 107 Мадьярова Айсылу Минневасилевна 24.05.1987 Самовыдвижение 43 108 Мельникова Татьяна Владимировна 14.06.1964 Самовыдвижение 31 109 Мингалимов Рузиль Галиевич 23.01.1985 Самовыдвижение 17 110 Миндубаев Айрат Ирекович 08.08.1990 Самовыдвижение 3 111 Минигулов Фарид Гертович 18.05.1966 Самовыдвижение 5 112 Мистахов Ренат Искандерович 12.09.1975 Самовыдвижение 31 113 Мустафин Артур Тагирович 14.10.1988 Самовыдвижение 14 114 Мухамадеев Нариман Галиахметович 13.10.1949 Самовыдвижение 37 115 Мухаметзянов Равиль Тимершинович 26.02.1955 Самовыдвижение 50 116 Мухаметшина Римма Марселевна 10.09.1972 Самовыдвижение 33 117 Налетов Денис Александрович 08.03.1987 Самовыдвижение 13 118 Никитин Дмитрий Сергеевич 26.06.1979 Самовыдвижение 3 119 Новикова Валерия Ивановна 24.10.1975 Самовыдвижение 21 120 Нуриахмет Галишан Закирянович 30.12.1938 Самовыдвижение 9 121 Печенкин Александр Вячеславович 23.01.1977 Самовыдвижение 34 122 Победин Ростислав Рашевич 21.08.1961 Самовыдвижение 2 123 Рамазанов Альберт Вильданович 17.09.1983 Самовыдвижение 14 124 Родионова Яна Тодыровна 01.04.1982 Самовыдвижение 7 125 Румянцев Дмитрий Юрьевич 09.11.1987 Самовыдвижение 13 126 Рыбушкин Николай Николаевич 04.12.1954 Самовыдвижение 1 127 Сабируллова Евгения Гумаровна 18.11.1988 Самовыдвижение 4 128 Сагетдинов Айдар Фаитович 02.01.1991 Самовыдвижение 5 129 Сайфуллин Ринат Раисович 12.03.1960 Самовыдвижение 39 130 Салимов Ленар Наилович 07.05.1977 Самовыдвижение 3 131 Сафин Марс Ирегович 09.01.1973 Самовыдвижение 37 132 Сафиуллин Ильназ Равилевич 12.03.1987 Самовыдвижение 25 133 Селезнева Валентина Алексеевна 02.03.1953 Самовыдвижение 35 134 Сульженко Станислав Геннадьевич 19.08.1975 Самовыдвижение 22 135 Тагиров Ильбар Газизянович 03.01.1989 Самовыдвижение 42 136 Фатрахманов Марат Ильзинатович 04.08.1983 Самовыдвижение 45 137 Фахрутдинов Рамиль Ринатович 11.04.1984 Самовыдвижение 41 138 Филиппов Андрей Сергеевич 03.07.1988 Самовыдвижение 6 139 Филиппов Фарит Валиуллович 27.06.1970 Самовыдвижение 49 140 Хазиев Алмаз Ильдарович 28.07.1974 Самовыдвижение 10 141 Хайруллин Артур Насыхуллович 12.09.1992 Самовыдвижение 44 142 Хайруллин Ильфат Зуфарович 28.12.1993 Самовыдвижение 1 143 Халиков Рафаэль Завдатович 23.02.1958 Самовыдвижение 14 144 Хамитов Марат Эдуардович 20.06.1996 Самовыдвижение 10 145 Ханипов Алям Хамзинович 20.02.1954 Самовыдвижение 39 146 Хасанов Рустем Ринатович 10.03.1980 Самовыдвижение 8 147 Хасбиуллин Ильдар Хадиятуллович 04.08.1978 Самовыдвижение 20 148 Чернов Валерий Геннадьевич 23.10.1950 Самовыдвижение 17 149 Шайдуллин Рустем Асгатович 25.05.1959 Самовыдвижение 1 150 Шаймуратов Ильшат Габделхаевич 20.02.1960 Самовыдвижение 37 151 Шамилов Ильдар Асхатович 02.01.1956 Самовыдвижение 21 152 Шмуклерман Алексей Леонидович 06.07.1969 Самовыдвижение 31 153 Юнусов Ильгиз Хамзович 18.10.1985 Самовыдвижение 17 154 Ягудин Шамил Габдулхаевич 20.09.1952 Самовыдвижение 35 155 Якупов Руслан Рефгатович 14.06.1979 Самовыдвижение 15 156 Якшин Александр Владимирович 18.09.1972 Самовыдвижение 17 157 Абдулхаков Рустам Рифгатович 25.04.1983 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 10 158 Абдульзянов Артур Рашидович 02.11.1968 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 6 159 Ахметов Рамиль Уелович 07.10.1967 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 2 160 Барышев Леонид Анатольевич 03.11.1973 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 22 161 Бикмурзин Азат Шаукатович 01.01.1969 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 25 162 Валиев Фоат Валиевич 20.02.1955 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 44 163 Вольфсон Илья Светославович 08.06.1981 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 14 164 Гайзатуллин Ринат Рауфович 19.09.1957 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 41 165 Галиев Марат Ибрагимович 03.06.1976 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 49 166 Гарифуллин Халит Махмутович 11.01.1960 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 34 167 Гафиятуллин Нияз Мансурович 14.08.1986 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 11 168 Гафуров Ильшат Рафкатович 01.08.1961 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 45 169 Гиззатуллин Руслан Загитович 30.07.1974 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 26 170 Егоров Андрей Юрьевич 28.08.1967 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 12 171 Емельянов Геннадий Егорович 01.01.1957 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 37 172 Заббарова Роза Шарифулловна 19.02.1960 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 13 173 Зиганшин Азат Ильдусович 05.04.1973 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 50 174 Мингалимов Марсель Завидович 02.10.1971 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 17 175 Мугерман Роман Борисович 12.10.1981 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 23 176 Музипова Гульнара Альбертовна 10.05.1972 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 24 177 Мухамадеев Рустам Набиуллович 14.09.1952 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 39 178 Мухаметшин Альберт Ахатович 13.07.1966 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 16 179 Нефёдов Николай Валерьевич 17.02.1975 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 38 180 Николаев Олег Юрьевич 16.05.1971 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 19 181 Нугайбеков Ренат Ардинатович 16.08.1970 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 28 182 Нуриев Марат Абдулхаевич 14.05.1966 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 7 183 Нурмухаметов Фанис Вагизович 18.11.1981 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 15 184 Ратникова Римма Атласовна 01.05.1955 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 47 185 Салихов Ирек Фаритович 18.06.1979 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 33 186 Самаренкин Дмитрий Анатольевич 03.06.1969 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 48 187 Созинов Алексей Станиславович 31.12.1963 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 3 188 Солуянов Дмитрий Юрьевич 01.04.1971 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 9 189 Сулейманов Раис Ахтямович 29.09.1969 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 40 190 Сулейманов Рифнур Хайдарович 25.04.1963 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 32 191 Тимергалеева Рузиля Равильевна 13.08.1971 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 30 192 Фомичёв Андрей Геннадьевич 06.02.1960 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 18 193 Хабибрахманов Азат Гумерович 05.12.1975 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 27 194 Хабибуллин Альберт Галимзянович 02.08.1958 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 43 195 Халимов Рустам Хамисович 01.01.1965 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 29 196 Шафигуллин Лутфулла Нурисламович 14.05.1955 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 46 197 Шафигуллин Ринат Ильдусович 30.03.1968 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 36 198 Алеев Альмир Энесович 16.12.1982 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 15 199 Андреянов Борис Алексеевич 14.09.1957 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 44 200 Бортяков Антон Витальевич 22.02.1974 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 16 201 Валеева Инна Равилевна 26.03.1973 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 2 202 Виноградов Сергей Николаевич 17.06.1983 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 11 203 Гайфутдинов Шамил Ибраевич 24.08.1959 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 19 204 Гарифзянова Фания Фарисовна 06.10.1964 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 47 205 Гилязов Хаким Миргалимович 18.05.1955 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 39 206 Гумеров Алмаз Мунирович 01.01.1984 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 43 207 Дементьев Алексей Валентинович 19.09.1975 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 7 208 Ефремов Родион Владиславович 07.10.1980 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 14 209 Жеребов Владимир Константинович 14.03.1953 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 23 210 Затин Анвар Раисович 19.08.1983 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 13 211 Зяббаров Рудольф Фермагелович 03.02.1974 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 35 212 Ильин Михаил Анатольевич 14.03.1985 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 4 213 Камалов Ильдус Хабибович 01.01.1944 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 22 214 Камалова Любовь Олеговна 13.10.1985 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 6 215 Комисаров Александр Владимирович 20.04.1974 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 9 216 Лапко Александр Вячеславович 20.02.1974 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 27 217 Летфуллин Марсель Тальгатович 15.02.1997 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 40 218 Ляпунов Михаил Алексеевич 24.11.1990 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 37 219 Матрухов Сергей Александрович 01.09.1959 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 38 220 Мердеев Александр Константинович 21.01.1963 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 31 221 Мраков Станислав Вячеславович 20.07.1984 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 49 222 Мухина Татьяна Александровна 10.11.1980 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 20 223 Натальин Валерий Владимирович 11.05.1961 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 32 224 Савельев Алексей Сергеевич 20.05.1983 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 30 225 Сагидуллин Роберт Загитович 31.01.1944 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 17 226 Садыков Азат Мухамадиярович 01.08.1967 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 33 227 Садыков Шовкат Нематуллаевич 02.01.1971 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 28 228 Сафин Фадбир Магусович 04.02.1950 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 10 229 Серов Алексей Александрович 24.11.1979 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 8 230 Тухватуллин Миннесагит Рифович 20.02.1967 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 42 231 Фахрутдинов Рамиль Фарукович 11.06.1961 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 41 232 Филиппов Алексей Сергеевич 17.11.1976 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 12 233 Хабибуллин Динар Дамирович 30.01.1985 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 48 234 Хакимова Нурия Хафизовна 25.10.1948 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 46 235 Халимдарова Динара Львовна 28.02.1995 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 3 236 Ханафина Ляйля Ямиловна 05.02.1979 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 50 237 Хузиев Булат Газинурович 09.09.1987 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 21 238 Чигаров Илья Александрович 03.06.1995 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 36 239 Шарафутдинова Рузиля Нургаязовна 14.11.1960 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 29 240 Юрова Татьяна Алексеевна 24.11.1955 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 1 241 Юсупов Айдар Абдулахатевич 29.04.1990 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 18 242 Ягудин Альберт Ахметвагизович 11.04.1961 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 24 243 Ягудин Рифнур Загитович 14.05.1948 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 26 244 Абрамин Сергей Вячеславович 23.03.1988 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 8 245 Агишев Марат Абдуллаевич 19.08.1962 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 45 246 Алейников Валерий Вячеславович 09.07.1987 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 38 247 Александрова Любовь Николаевна 08.01.1981 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 25 248 Андреев Роман Александрович 30.12.1987 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 31 249 Андреева Татьяна Владимировна 04.12.1983 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 2 250 Антонов Сергей Алексеевич 23.01.1964 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 12 251 Балобанов Артём Юрьевич 12.10.1981 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 17 252 Башков Дмитрий Александрович 05.12.1978 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 21 253 Булдина Ксения Олеговна 09.02.1983 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 34 254 Власов Сергей Александрович 19.10.1973 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 20 255 Габдрахманов Марсель Маликович 15.10.1961 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 13 256 Галятова Карина Марселевна 01.02.1992 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 10 257 Гузаиров Адель Ильгизарович 13.06.1990 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 37 258 Гуськов Вячеслав Евгеньевич 04.01.1980 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 30 259 Гуськов Сергей Евгеньевич 25.09.1976 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 24 260 Евсеев Кирилл Евгеньевич 10.10.1993 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 28 261 Егоров Александр Николаевич 29.11.1983 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 7 262 Завьялов Евгений Викторович 10.08.1974 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 22 263 Игизбаева Гульфия Тимербаевна 01.03.1978 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 50 264 Ильичев Сергей Иванович 17.04.1973 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 1 265 Колосов Андрей Васильевич 23.08.1985 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 19 266 Краснов Роман Олегович 22.09.1981 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 11 267 Курмашова Ольга Валерьевна 14.05.1968 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 32 268 Ланкила Денис Марселевич 16.07.1998 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 35 269 Михайлов Радик Сергеевич 28.12.1984 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 47 270 Наматова Светлана Юрьевна 13.08.1988 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 49 271 Никандров Георгий Геннадьевич 22.10.1990 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 4 272 Новиков Дмитрий Алексеевич 22.04.1989 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 46 273 Панфилов Вячеслав Александрович 25.06.1973 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 36 274 Постников Валерий Валентинович 01.02.1973 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 18 275 Рафиков Рамиль Сабитович 08.07.1986 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 14 276 Сабиров Алмаз Альфретович 22.10.1978 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 9 277 Садыков Азат Рамилевич 04.01.1984 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 39 278 Сафиуллин Руслан Альбертович 21.04.1987 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 26 279 Сахапов Ильсур Ислямович 16.01.1987 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 40 280 Спиридонов Тимур Львович 06.04.1977 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 3 281 Сунгатуллина Раузалия Камиловна 22.07.1971 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 6 282 Сурчилов Владимир Валерьевич 03.09.1976 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 15 283 Сурчилова Анастасия Владимировна 27.11.1973 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 16 284 Украинский Максим Александрович 02.05.1976 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 23 285 Фархутдинов Рунар Мифтахетдинович 17.03.1990 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 43 286 Филюшина Евгения Геннадьевна 16.07.1990 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 5 287 Хапаев Артем Александрович 04.08.1991 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 41 288 Шабалкин Артем Геннадьевич 18.09.1997 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 29 289 Шарафиев Эдуард Сулейманович 13.02.1984 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 42 290 Аюпов Динар Хамбольевич 14.09.1964 ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ" 25 291 Валиев Альфред Ракибович 13.04.1964 ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ" 1 292 Ганюшин Василий Владимирович 04.05.1982 ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ" 2 293 Гурьева Татьяна Ивановна 24.01.1960 ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ" 21 294 Зайцев Сергей Михайлович 11.08.1989 ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ" 9 295 Новиков Василий Николаевич 06.06.1980 ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ" 8 296 Щелыков Николай Иванович 23.05.1952 ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ" 7