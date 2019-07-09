На предвыборном старте: желающим занять кресло в Госсовете Татарстана закрыли приемное окно
В одномандатных округах выдвинулись 296 кандидатов: 105 самовыдвиженцев и 191 представитель партий
В Татарстане завершилось выдвижение кандидатов в депутаты Госсовета РТ шестого созыва. Как сообщили сегодня «Реальному времени» в Центризбиркоме, ЦИКом заверены республиканские списки кандидатов от 11 партий. При этом эксперты отмечают, что кандидаты стали больше внимания уделять социальным программам. Подробнее о претендентах на кресло в татарстанском парламенте, новшествах и интригах кампании — в нашем материале.
Все кандидаты определятся ко 2 августа
Кампания по выдвижению кандидатов в татарстанские парламентарии завершилась в минувшие выходные. Накануне ЦИК республики заверил списки от 11 партий, хотя всего уведомления подали 12 политических объединений:
- четыре региональных отделения парламентских партий: ЛДПР, «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия»;
- региональные отделения семи партий: «Яблоко», «Партия ветеранов России», «Партия Роста», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», Коммунистическая партия коммунистов России (КПКР), «Родина», «Общественная организация политической партии «Российский общенародный союз».
При этом партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными» выдвинула список кандидатов непосредственно, поскольку региональное отделение данной партии не зарегистрировано на территории республики, пояснили нашему изданию в ЦИК. Таким образом, по единому избирательному округу выдвинули списки кандидатов 11 политических партий, по одномандатным округам — девять.
— Сейчас мы на этапе регистрации списков от региональных отделений парламентских партий «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия», которым не нужно собирать подписные листы. Для всех остальных срок подачи этих листов завершается 24 июля. После чего еще 10 дней отводится на их регистрацию, то есть уже ко 2 августа определятся все участники избирательной кампании, — сообщила «Реальному времени» пресс-секретарь ЦИК РТ Альфия Алимова.
Меньше политики, больше «социалки»
Казанский политолог Андрей Тузиков обратил внимание, насколько изменилась повестка у кандидатов по сравнению с прошлыми выборами в Госсовет Татарстана:
— Бо́льшую долю предвыборной программы теперь занимают социально ориентированные заявления: приведение в порядок дворов, обустройство территории города, образование и другие, — отмечает эксперт. — В словах кандидатов стало меньше большой политики и больше ориентации на повседневность.
Их темы, по его словам, «выглядят заземленно», поскольку публичной политике необходимо отвечать на запросы населения: невозможно игнорировать то, что волнует избирателя, — в первую очередь социально-экономические проблемы. Кроме того, наш собеседник заметил еще одну деталь.
— Определенный интерес населения к выборам проявился в связи с праймериз [«Единой России»]. Этот шаг нетрадиционный. В праймериз мог принять участие любой человек, необязательно член партии. Из первых трех мест в списке членом партии является только Фарид Мухаметшин, остальные двое не состоят в «Единой России», — добавил Тузиков.
Всего в день выборов для татарстанцев будут работать 2762 участка. Еще 49 УИКов будут оборудованы в местах временного пребывания граждан — больницах, вокзалах и аэропортах.
Как сообщало «Реальное время», предстоящие выборы обойдутся бюджету в 306 млн рублей. Значительную часть этой суммы направят на оплату труда 24 тысяч работников избиркомов. Впервые на выборах в татарстанский парламент можно будет проголосовать не на своем участке без открепительных удостоверений — благодаря системе «Мобильный избиратель». На каждом участке могут находиться до 25 наблюдателей.
Кандидатам расширяют возможности агитации. Так, не прошедшие 3-процентный барьер на прошлых выборах теперь могут бесплатно размещать в СМИ материалы и участвовать в теледебатах. Агитационная кампания начнется 10 августа.
По полсотни единороссов со справроссами, тридцатка коммунистов и четыре десятка от ЛДПР
По данным Центризбиркома РТ, сведения о заверенных списках кандидатов в депутаты Госсовета республики и количестве кандидатов в составе списков выглядят следующим образом:
- ТРО ПП «Коммунистическая партия коммунисты России» — 10 кандидатов (24 июня 2019 года);
- ТРО ВПП «Единая Россия» — 55 кандидатов (28 июня 2019 года);
- ТРО ПП «Партия ветеранов России» — 12 кандидатов (1 июля 2019 года);
- РО ПП «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Республике Татарстан — 10 кандидатов (1 июля 2019 года);
- ТРО ПП ЛДПР — Либерально-демократической партии России — 40 кандидатов (3 июля 2019 года);
- ТРО ПП «Коммунистическая партия Российской Федерации» — 30 кандидатов (5 июля 2019 года).
- РО ПП «Справедливая Россия» в Республике Татарстан — 48 кандидатов (8 июля 2019 г.);
- РО в Республике Татарстан Всероссийской политической партии «Партия Роста» — 12 кандидатов (8 июля 2019 г.);
- РО в Республике Татарстан общественной организации — ПП «Российский общенародный Союз» (РОС) — 5 кандидатов (8 июля 2019 г.);
- РО ВПП «Родина» в Республике Татарстан — 6 кандидатов (8 июля 2019 г.);
- ПП «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными» — 22 кандидата (8 июля 2019 г.)
|
№
|
ФИО
|
Дата рождения
|
Партия
|
Номер в общесубъектовой части, региональной группе
|
1
|
15.04.1987
|
Политическая партия "Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными"
|
1
|
2
|
18.04.1985
|
Политическая партия "Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными"
|
2
|
3
|
17.01.1988
|
Политическая партия "Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными"
|
3
|
4
|
08.02.1984
|
Политическая партия "Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными"
|
4
|
5
|
05.10.1983
|
Политическая партия "Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными"
|
5
|
6
|
13.04.1986
|
Политическая партия "Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными"
|
6
|
7
|
27.05.1989
|
Политическая партия "Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными"
|
7
|
8
|
23.03.1977
|
Политическая партия "Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными"
|
8
|
9
|
28.10.1983
|
Политическая партия "Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными"
|
9
|
10
|
11.02.1984
|
Политическая партия "Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными"
|
10
|
11
|
04.10.1979
|
Политическая партия "Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными"
|
11
|
12
|
14.08.1976
|
Политическая партия "Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными"
|
12
|
13
|
21.10.1977
|
Политическая партия "Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными"
|
13
|
14
|
08.07.1981
|
Политическая партия "Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными"
|
14
|
15
|
17.01.1998
|
Политическая партия "Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными"
|
15
|
16
|
04.06.1968
|
Политическая партия "Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными"
|
16
|
17
|
02.11.1976
|
Политическая партия "Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными"
|
17
|
18
|
06.05.1986
|
Политическая партия "Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными"
|
18
|
19
|
04.08.1983
|
Политическая партия "Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными"
|
19
|
20
|
07.03.1984
|
Политическая партия "Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными"
|
20
|
21
|
01.06.1977
|
Политическая партия "Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными"
|
21
|
22
|
30.10.1977
|
Политическая партия "Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными"
|
22
|
23
|
12.05.1977
|
Региональное отделение в Республике Татарстан Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА"
|
1
|
24
|
11.05.1987
|
Региональное отделение в Республике Татарстан Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА"
|
2
|
25
|
14.05.1968
|
Региональное отделение в Республике Татарстан Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА"
|
3
|
26
|
10.08.1976
|
Региональное отделение в Республике Татарстан Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА"
|
4
|
27
|
12.10.1954
|
Региональное отделение в Республике Татарстан Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА"
|
5
|
28
|
01.09.1970
|
Региональное отделение в Республике Татарстан Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА"
|
6
|
29
|
04.09.1981
|
Региональное отделение в Республике Татарстан Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА"
|
7
|
30
|
22.02.1979
|
Региональное отделение в Республике Татарстан Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА"
|
8
|
31
|
21.04.1964
|
Региональное отделение в Республике Татарстан Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА"
|
9
|
32
|
20.10.1957
|
Региональное отделение в Республике Татарстан Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА"
|
10
|
33
|
18.08.1962
|
Региональное отделение в Республике Татарстан Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА"
|
11
|
34
|
02.04.1970
|
Региональное отделение в Республике Татарстан Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА"
|
12
|
35
|
10.01.1962
|
Региональное отделение в Республике Татарстан ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ"
|
1
|
36
|
03.11.1973
|
Региональное отделение в Республике Татарстан ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ"
|
2
|
37
|
09.03.1957
|
Региональное отделение в Республике Татарстан ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ"
|
3
|
38
|
25.04.1974
|
Региональное отделение в Республике Татарстан ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ"
|
4
|
39
|
07.10.1980
|
Региональное отделение в Республике Татарстан ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ"
|
5
|
40
|
08.11.1973
|
Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА" в Республике Татарстан
|
1
|
41
|
25.11.1981
|
Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА" в Республике Татарстан
|
2
|
42
|
15.06.1973
|
Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА" в Республике Татарстан
|
3
|
43
|
29.05.1984
|
Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА" в Республике Татарстан
|
4
|
44
|
03.12.1991
|
Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА" в Республике Татарстан
|
5
|
45
|
26.11.1986
|
Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА" в Республике Татарстан
|
6
|
46
|
01.12.1950
|
Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Республике Татарстан
|
1
|
47
|
30.11.1946
|
Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Республике Татарстан
|
2
|
48
|
05.10.1961
|
Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Республике Татарстан
|
3
|
49
|
01.12.1949
|
Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Республике Татарстан
|
4
|
50
|
04.12.1959
|
Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Республике Татарстан
|
5
|
51
|
25.07.1959
|
Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Республике Татарстан
|
6
|
52
|
24.01.1957
|
Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Республике Татарстан
|
7
|
53
|
23.03.1959
|
Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Республике Татарстан
|
8
|
54
|
29.03.1961
|
Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Республике Татарстан
|
9
|
55
|
13.04.1951
|
Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Республике Татарстан
|
10
|
56
|
09.01.1966
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
1
|
57
|
25.10.1984
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
2
|
58
|
21.04.1965
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
3
|
59
|
25.04.1980
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
4
|
60
|
08.03.1985
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
5
|
61
|
21.10.1979
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
6
|
62
|
31.01.1984
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
7
|
63
|
30.05.1976
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
8
|
64
|
23.01.1983
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
9
|
65
|
02.05.1995
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
10
|
66
|
29.06.1985
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
11
|
67
|
09.06.1976
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
12
|
68
|
29.08.1982
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
13
|
69
|
20.02.1987
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
14
|
70
|
06.03.1967
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
15
|
71
|
31.10.1983
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
16
|
72
|
19.01.1980
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
17
|
73
|
26.12.1976
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
18
|
74
|
11.10.1957
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
19
|
75
|
29.03.1997
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
20
|
76
|
10.05.1972
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
21
|
77
|
22.08.1987
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
22
|
78
|
15.03.1985
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
23
|
79
|
29.06.1985
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
24
|
80
|
28.09.1987
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
25
|
81
|
05.08.1983
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
26
|
82
|
10.03.1983
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
27
|
83
|
10.09.1963
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
28
|
84
|
23.10.1996
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
29
|
85
|
09.03.1983
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
30
|
86
|
29.05.1984
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
31
|
87
|
22.01.1996
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
32
|
88
|
05.11.1990
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
33
|
89
|
18.11.1986
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
34
|
90
|
28.04.1983
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
35
|
91
|
17.08.1977
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
36
|
92
|
11.09.1978
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
37
|
93
|
17.02.1986
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
38
|
94
|
16.05.1987
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
39
|
95
|
14.06.1988
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
40
|
96
|
11.06.1983
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
41
|
97
|
13.11.1985
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
42
|
98
|
20.06.1983
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
43
|
99
|
04.06.1979
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
44
|
100
|
21.12.1979
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
45
|
101
|
04.03.1985
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
46
|
102
|
03.06.1977
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
47
|
103
|
24.03.1993
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
48
|
104
|
16.02.1968
|
Татарское региональное отделение Политической партии "ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ"
|
1
|
105
|
10.11.1977
|
Татарское региональное отделение Политической партии "ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ"
|
2
|
106
|
29.04.1962
|
Татарское региональное отделение Политической партии "ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ"
|
3
|
107
|
29.09.1973
|
Татарское региональное отделение Политической партии "ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ"
|
4
|
108
|
04.05.1966
|
Татарское региональное отделение Политической партии "ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ"
|
5
|
109
|
03.02.1944
|
Татарское региональное отделение Политической партии "ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ"
|
6
|
110
|
07.04.1983
|
Татарское региональное отделение Политической партии "ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ"
|
7
|
111
|
23.12.1956
|
Татарское региональное отделение Политической партии "ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ"
|
8
|
112
|
08.08.1967
|
Татарское региональное отделение Политической партии "ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ"
|
9
|
113
|
01.01.1973
|
Татарское региональное отделение Политической партии "ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ"
|
10
|
114
|
16.03.1963
|
Татарское региональное отделение Политической партии "ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ"
|
11
|
115
|
01.10.1967
|
Татарское региональное отделение Политической партии "ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ"
|
12
|
116
|
22.05.1947
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
1
|
117
|
05.01.1970
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
2
|
118
|
26.01.1986
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
3
|
119
|
16.06.1954
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
4
|
120
|
27.07.1963
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
5
|
121
|
07.08.1965
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
6
|
122
|
11.03.1957
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
7
|
123
|
30.12.1955
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
8
|
124
|
02.07.1955
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
9
|
125
|
19.06.1951
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
10
|
126
|
24.01.1947
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
11
|
127
|
08.08.1962
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
12
|
128
|
09.04.1970
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
13
|
129
|
10.11.1949
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
14
|
130
|
02.12.1956
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
15
|
131
|
06.11.1953
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
16
|
132
|
26.11.1976
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
17
|
133
|
05.04.1960
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
18
|
134
|
07.11.1951
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
19
|
135
|
30.07.1972
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
20
|
136
|
21.01.1961
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
21
|
137
|
01.05.1969
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
22
|
138
|
13.07.1951
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
23
|
139
|
23.01.1962
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
24
|
140
|
02.10.1966
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
25
|
141
|
08.04.1957
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
26
|
142
|
18.05.1973
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
27
|
143
|
11.11.1963
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
28
|
144
|
27.07.1962
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
29
|
145
|
03.06.1968
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
30
|
146
|
12.03.1979
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
31
|
147
|
11.07.1980
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
32
|
148
|
01.08.1961
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
33
|
149
|
03.06.1965
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
34
|
150
|
06.05.1977
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
35
|
151
|
04.01.1954
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
36
|
152
|
18.08.1974
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
37
|
153
|
01.01.1946
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
38
|
154
|
07.09.1974
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
39
|
155
|
03.01.1953
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
40
|
156
|
15.11.1951
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
41
|
157
|
27.11.1947
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
42
|
158
|
30.08.1970
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
43
|
159
|
03.01.1954
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
44
|
160
|
07.10.1977
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
45
|
161
|
20.09.1953
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
46
|
162
|
07.10.1987
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
47
|
163
|
23.12.1977
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
48
|
164
|
01.10.1984
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
49
|
165
|
07.07.1990
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
50
|
166
|
20.09.1986
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
51
|
167
|
15.10.1988
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
52
|
168
|
24.08.1984
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
53
|
169
|
23.03.1990
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
54
|
170
|
18.11.1990
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
55
|
171
|
14.08.1954
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
1
|
172
|
31.12.1983
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
2
|
173
|
20.04.1974
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
3
|
174
|
03.08.1976
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
4
|
175
|
04.02.1950
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
5
|
176
|
14.04.1960
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
6
|
177
|
11.04.1961
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
7
|
178
|
11.05.1961
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
8
|
179
|
26.11.1951
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
9
|
180
|
24.11.1979
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
10
|
181
|
20.05.1983
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
11
|
182
|
18.05.1955
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
12
|
183
|
24.08.1983
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
13
|
184
|
09.06.1941
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
14
|
185
|
22.02.1974
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
15
|
186
|
28.02.1995
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
16
|
187
|
16.12.1982
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
17
|
188
|
06.10.1964
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
18
|
189
|
17.06.1983
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
19
|
190
|
14.06.1994
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
20
|
191
|
21.01.1963
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
21
|
192
|
19.07.1968
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
22
|
193
|
19.09.1975
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
23
|
194
|
10.11.1980
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
24
|
195
|
20.07.1984
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
25
|
196
|
16.01.1951
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
26
|
197
|
03.06.1995
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
27
|
198
|
13.10.1985
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
28
|
199
|
19.08.1983
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
29
|
200
|
11.06.1961
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
30
|
201
|
03.09.1976
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
1
|
202
|
15.10.1961
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
2
|
203
|
29.11.1983
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
3
|
204
|
13.06.1990
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
4
|
205
|
28.12.1984
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
5
|
206
|
25.09.1976
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
6
|
207
|
22.09.1981
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
7
|
208
|
30.12.1987
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
8
|
209
|
09.07.1987
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
9
|
210
|
22.10.1990
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
10
|
211
|
23.08.1985
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
11
|
212
|
10.09.1967
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
12
|
213
|
19.08.1962
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
13
|
214
|
25.06.1973
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
14
|
215
|
04.01.1984
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
15
|
216
|
22.04.1989
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
16
|
217
|
04.12.1983
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
17
|
218
|
09.02.1967
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
18
|
219
|
03.12.1978
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
19
|
220
|
16.01.1987
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
20
|
221
|
09.09.1973
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
21
|
222
|
08.01.1981
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
22
|
223
|
12.10.1981
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
23
|
224
|
19.10.1973
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
24
|
225
|
01.02.1973
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
25
|
226
|
10.10.1993
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
26
|
227
|
21.04.1987
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
27
|
228
|
05.12.1978
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
28
|
229
|
09.02.1983
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
29
|
230
|
13.08.1988
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
30
|
231
|
02.05.1976
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
31
|
232
|
23.03.1982
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
32
|
233
|
22.07.1971
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
33
|
234
|
04.01.1980
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
34
|
235
|
05.12.1991
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
35
|
236
|
25.11.1990
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
36
|
237
|
01.08.1958
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
37
|
238
|
06.06.1990
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
38
|
239
|
17.03.1990
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
39
|
240
|
28.09.1983
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
40
|
241
|
13.04.1964
|
ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ"
|
1
|
242
|
24.01.1960
|
ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ"
|
2
|
243
|
04.12.1974
|
ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ"
|
3
|
244
|
26.07.1978
|
ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ"
|
4
|
245
|
11.08.1989
|
ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ"
|
5
|
246
|
03.07.1941
|
ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ"
|
6
|
247
|
06.06.1980
|
ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ"
|
7
|
248
|
27.09.1946
|
ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ"
|
8
|
249
|
23.05.1952
|
ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ"
|
9
|
250
|
27.07.1944
|
ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ"
|
10
Сегодня по состоянию на 11 часов дня, по данным системы ГАС «Выборы», в одномандатных избирательных округах всего выдвинулись 296 кандидатов, 105 самовыдвиженцев и 191 представитель девяти политических партий: «Справедливая Россия» — 45, «Яблоко» — 1, ЛДПР — 46, КПРФ — 47, ЕР — 41, «Партия Роста» — 1, «Коммунисты России» — 6, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — 3, «Родина» — 1. По единому округу — 250, по одномандатным округам — 296. Итого: 546 кандидатов.
|№
|ФИО
|Дата
|Субъект выдвижения
|№ округа
|
1
|
Коробченко Олег Владимирович
|
12.05.1977
|
Региональное отделение в Республике Татарстан Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА"
|
20
|
2
|
Мусин Ринат Самигуллович
|
15.06.1973
|
Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА" в Республике Татарстан
|
32
|
3
|
Керпель Вера Иосифовна
|
31.03.1985
|
Региональное отделение Политической партии "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" в Республике Татарстан
|
31
|
4
|
Асхадуллин Хайдар Гайфуллович
|
25.07.1959
|
Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Республике Татарстан
|
11
|
5
|
Нуриахметов Рустем Нургадеевич
|
24.01.1957
|
Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Республике Татарстан
|
50
|
6
|
Ситко Сергей Юрьевич
|
13.04.1951
|
Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Республике Татарстан
|
2
|
7
|
Ахмадуллина Рамиля Дамировна
|
18.11.1986
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
41
|
8
|
Барсуков Владислав Николаевич
|
23.10.1996
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
44
|
9
|
Бильгильдеева Рушания Габдулахатовна
|
09.01.1966
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
10
|
10
|
Блажко Елена Максимовна
|
14.06.1988
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
19
|
11
|
Булавко Юлия Александровна
|
22.08.1987
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
8
|
12
|
Васильев Кирилл Максимович
|
05.11.1990
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
35
|
13
|
Галеев Рафаэль Рамисович
|
04.06.1979
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
40
|
14
|
Давыдов Алексей Иванович
|
28.09.1987
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
38
|
15
|
Добронравов Глеб Вячеславович
|
31.10.1983
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
23
|
16
|
Драгунова Екатерина Николаевна
|
10.05.1972
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
26
|
17
|
Зайнуллин Ислам Камилевич
|
02.05.1995
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
39
|
18
|
Зиганшин Рустэм Бахтигараевич
|
21.04.1965
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
2
|
19
|
Зиганшин Самат Амирович
|
06.03.1967
|
Региональное отделение Политической партии"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
48
|
20
|
Зыков Сергей Александрович
|
19.01.1980
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
43
|
21
|
Иванова Анастасия Андреевна
|
15.03.1985
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
16
|
22
|
Магзанов Салават Исмагилович
|
10.09.1963
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
20
|
23
|
Марфина Людмила Викторовна
|
09.03.1983
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
14
|
24
|
Мингазов Закарий Ильясович
|
11.10.1957
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
37
|
25
|
Миронов Александр Андреевич
|
29.03.1997
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
27
|
26
|
Михеев Альмир Александрович
|
19.07.1977
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
4
|
27
|
Моисеев Александр Валерьевич
|
29.06.1985
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
9
|
28
|
Муковнин Максим Юрьевич
|
26.12.1976
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
7
|
29
|
Нуриев Руслан Илхомович
|
09.04.1993
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
17
|
30
|
Осипов Алексей Геннадьевич
|
09.06.1976
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
21
|
31
|
Просвирнин Роман Иванович
|
08.08.1983
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
5
|
32
|
Романова Елена Евгеньевна
|
29.08.1982
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
24
|
33
|
Сабирьянов Артур Ринатович
|
29.06.1985
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
13
|
34
|
Сафин Алмаз Аглямович
|
28.04.1983
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
1
|
35
|
Сафина Алсу Наильевна
|
29.05.1984
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
50
|
36
|
Сафина Динара Наилевна
|
17.02.1986
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
18
|
37
|
Сбитнева Елена Андреевна
|
22.01.1996
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
49
|
38
|
Сираев Ильнар Рашитович
|
31.01.1984
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
25
|
39
|
Ситько Алексей Захарьевич
|
17.08.1977
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
47
|
40
|
Старостин Максим Сергеевич
|
21.12.1979
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
42
|
41
|
Судыкин Сергей Николаевич
|
25.04.1980
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
32
|
42
|
Тазиева Венера Наилевна
|
20.06.1983
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
36
|
43
|
Файзрахманова Юлия Ильдаровна
|
21.10.1979
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
30
|
44
|
Фасахов Реяз Гумерович
|
16.05.1987
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
46
|
45
|
Хасанов Рифат Аухатович
|
08.12.1981
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
22
|
46
|
Хисматуллин Рамиль Рашитович
|
10.03.1983
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
6
|
47
|
Хусайнов Ильсур Минлеахматович
|
13.11.1985
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
34
|
48
|
Чирков Дмитрий Валерьевич
|
30.05.1976
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
12
|
49
|
Шабаева Татьяна Николаевна
|
23.01.1983
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
31
|
50
|
Шайдуллин Ринат Маратович
|
20.02.1987
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
11
|
51
|
Шамсутдинов Рузаль Ринатович
|
08.03.1985
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
3
|
52
|
Аглиев Ильдус Куттусович
|
25.08.1962
|
Самовыдвижение
|
46
|
53
|
Алтынбаев Рафгат Закиевич
|
21.09.1948
|
Самовыдвижение
|
17
|
54
|
Арефьев Виктор Александрович
|
12.08.1969
|
Самовыдвижение
|
48
|
55
|
Арисов Андрей Геннадьевич
|
24.12.1969
|
Самовыдвижение
|
3
|
56
|
Атаулин Ильнур Шавкатович
|
23.10.1989
|
Самовыдвижение
|
8
|
57
|
Бадыков Ринат Ризатдинович
|
27.10.1969
|
Самовыдвижение
|
36
|
58
|
Белоног Андрей Валерьевич
|
21.06.1969
|
Самовыдвижение
|
2
|
59
|
Бердников Дмитрий Николаевич
|
13.08.1967
|
Самовыдвижение
|
5
|
60
|
Бердников Дмитрий Николаевич
|
13.08.1967
|
Самовыдвижение
|
7
|
61
|
Бердников Дмитрий Николаевич
|
13.08.1967
|
Самовыдвижение
|
14
|
62
|
Бердников Дмитрий Николаевич
|
13.08.1967
|
Самовыдвижение
|
3
|
63
|
Бердников Дмитрий Николаевич
|
13.08.1967
|
Самовыдвижение
|
8
|
64
|
Бердников Дмитрий Николаевич
|
13.08.1967
|
Самовыдвижение
|
9
|
65
|
Бердников Дмитрий Николаевич
|
13.08.1967
|
Самовыдвижение
|
4
|
66
|
Бердников Дмитрий Николаевич
|
13.08.1967
|
Самовыдвижение
|
11
|
67
|
Бердников Дмитрий Николаевич
|
13.08.1967
|
Самовыдвижение
|
2
|
68
|
Бердников Дмитрий Николаевич
|
13.08.1967
|
Самовыдвижение
|
15
|
69
|
Бердников Дмитрий Николаевич
|
13.08.1967
|
Самовыдвижение
|
10
|
70
|
Бердников Дмитрий Николаевич
|
13.08.1967
|
Самовыдвижение
|
1
|
71
|
Бердников Дмитрий Николаевич
|
13.08.1967
|
Самовыдвижение
|
6
|
72
|
Бердников Дмитрий Николаевич
|
13.08.1967
|
Самовыдвижение
|
13
|
73
|
Бердников Дмитрий Николаевич
|
13.08.1967
|
Самовыдвижение
|
16
|
74
|
Бердников Дмитрий Николаевич
|
13.08.1967
|
Самовыдвижение
|
12
|
75
|
Бикеев Ильдар Наилович
|
12.06.1975
|
Самовыдвижение
|
40
|
76
|
Бойкова Надежда Николаевна
|
05.09.1974
|
Самовыдвижение
|
24
|
77
|
Брюханов Александр Михайлович
|
27.12.1985
|
Самовыдвижение
|
18
|
78
|
Бутылин Максим Анатольевич
|
27.03.1998
|
Самовыдвижение
|
7
|
79
|
Валиуллин Раушан Фаизович
|
18.01.1984
|
Самовыдвижение
|
20
|
80
|
Вишневский Тимур Дмитриевич
|
14.06.1991
|
Самовыдвижение
|
11
|
81
|
Володин Виктор Васильевич
|
19.06.1940
|
Самовыдвижение
|
16
|
82
|
Газизов Руслан Рифкатович
|
05.07.1980
|
Самовыдвижение
|
27
|
83
|
Гайнетдинов Айрат Фархетдинович
|
28.02.1981
|
Самовыдвижение
|
9
|
84
|
Гатауллин Фарид Гали-Хайдарович
|
26.08.1968
|
Самовыдвижение
|
29
|
85
|
Гаязов Раиль Райнурович
|
02.04.1989
|
Самовыдвижение
|
47
|
86
|
Гибадуллин Ренат Вилданович
|
12.01.1960
|
Самовыдвижение
|
50
|
87
|
Гизатуллина Мадина Мирсаяповна
|
19.03.1959
|
Самовыдвижение
|
31
|
88
|
Гиззатуллин Талгат Рифкатович
|
12.10.1949
|
Самовыдвижение
|
30
|
89
|
Гладких Александр Андреевич
|
08.05.1987
|
Самовыдвижение
|
30
|
90
|
Горохов Никита Станиславович
|
24.09.1985
|
Самовыдвижение
|
12
|
91
|
Делян Артур Маркосович
|
03.02.1967
|
Самовыдвижение
|
8
|
92
|
Дмитриев Тимур Владимирович
|
13.05.1985
|
Самовыдвижение
|
4
|
93
|
Елантьев Андрей Владимирович
|
10.09.1971
|
Самовыдвижение
|
19
|
94
|
Ельцов Дмитрий Викторович
|
22.02.1976
|
Самовыдвижение
|
10
|
95
|
Закиев Фарит Васимович
|
20.11.1954
|
Самовыдвижение
|
13
|
96
|
Закупнев Владимир Андреевич
|
26.05.1953
|
Самовыдвижение
|
32
|
97
|
Зарипов Алмаз Робертович
|
08.02.1977
|
Самовыдвижение
|
44
|
98
|
Зиннуров Марат Язкарович
|
19.03.1969
|
Самовыдвижение
|
28
|
99
|
Исхаков Рамиль Ильясович
|
05.06.1972
|
Самовыдвижение
|
32
|
100
|
Кашапов Азат Наилевич
|
30.11.1994
|
Самовыдвижение
|
2
|
101
|
Козлов Андрей Александрович
|
12.08.1978
|
Самовыдвижение
|
13
|
102
|
Кропотов Денис Анатольевич
|
08.09.1977
|
Самовыдвижение
|
13
|
103
|
Кузнецова Елена Валерьевна
|
14.05.1970
|
Самовыдвижение
|
26
|
104
|
Курбатова Гузелия Фатыховна
|
02.11.1976
|
Самовыдвижение
|
38
|
105
|
Курицын Александр Федорович
|
25.12.1954
|
Самовыдвижение
|
23
|
106
|
Леронов Лемон Леронович
|
11.11.1961
|
Самовыдвижение
|
43
|
107
|
Мадьярова Айсылу Минневасилевна
|
24.05.1987
|
Самовыдвижение
|
43
|
108
|
Мельникова Татьяна Владимировна
|
14.06.1964
|
Самовыдвижение
|
31
|
109
|
Мингалимов Рузиль Галиевич
|
23.01.1985
|
Самовыдвижение
|
17
|
110
|
Миндубаев Айрат Ирекович
|
08.08.1990
|
Самовыдвижение
|
3
|
111
|
Минигулов Фарид Гертович
|
18.05.1966
|
Самовыдвижение
|
5
|
112
|
Мистахов Ренат Искандерович
|
12.09.1975
|
Самовыдвижение
|
31
|
113
|
Мустафин Артур Тагирович
|
14.10.1988
|
Самовыдвижение
|
14
|
114
|
Мухамадеев Нариман Галиахметович
|
13.10.1949
|
Самовыдвижение
|
37
|
115
|
Мухаметзянов Равиль Тимершинович
|
26.02.1955
|
Самовыдвижение
|
50
|
116
|
Мухаметшина Римма Марселевна
|
10.09.1972
|
Самовыдвижение
|
33
|
117
|
Налетов Денис Александрович
|
08.03.1987
|
Самовыдвижение
|
13
|
118
|
Никитин Дмитрий Сергеевич
|
26.06.1979
|
Самовыдвижение
|
3
|
119
|
Новикова Валерия Ивановна
|
24.10.1975
|
Самовыдвижение
|
21
|
120
|
Нуриахмет Галишан Закирянович
|
30.12.1938
|
Самовыдвижение
|
9
|
121
|
Печенкин Александр Вячеславович
|
23.01.1977
|
Самовыдвижение
|
34
|
122
|
Победин Ростислав Рашевич
|
21.08.1961
|
Самовыдвижение
|
2
|
123
|
Рамазанов Альберт Вильданович
|
17.09.1983
|
Самовыдвижение
|
14
|
124
|
Родионова Яна Тодыровна
|
01.04.1982
|
Самовыдвижение
|
7
|
125
|
Румянцев Дмитрий Юрьевич
|
09.11.1987
|
Самовыдвижение
|
13
|
126
|
Рыбушкин Николай Николаевич
|
04.12.1954
|
Самовыдвижение
|
1
|
127
|
Сабируллова Евгения Гумаровна
|
18.11.1988
|
Самовыдвижение
|
4
|
128
|
Сагетдинов Айдар Фаитович
|
02.01.1991
|
Самовыдвижение
|
5
|
129
|
Сайфуллин Ринат Раисович
|
12.03.1960
|
Самовыдвижение
|
39
|
130
|
Салимов Ленар Наилович
|
07.05.1977
|
Самовыдвижение
|
3
|
131
|
Сафин Марс Ирегович
|
09.01.1973
|
Самовыдвижение
|
37
|
132
|
Сафиуллин Ильназ Равилевич
|
12.03.1987
|
Самовыдвижение
|
25
|
133
|
Селезнева Валентина Алексеевна
|
02.03.1953
|
Самовыдвижение
|
35
|
134
|
Сульженко Станислав Геннадьевич
|
19.08.1975
|
Самовыдвижение
|
22
|
135
|
Тагиров Ильбар Газизянович
|
03.01.1989
|
Самовыдвижение
|
42
|
136
|
Фатрахманов Марат Ильзинатович
|
04.08.1983
|
Самовыдвижение
|
45
|
137
|
Фахрутдинов Рамиль Ринатович
|
11.04.1984
|
Самовыдвижение
|
41
|
138
|
Филиппов Андрей Сергеевич
|
03.07.1988
|
Самовыдвижение
|
6
|
139
|
Филиппов Фарит Валиуллович
|
27.06.1970
|
Самовыдвижение
|
49
|
140
|
Хазиев Алмаз Ильдарович
|
28.07.1974
|
Самовыдвижение
|
10
|
141
|
Хайруллин Артур Насыхуллович
|
12.09.1992
|
Самовыдвижение
|
44
|
142
|
Хайруллин Ильфат Зуфарович
|
28.12.1993
|
Самовыдвижение
|
1
|
143
|
Халиков Рафаэль Завдатович
|
23.02.1958
|
Самовыдвижение
|
14
|
144
|
Хамитов Марат Эдуардович
|
20.06.1996
|
Самовыдвижение
|
10
|
145
|
Ханипов Алям Хамзинович
|
20.02.1954
|
Самовыдвижение
|
39
|
146
|
Хасанов Рустем Ринатович
|
10.03.1980
|
Самовыдвижение
|
8
|
147
|
Хасбиуллин Ильдар Хадиятуллович
|
04.08.1978
|
Самовыдвижение
|
20
|
148
|
Чернов Валерий Геннадьевич
|
23.10.1950
|
Самовыдвижение
|
17
|
149
|
Шайдуллин Рустем Асгатович
|
25.05.1959
|
Самовыдвижение
|
1
|
150
|
Шаймуратов Ильшат Габделхаевич
|
20.02.1960
|
Самовыдвижение
|
37
|
151
|
Шамилов Ильдар Асхатович
|
02.01.1956
|
Самовыдвижение
|
21
|
152
|
Шмуклерман Алексей Леонидович
|
06.07.1969
|
Самовыдвижение
|
31
|
153
|
Юнусов Ильгиз Хамзович
|
18.10.1985
|
Самовыдвижение
|
17
|
154
|
Ягудин Шамил Габдулхаевич
|
20.09.1952
|
Самовыдвижение
|
35
|
155
|
Якупов Руслан Рефгатович
|
14.06.1979
|
Самовыдвижение
|
15
|
156
|
Якшин Александр Владимирович
|
18.09.1972
|
Самовыдвижение
|
17
|
157
|
Абдулхаков Рустам Рифгатович
|
25.04.1983
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
10
|
158
|
Абдульзянов Артур Рашидович
|
02.11.1968
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
6
|
159
|
Ахметов Рамиль Уелович
|
07.10.1967
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
2
|
160
|
Барышев Леонид Анатольевич
|
03.11.1973
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
22
|
161
|
Бикмурзин Азат Шаукатович
|
01.01.1969
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
25
|
162
|
Валиев Фоат Валиевич
|
20.02.1955
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
44
|
163
|
Вольфсон Илья Светославович
|
08.06.1981
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
14
|
164
|
Гайзатуллин Ринат Рауфович
|
19.09.1957
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
41
|
165
|
Галиев Марат Ибрагимович
|
03.06.1976
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
49
|
166
|
Гарифуллин Халит Махмутович
|
11.01.1960
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
34
|
167
|
Гафиятуллин Нияз Мансурович
|
14.08.1986
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
11
|
168
|
Гафуров Ильшат Рафкатович
|
01.08.1961
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
45
|
169
|
Гиззатуллин Руслан Загитович
|
30.07.1974
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
26
|
170
|
Егоров Андрей Юрьевич
|
28.08.1967
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
12
|
171
|
Емельянов Геннадий Егорович
|
01.01.1957
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
37
|
172
|
Заббарова Роза Шарифулловна
|
19.02.1960
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
13
|
173
|
Зиганшин Азат Ильдусович
|
05.04.1973
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
50
|
174
|
Мингалимов Марсель Завидович
|
02.10.1971
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
17
|
175
|
Мугерман Роман Борисович
|
12.10.1981
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
23
|
176
|
Музипова Гульнара Альбертовна
|
10.05.1972
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
24
|
177
|
Мухамадеев Рустам Набиуллович
|
14.09.1952
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
39
|
178
|
Мухаметшин Альберт Ахатович
|
13.07.1966
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
16
|
179
|
Нефёдов Николай Валерьевич
|
17.02.1975
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
38
|
180
|
Николаев Олег Юрьевич
|
16.05.1971
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
19
|
181
|
Нугайбеков Ренат Ардинатович
|
16.08.1970
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
28
|
182
|
Нуриев Марат Абдулхаевич
|
14.05.1966
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
7
|
183
|
Нурмухаметов Фанис Вагизович
|
18.11.1981
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
15
|
184
|
Ратникова Римма Атласовна
|
01.05.1955
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
47
|
185
|
Салихов Ирек Фаритович
|
18.06.1979
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
33
|
186
|
Самаренкин Дмитрий Анатольевич
|
03.06.1969
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
48
|
187
|
Созинов Алексей Станиславович
|
31.12.1963
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
3
|
188
|
Солуянов Дмитрий Юрьевич
|
01.04.1971
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
9
|
189
|
Сулейманов Раис Ахтямович
|
29.09.1969
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
40
|
190
|
Сулейманов Рифнур Хайдарович
|
25.04.1963
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
32
|
191
|
Тимергалеева Рузиля Равильевна
|
13.08.1971
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
30
|
192
|
Фомичёв Андрей Геннадьевич
|
06.02.1960
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
18
|
193
|
Хабибрахманов Азат Гумерович
|
05.12.1975
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
27
|
194
|
Хабибуллин Альберт Галимзянович
|
02.08.1958
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
43
|
195
|
Халимов Рустам Хамисович
|
01.01.1965
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
29
|
196
|
Шафигуллин Лутфулла Нурисламович
|
14.05.1955
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
46
|
197
|
Шафигуллин Ринат Ильдусович
|
30.03.1968
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
36
|
198
|
Алеев Альмир Энесович
|
16.12.1982
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
15
|
199
|
Андреянов Борис Алексеевич
|
14.09.1957
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
44
|
200
|
Бортяков Антон Витальевич
|
22.02.1974
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
16
|
201
|
Валеева Инна Равилевна
|
26.03.1973
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
2
|
202
|
Виноградов Сергей Николаевич
|
17.06.1983
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
11
|
203
|
Гайфутдинов Шамил Ибраевич
|
24.08.1959
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
19
|
204
|
Гарифзянова Фания Фарисовна
|
06.10.1964
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
47
|
205
|
Гилязов Хаким Миргалимович
|
18.05.1955
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
39
|
206
|
Гумеров Алмаз Мунирович
|
01.01.1984
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
43
|
207
|
Дементьев Алексей Валентинович
|
19.09.1975
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
7
|
208
|
Ефремов Родион Владиславович
|
07.10.1980
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
14
|
209
|
Жеребов Владимир Константинович
|
14.03.1953
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
23
|
210
|
Затин Анвар Раисович
|
19.08.1983
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
13
|
211
|
Зяббаров Рудольф Фермагелович
|
03.02.1974
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
35
|
212
|
Ильин Михаил Анатольевич
|
14.03.1985
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
4
|
213
|
Камалов Ильдус Хабибович
|
01.01.1944
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
22
|
214
|
Камалова Любовь Олеговна
|
13.10.1985
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
6
|
215
|
Комисаров Александр Владимирович
|
20.04.1974
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
9
|
216
|
Лапко Александр Вячеславович
|
20.02.1974
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
27
|
217
|
Летфуллин Марсель Тальгатович
|
15.02.1997
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
40
|
218
|
Ляпунов Михаил Алексеевич
|
24.11.1990
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
37
|
219
|
Матрухов Сергей Александрович
|
01.09.1959
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
38
|
220
|
Мердеев Александр Константинович
|
21.01.1963
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
31
|
221
|
Мраков Станислав Вячеславович
|
20.07.1984
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
49
|
222
|
Мухина Татьяна Александровна
|
10.11.1980
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
20
|
223
|
Натальин Валерий Владимирович
|
11.05.1961
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
32
|
224
|
Савельев Алексей Сергеевич
|
20.05.1983
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
30
|
225
|
Сагидуллин Роберт Загитович
|
31.01.1944
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
17
|
226
|
Садыков Азат Мухамадиярович
|
01.08.1967
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
33
|
227
|
Садыков Шовкат Нематуллаевич
|
02.01.1971
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
28
|
228
|
Сафин Фадбир Магусович
|
04.02.1950
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
10
|
229
|
Серов Алексей Александрович
|
24.11.1979
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
8
|
230
|
Тухватуллин Миннесагит Рифович
|
20.02.1967
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
42
|
231
|
Фахрутдинов Рамиль Фарукович
|
11.06.1961
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
41
|
232
|
Филиппов Алексей Сергеевич
|
17.11.1976
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
12
|
233
|
Хабибуллин Динар Дамирович
|
30.01.1985
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
48
|
234
|
Хакимова Нурия Хафизовна
|
25.10.1948
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
46
|
235
|
Халимдарова Динара Львовна
|
28.02.1995
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
3
|
236
|
Ханафина Ляйля Ямиловна
|
05.02.1979
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
50
|
237
|
Хузиев Булат Газинурович
|
09.09.1987
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
21
|
238
|
Чигаров Илья Александрович
|
03.06.1995
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
36
|
239
|
Шарафутдинова Рузиля Нургаязовна
|
14.11.1960
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
29
|
240
|
Юрова Татьяна Алексеевна
|
24.11.1955
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
1
|
241
|
Юсупов Айдар Абдулахатевич
|
29.04.1990
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
18
|
242
|
Ягудин Альберт Ахметвагизович
|
11.04.1961
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
24
|
243
|
Ягудин Рифнур Загитович
|
14.05.1948
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
26
|
244
|
Абрамин Сергей Вячеславович
|
23.03.1988
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
8
|
245
|
Агишев Марат Абдуллаевич
|
19.08.1962
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
45
|
246
|
Алейников Валерий Вячеславович
|
09.07.1987
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
38
|
247
|
Александрова Любовь Николаевна
|
08.01.1981
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
25
|
248
|
Андреев Роман Александрович
|
30.12.1987
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
31
|
249
|
Андреева Татьяна Владимировна
|
04.12.1983
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
2
|
250
|
Антонов Сергей Алексеевич
|
23.01.1964
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
12
|
251
|
Балобанов Артём Юрьевич
|
12.10.1981
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
17
|
252
|
Башков Дмитрий Александрович
|
05.12.1978
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
21
|
253
|
Булдина Ксения Олеговна
|
09.02.1983
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
34
|
254
|
Власов Сергей Александрович
|
19.10.1973
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
20
|
255
|
Габдрахманов Марсель Маликович
|
15.10.1961
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
13
|
256
|
Галятова Карина Марселевна
|
01.02.1992
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
10
|
257
|
Гузаиров Адель Ильгизарович
|
13.06.1990
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
37
|
258
|
Гуськов Вячеслав Евгеньевич
|
04.01.1980
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
30
|
259
|
Гуськов Сергей Евгеньевич
|
25.09.1976
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
24
|
260
|
Евсеев Кирилл Евгеньевич
|
10.10.1993
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
28
|
261
|
Егоров Александр Николаевич
|
29.11.1983
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
7
|
262
|
Завьялов Евгений Викторович
|
10.08.1974
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
22
|
263
|
Игизбаева Гульфия Тимербаевна
|
01.03.1978
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
50
|
264
|
Ильичев Сергей Иванович
|
17.04.1973
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
1
|
265
|
Колосов Андрей Васильевич
|
23.08.1985
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
19
|
266
|
Краснов Роман Олегович
|
22.09.1981
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
11
|
267
|
Курмашова Ольга Валерьевна
|
14.05.1968
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
32
|
268
|
Ланкила Денис Марселевич
|
16.07.1998
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
35
|
269
|
Михайлов Радик Сергеевич
|
28.12.1984
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
47
|
270
|
Наматова Светлана Юрьевна
|
13.08.1988
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
49
|
271
|
Никандров Георгий Геннадьевич
|
22.10.1990
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
4
|
272
|
Новиков Дмитрий Алексеевич
|
22.04.1989
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
46
|
273
|
Панфилов Вячеслав Александрович
|
25.06.1973
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
36
|
274
|
Постников Валерий Валентинович
|
01.02.1973
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
18
|
275
|
Рафиков Рамиль Сабитович
|
08.07.1986
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
14
|
276
|
Сабиров Алмаз Альфретович
|
22.10.1978
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
9
|
277
|
Садыков Азат Рамилевич
|
04.01.1984
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
39
|
278
|
Сафиуллин Руслан Альбертович
|
21.04.1987
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
26
|
279
|
Сахапов Ильсур Ислямович
|
16.01.1987
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
40
|
280
|
Спиридонов Тимур Львович
|
06.04.1977
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
3
|
281
|
Сунгатуллина Раузалия Камиловна
|
22.07.1971
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
6
|
282
|
Сурчилов Владимир Валерьевич
|
03.09.1976
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
15
|
283
|
Сурчилова Анастасия Владимировна
|
27.11.1973
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
16
|
284
|
Украинский Максим Александрович
|
02.05.1976
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
23
|
285
|
Фархутдинов Рунар Мифтахетдинович
|
17.03.1990
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
43
|
286
|
Филюшина Евгения Геннадьевна
|
16.07.1990
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
5
|
287
|
Хапаев Артем Александрович
|
04.08.1991
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
41
|
288
|
Шабалкин Артем Геннадьевич
|
18.09.1997
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
29
|
289
|
Шарафиев Эдуард Сулейманович
|
13.02.1984
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
42
|
290
|
Аюпов Динар Хамбольевич
|
14.09.1964
|
ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ"
|
25
|
291
|
Валиев Альфред Ракибович
|
13.04.1964
|
ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ"
|
1
|
292
|
Ганюшин Василий Владимирович
|
04.05.1982
|
ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ"
|
2
|
293
|
Гурьева Татьяна Ивановна
|
24.01.1960
|
ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ"
|
21
|
294
|
Зайцев Сергей Михайлович
|
11.08.1989
|
ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ"
|
9
|
295
|
Новиков Василий Николаевич
|
06.06.1980
|
ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ"
|
8
|
296
|
Щелыков Николай Иванович
|
23.05.1952
|
ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ"
|
7
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