Медведь Кучум не дождался «Реки Замбези»

В Казанском зооботсаде умер мишка-долгожитель, на шесть лет переживший вольных сородичей

В Казанском зоопарке умер всеобщий любимец — бурый медведь-долгожитель Кучум, об этом сообщили сегодня в пресс-службе зоопарка. Мишке было 39 лет, в дикой природе представители вида доживают максимум до 33. Поэтому смотрители опасались, что Кучум, переживший не один инсульт, не переживет и эту зиму. В последние годы в его рацион вводили витамины, состояние медведя старались поддерживать ветврачи, но природа взяла свое. До переезда в зоопарк «Река Замбези», новую часть которого обещали достроить к августу, а начать перевозить зверей в октябре, мишка не дожил совсем немного. Подробности — в материале «Реального времени».

Все как у людей

Известие о смерти всеобщего любимца — бурого медведя Кучума, Казанский зооботсад опубликовал сегодня утром. Однако, как уточняет пресс-секретарь зоопарка Алена Варфоломеева, умер он еще в воскресенье утром.

Кучум появился в зоопарке в 1980 году, через пару месяцев после своего рождения. Его привезли совсем маленьким медвежонком из Перми, и он прижился в Казани. По словам зоологов, по человеческим меркам медведь прожил 110 лет. Его мать тоже была долгожительницей и прожила порядка 40 лет. «В других зоопарках доживают до 36—37 лет максимум», — подчеркивает Варфоломеева.

По признанию сотрудников зоопарка, были опасения, что Кучум мог не пережить даже прошлогоднюю зиму, но он проснулся после спячки. Несколько лет ветврачи включали в рацион медведя большое количество витаминов, способствующих улучшению самочувствия. «Но возраст не обманешь», — вздыхают они.

— Думали, не проснется: он старый, поддерживали его жизнедеятельность препаратами. Инсульт был не раз, и в последний раз случилась сердечная недостаточность. Все как у людей, — делится сотрудник зооботсада.

«Кучум прожил жизнь, наполненную любовью и заботой, даря посетителям зооботсада частичку своего щедрого медвежьего сердца, в котором было место для каждого. Однако, несмотря на все усилия врачей и служителей зоопарка, сердце Кучума не справилось с нагрузкой. В дикой природе редкий медведь доживает до 32—33 лет, так что Кучума справедливо будет назвать долгожителем. Утрата любимца так же тяжела, как и утрата близкого человека, но, к сожалению, в жизни с этим приходится смириться», — написано в сообщении зооботсада, которое, по сути, стало некрологом по любимцу.



В этом году в спячку уходил и бурый медведь Фома, которому сейчас 16 лет. Кроме него из медведей этого вида в Казанском зоопарке осталась еще только 13-летняя медведица Маша.

Медведь-однолюб

Парой Кучума была медведица Сигналка, с которой они вырастили не одно поколение медвежат. «Сигналка умерла давно, он много лет был одиноким медведем, не было пары, а другую пару ему не приводили», — говорит Варфоломеева. Заместитель директора Казанского зооботсада по зооветчасти Александр Малев отмечает, что Сигналка прожила около 25 лет.

Кучуму стало плохо в четверг, что заметили и посетители зоопарка. В последнее время мишка не выходил из клетки: «Держался за счет того, что врачи подкармливали его витаминами — у медведя был особый рацион, за ним очень тщательно следили, рядом с ним все время были ветврачи. Это был тяжелый год для него».

Даже фотографий Кучума последних лет в зоопарке нет — только старое фото, где он ест мороженое. Смотрители вспоминают его удивительно спокойный характер:

— Он психолог, вычислял посетителей, у которых была с собой еда: ходил, наблюдал внимательно за всеми, сразу определял, у кого есть что-то вкусненькое, строил умильную мордашку, что он несчастный, хочет есть. Хотя на самом деле животных здесь очень хорошо кормят, все свежее.

Варфоломеева подчеркивает, что в зоопарке запрещено кормить зверей, но для Кучума делали исключение, так как он привык к этому с детства: «Уже просто глаза закрывали — ну он вот такой, все знали его еще медвежонком, делали поблажку».

Кормить зверей опасно прежде всего для самих животных, продолжает собеседница: «Представьте, сколько посетителей каждый день. Если каждый даст какую-то вкусняшку, у животного будут проблемы». В зоопарке висят предупреждающие таблички с просьбой не кормить зверей и предостерегающие надписи «Осторожно, хищник!». За порядком наблюдают охранники, которые тоже предупреждают об опасности кормления животных.

Кучум отправился в последний путь

Зоологи рассказали, что умершего медведя передали в Цивильск еще утром в понедельник — в специализированную организацию, куда направляют трупы животных из зоопарков. Специалисты обычно проводят вскрытие, выясняют причину смерти зверя. Но в случае с Кучумом процедуру могут не проводить по причине возраста медведя.

«Пишется акт о падеже, оформляются все документы — и все инстанции, которые контролируют, уже в курсе падежа. Потом отправляют в Цивильск», — пояснили процедуру в зоопарке.