ФАС возбудила 58 дел против нефтяных компаний из-за цен на топливо
Дела заведены по признакам нарушения закона о защите конкуренции
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила 58 дел в отношении нефтяных компаний и независимых участников рынка по признакам нарушения закона о защите конкуренции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Хозяйствующим субъектам выдано 91 предупреждение.
Служба работает в рамках постановления правительства №662, которое позволяет региональным властям заключать с независимыми операторами АЗС соглашения о стабилизации цен.
К настоящему времени такие соглашения подписаны в 15 регионах. ФАС проконтролирует реализацию подписанных соглашений.
Что касается Татарстана, то ранее в ходе ежегодного послания Государственному Совету раис Татарстана Рустам Минниханов поручил правительству республики принять весь комплекс необходимых мер по бесперебойной работе энергетической инфраструктуры. Глава региона особо подчеркнул: жители Татарстана должны быть обеспечены топливом в полном объеме.
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