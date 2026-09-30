ФАС возбудила 58 дел против нефтяных компаний из-за цен на топливо

Дела заведены по признакам нарушения закона о защите конкуренции

Фото: Динар Фатыхов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила 58 дел в отношении нефтяных компаний и независимых участников рынка по признакам нарушения закона о защите конкуренции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Хозяйствующим субъектам выдано 91 предупреждение.

Служба работает в рамках постановления правительства №662, которое позволяет региональным властям заключать с независимыми операторами АЗС соглашения о стабилизации цен.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

К настоящему времени такие соглашения подписаны в 15 регионах. ФАС проконтролирует реализацию подписанных соглашений.

Что касается Татарстана, то ранее в ходе ежегодного послания Государственному Совету раис Татарстана Рустам Минниханов поручил правительству республики принять весь комплекс необходимых мер по бесперебойной работе энергетической инфраструктуры. Глава региона особо подчеркнул: жители Татарстана должны быть обеспечены топливом в полном объеме.

Зульфат Шафигуллин