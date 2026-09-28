Правительство выделит более 670 млн рублей на агрострахование в 21 регионе

Общий объем средств на поддержку агрострахования в 2026 году превышает 5,5 млрд рублей

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Правительство России направит более 670 млн рублей на поддержку агрострахования в 21 регионе. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

По его словам, средства выделяются в рамках государственной программы развития отрасли. Финансирование получат Карелия, Крым, Марий Эл, Мордовия, Удмуртия, Чувашия, Краснодарский край, а также Астраханская, Брянская, Владимирская, Иркутская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Саратовская, Смоленская, Ростовская и Томская области.

Общий объем средств на поддержку агрострахования в 2026 году превышает 5,5 млрд рублей. Эти деньги помогут сократить издержки производителей, связанные с засухой, заморозками, обильными осадками и паводками.

— Рассчитываем, что благодаря принятым мерам агропромышленный комплекс будет и далее добиваться высоких результатов, развивать производственные мощности и обеспечивать людей качественной продукцией, — подчеркнул Мишустин.

Ранее сообщалось, что в России на субсидирование ж/д перевозок сельхозпродукции направили почти 10 млрд рублей. Это поможет в полном объеме выполнить экспортные обязательства с учетом сложившейся ситуации в Азово-Черноморском бассейне.

Алсу Сабирзанова