Правительство заложило в бюджет рост акцизов на бензин и дизтопливо до 2029 года

Ставка акциза на автомобильный бензин класса 5 вырастет с 19 126 рублей за тонну в 2027 году до 20 687 рублей в 2029 году

Фото: Динар Фатыхов

Правительство внесло в Госдуму проект поправок в Налоговый кодекс, предусматривающий ежегодную индексацию акцизов на нефтепродукты в 2027—2029 годах.

Ставка акциза на автомобильный бензин класса 5 вырастет с 19 126 рублей за тонну в 2027 году до 20 687 рублей в 2029 году. На бензин, не соответствующий пятому классу, налог увеличится с 19 608 до 21 208 рублей за тонну за тот же период.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Акциз на дизельное топливо предлагается повысить с 13 566 рублей в 2027 году до 14 673 рублей в 2029 году. На моторные масла для двигателей налог вырастет с 9 056 до 9 795 рублей, а на прямогонный бензин — с 21 600 до 23 363 рублей за тонну.

Напомним, ранее стало известно, что правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении налоговых штрафов.

Зульфат Шафигуллин