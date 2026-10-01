В Татарстане вновь выросли цены на бензин: рассказываем насколько

При этом снижение цен было зафиксировано в 22 субъектах РФ

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане с 21 по 28 сентября выросли цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

28 сентября стоимость АИ-92 составляла 68,78 рубля за литр (+0,04% к 21 сентября), АИ-95 продавалось за 74,02 рубля за литр (+0,19% к 21 сентября).

Дизельное топливо и бензин марок АИ-98 и выше остались при прежних ценах — 80,23 рубля и 99,25 рубля за литр соответственно. Отметим, что на прошлой неделе стоимость топлива в республике снижалась.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В среднем по России автомобильный бензин стоил 78,50 рубля за литр, в Татарстане — 71,78 рубля за литр. Снижение цен было зафиксировано в 22 субъектах РФ.

Напомним, сегодня стало известно, что правительство заложило в бюджет рост акцизов на бензин и дизтопливо до 2029 года. Предполагается, что ставка акциза на автомобильный бензин класса 5 вырастет с 19 126 рублей за тонну в 2027 году до 20 687 рублей в 2029 году.

Зульфат Шафигуллин