Минпромторг поддержал проекты в микроэлектронике на 9 млрд рублей

От бизнеса поступило 137 технологических предложений, и большинство из них получили поддержку

Фото: Динар Фатыхов

С 2023 года Минпромторг через Российский научный фонд поддержал более 100 проектов в области микроэлектроники. Общий объем финансирования составил порядка 9 млрд рублей. Об этом на форуме «Микроэлектроника 2026» сообщил помощник президента России Андрей Фурсенко, передает ТАСС.

По его словам, от бизнеса поступило 137 технологических предложений, и большинство из них получили поддержку. Фурсенко отметил, что РНФ сохраняет право на риск: если проект выполнен добросовестно, но не дал результата, исполнителя не наказывают. Часть проектов не достигла обещанных результатов, но помогла определить тупиковые направления.

Форум «Микроэлектроника 2026» проходит с 27 сентября по 3 октября в университете «Сириус». Его ключевая задача состоит в том, чтобы найти решения для перехода отрасли от импортозамещения к серийному производству и технологическому лидерству России в области электронно-компонентной базы.

Ранее сообщалось, что в Минпромторге и Минэкономразвития сменились главы IT-департаментов.

Алсу Сабирзанова