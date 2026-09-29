В Татарстане обсудили контроль за рынком нефтепродуктов

По данным УФАС, в 2025 году рассмотрено 341 обращение по 44-ФЗ, из них по 153 жалобам принято решение о включении в РНП

Фото: Артем Дергунов

В Учебно-методическом центре ФАС России прошло заседание общественного совета при Татарстанском УФАС. Темами стали контроль за реестром недобросовестных поставщиков и ситуация на рынке нефтепродуктов республики.

По данным УФАС, в 2025 году рассмотрено 341 обращение по 44-ФЗ, из них по 153 жалобам принято решение о включении в РНП. В 2026-м поступило 159 обращений, в 50% случаев принято положительное решение. По 223-ФЗ в прошлом году поступила 41 жалоба, треть завершилась включением в РНП, в текущем году — 67% из 43 обращений. Основной причиной стало уклонение от заключения контракта или исполнения обязательств.

Начальник отдела антимонопольного контроля Родион Идиатуллин отметил, что ситуация на топливном рынке формируется под влиянием внеплановых ремонтов на НПЗ, изменения логистики и внешних ограничений. ФАС ведет ежедневный мониторинг розничных и мелкооптовых цен, проверяет обоснованность затрат на транспортировку и хранение, отслеживает остатки на нефтебазах.

Ранее сообщалось, что Новак поручил усилить контроль за ценами на топливо. Основное внимание уделили стабильности поставок и сдерживанию цен.

Алсу Сабирзанова