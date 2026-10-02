Новак: независимые АЗС в регионах уже насыщаются топливом

Приоритетными направлениями поставок нефтепродуктов сейчас являются объекты энергетики для прохождения осенне-зимнего периода

Власти России и нефтяные компании уже насыщают топливом независимые АЗС в регионах. Об этом на пленарном заседании Совета Федерации заявил вице-премьер Александр Новак, передает ТАСС.

По его словам, приоритетными направлениями поставок нефтепродуктов сейчас являются объекты энергетики для прохождения осенне-зимнего периода, а также регионы, заключившие соглашения с независимыми автозаправочными станциями. Поставки идут в том числе через региональных операторов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Новак добавил, что эта работа будет активно продолжена в постоянном режиме. Там, где возникают логистические сбои, их решают вместе с регионами.

Напомним, усилить контроль за ценами на топливо Новак поручил на совещании по ситуации на рынке топлива с участием представителей Совета Федерации, Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Минтранса, Минвостокразвития, отраслевых компаний, глав регионов. Основное внимание уделили стабильности поставок и сдерживанию цен.

Алсу Сабирзанова