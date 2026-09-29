«СИБУР ПолиЛаб»: в Нижнекамске появилась площадка для развития инноваций

Ученые займутся адаптацией полимерных решений для выпуска востребованных продуктов

Фото: предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

В Нижнекамске начал работу новый центр прикладных разработок — «СИБУР ПолиЛаб». Разместился он в здании НХТИ. Новая площадка войдет в состав научно-образовательного кластера: объединит подготовку кадров, научные исследования и производственные задачи.

Новая площадка сосредоточится на анализе полимеров, а также изучении свойств пластиков и каучуков и разработке новых рецептур резиновых смесей и компаундов. Центр оснащен аналитическими приборами, смесительным оборудованием и экструдерами — всего более 400 единиц оборудования. Некоторые из них применяются исключительно в специализированных отраслевых лабораториях. Большая часть оборудования произведена в России и дружественных странах.

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Открытие площадки «СИБУР ПолиЛаб Нижнекамск» — очередной шаг в формировании в Татарстане единой научно-образовательной и производственной системы. В Казани завершается строительство исследовательского центра «СИБУР Инновации», в котором будут работать более 350 специалистов. Казанская команда сосредоточится на создании новых полимеров и катализаторов, а нижнекамская — на адаптации этих разработок для выпуска востребованной продукции.

Значимый вклад в подготовку кадров вносит центр «СИБУРИНТЕХ-НК», который начал работу на базе НХТИ в мае 2025 года. В его составе — 42 учебные аудитории, 47 тренажеров и учебных стендов, а также пять полигонов, расположенных на площадках «Нижнекамскнефтехима». В центре реализуется более 130 программ, 80% которых занимает практика. Ежегодно обучение могут проходить до 15 тысяч человек.

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— У нас нигде нет научного центра «ПолиЛаб», который открывался бы в стенах научного университета. Это хороший знак и продолжение партнерства науки, производства и государства. Думаю, важным показателем эффективности нового центра будет количество студентов университета, которые перейдут из аудитории НХТИ в аудиторию «ПолиЛаба», — отметил Игорь Климов, член правления — исполнительный директор СИБУРа, председатель совета директоров «Нижнекамскнефтехима».

— Раньше мы и мечтать о таком не могли. Мы помним, в каком состоянии был НХТИ, и сегодня благодаря взаимодействию с СИБУРом, поддержке Владимира Путина, Рустама Минниханова мы видим такие ошеломляющие результаты, которые делают Нижнекамск центром образования нефтехимии всей России. Я очень за это признателен и благодарен. Очень хочется, чтобы наши дети получали не только теоретические знания, но и могли применить их на практике. Очень правильно, что и «ПолиЛаб», и «СИБУРИНТЕХ» размещены в стенах вуза. Между ними происходят коммуникации, создаются условия для развития студентов и молодежи. Очень важно, что молодежь остается учиться в своих родных стенах, — подчеркнул Радмир Беляев, глава Нижнекамского муниципального района, мэр Нижнекамска.

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Задачи проекта — сделать науку постоянной частью производственной цепочки. Размещение лаборатории в университете позволяет создавать новые востребованные продукты и готовить специалистов, которые с первого курса решают реальные промышленные задачи. Это значительно сокращает путь от идеи до ее внедрения, — отметил директор «ПолиЛаб Нижнекамск» Денис Муромцев.

«СИБУР ПолиЛаб» объединяет восемь центров прикладных разработок компании, расположенных в Москве, Воронеже, Красноярске, Нижнем Новгороде, Казани, Перми, Всеволожске и Нижнекамске. В экосистеме работают более 250 экспертов, используется свыше 1000 единиц исследовательского и испытательного оборудования, более 20 промышленных линий переработки и 100 единиц оборудования для тестирования готовых изделий.

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Главная задача «ПолиЛаба» — превращать перспективные идеи в востребованные продукты для различных отраслей. Специалисты центров сопровождают разработку на всех этапах: исследуют сырье, создают рецептуры, масштабируют решения на предприятиях СИБУРа и у его клиентов. Кроме того, площадки оказывают партнерам научно-техническую поддержку и участвуют в обучении студентов.