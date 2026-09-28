Минниханов поручил обеспечить жителей Татарстана топливом в полном объеме

Правительству республики необходимо принять весь комплекс необходимых мер по бесперебойной работе энергетической инфраструктуры

Фото: Динар Фатыхов

В ходе ежегодного послания Государственному Совету раис Татарстана Рустам Минниханов поручил правительству республики принять весь комплекс необходимых мер по бесперебойной работе энергетической инфраструктуры. Глава региона особо подчеркнул: жители Татарстана должны быть обеспечены топливом в полном объеме.

Помимо этого, в послании были обозначены задачи для промышленного комплекса. По словам раиса, необходимо выйти на новые экспертные направления по выпуску самолетов Ту‑214, а в текущем году организовать межведомственную работу по развитию беспилотных систем в низковысотной области.

Глава республики также акцентировал внимание на диверсификации производства. Перед предприятиями поставлена задача планомерно наращивать долю гражданской продукции — она должна составлять не менее 50% от общего объема выпуска. Это позволит снизить зависимость от отдельных заказов и укрепить устойчивость промышленного сектора Татарстана.

Дмитрий Зайцев