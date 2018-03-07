ПАО Нижнекамскшина

Общая информация

Крупнейшее предприятие шинной промышленности, занимающее лидирующее положение среди производителей шин в Российской Федерации и странах СНГ. Основано в 1971 году. Входит в состав нефтехимического комплекса ПАО «Татнефть» (контрольный пакет акций ПАО «Нижнекамскшина» был передан в 2000 году). Предприятие производит автомобильные шины марок КАМА, КАМА EURO, Viatti. В ассортименте более 250 товарных позиций шин, в том числе разработанных специалистами Научно-технического центра «Кама». ПАО «Нижнекамскшина» является первым поставщиком на российском рынке, омологировавшим шины на автомобильные заводы иностранных производителей Fiat, Volkswagen, Skoda.

Продукция ПАО «Нижнекамскшина» экспортируется в 25 стран мира, из них 62 для легковых автомобилей, 27- для грузовых, 11-для сельскохозяйственной техники.



Руководитель — Бурганов Радий Фаритович

Дата последнего обновления: