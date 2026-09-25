В Нижнекамске завершился VII Открытый отраслевой чемпионат СИБУРа «НефтеХимНавыки»

На одной площадке соревновались профессионалы из 79 компаний

Фото: предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

В Нижнекамске завершился финальный этап VII Открытого отраслевого чемпионата профессионального мастерства СИБУРа «НефтеХимНавыки». По итогам чемпионата лучшие в составе сборной команды представят СИБУР на Международном чемпионате «Хайтек 2026», который пройдет с 10 по 14 ноября в Екатеринбурге.

Отраслевой этап чемпионата «НефтеХимНавыки» проходил в течение трех недель, в три этапа, в трех городах — Тюмени, Тобольске и Нижнекамске, собрав более 500 участников — конкурсантов и их наставников — со всей России. Лучших из лучших выбирали в 20 компетенциях.

На одной площадке соревновались профессионалы из 79 компаний: СИБУРа (разных предприятий — от Воронежа до Амура), «Газпромнефти», «Росатома», «Транснефти», «ЕвроХима», «Россетей» и многих других.

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

В этом году в отраслевом этапе чемпионата профмастерства приняли участие 49 студентов колледжей и вузов из Нижнекамска, Тобольска, Казани, Тюмени, Свободного (Амурская область), Кстово и Дзержинска (Нижегородская область).

Победителей нижнекамского этапа поздравил член правления — исполнительный директор СИБУРа, председатель совета директоров «Нижнекамскнефтехима» Игорь Климов, отметив, что чемпионат давно вышел за рамки простых соревнований.

««Если четыре года назад существенную часть участников составляли иностранные компании, то сегодня из 79 команд большинство — российские. Такой интерес к соревнованиям говорит о стремлении к обмену опытом и освоению технологий отечественных производителей, что напрямую работает на укрепление нашего технологического суверенитета», — отметил Игорь Климов.

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Чемпионат профмастерства — это элемент процесса развития сотрудников, их обучения, обеспечения роста навыков. Это подтверждается тем, что за последние четыре года 25 процентов участников и победителей чемпионатов перешли с рабочих профессий на инженерные должности. Победители и призеры становятся экспертами-компатриотами, лидерами в своих компетенциях, наставниками на рабочих местах.

Растут не только участники — эволюционирует и сам чемпионат: с каждым годом появляются новые компетенции. В Нижнекамске участники выявляли лучших в восьми компетенциях: «Аппаратчик химических технологий», «Лабораторный химический анализ», «Охрана окружающей среды», «Охрана труда», «Бережливое производство», «Машинное обучение и большие данные», «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики» и «Строительный контроль».

Впервые участники соревновались на звание лучшего в новой компетенции «Машинное обучение и большие данные», в которой задания бы ориентированы на решение бизнес-задач с помощью искусственного интеллекта.

«НефтеХимНавыки» — крупнейший в нефтехимической отрасли чемпионат профмастерства, подчеркнул ректор Корпоративного университета СИБУРа Илья Корженовский.

— Для сотрудников участие в чемпионате — это возможность доказать самому себе и другим, что ты лучший. А для компании — возможность заметить талантливых сотрудников, использовать их как наставников, преподавателей «СИБУРИНТЕХов». Для студентов — возможность попробовать свои силы и увидеть, какой уровень компетенций в той или иной профессии, — отметил Илья Корженовский.

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

В Нижнекамске команда нижнекамского предприятия СИБУРа завоевала семь медалей. В «Охране труда» 1-е место заняла Алия Питова. Золото в компетенции «Бережливое производство» забрали Альберт Муллахметов и Рамиль Аухадиев. В двух компетенциях нижнекамцы заняли сразу две верхние строчки: в компетенции «Строительный контроль» золото у Артура Гафиева, серебро — у Антона Ионова. В компетенции «Охрана окружающей среды» 1-е место занял Рустам Гайфуллин, 2-е — Анна Барановская. В компетенции «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики» 2-е место занял Антон Слюняев.

Победители отраслевого этапа войдут в сборную СИБУРа для участия в международном чемпионате высокотехнологичных профессий «Хайтек 2026», который пройдет в Екатеринбурге 10–14 ноября.