ОКБ им. Симонова арендовало бизнес-центр «Лефорт» в Москве

Казанский разработчик беспилотной техники развернул обособленные подразделения по всей стране

Фото: Ирина Плотникова

Казанское НПО «Опытно-конструкторское бюро (ОКБ) им. Симонова» арендовало 8 750 кв. м в бизнес-центре «Лефорт» на Электрозаводской улице на востоке Москвы. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на консультантов. Ставка аренды в «Лефорте» может варьироваться от 17 500 руб. до 38 000 за 1 кв. м в год (без учета эксплуатационных расходов и НДС), отмечают эксперты. По их оценкам, расходы на содержание нового офиса обойдутся в 153—332,5 млн рублей в год.

Напомним, обанкроченное НПО «ОКБ им. М.П. Симонова» перешло в июне 2025 года под контроль холдинга «Технодинамика» Игоря Насенкова, входящего в «Ростех». Дочерняя структура «Ростеха» сначала выкупила долги ОКБ перед ФНС России в сумме 40 млн рублей, а в начале этого года договорилась с кредиторами о заключении мирового соглашения с особыми условиями погашения долгов. В результате процедура банкротства в отношении разработчика тяжелого беспилотника «Альтиус» была прекращена.

В январе этого года гендиректором ОКБ им. М.П. Симонова был назначен Алексей Поляков. Ранее он занимал должность заместителя главного конструктора по беспилотной авиации на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА). Исходя из этого, эксперты полагали, что ОКБ продолжит работать в направлении БПЛА.

Помимо Москвы, ОКБ Симонова открыло обособленные подразделения в Санкт-Петербурге, Таганроге, Курске и в Ахтубинском районе Астраханской области, следует из данных «СПАРК-Интерфакс».

Луиза Игнатьева